Венгрия отложила переговоры с Украиной по нацменьшинствам, - Минюст
Венгерская сторона перенесла запланированные на 12 мая консультации по нацменьшинствам с украинской делегацией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства юстиции.
Как отмечается, встреча должна была стать началом регулярных переговоров.
Ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп для рассмотрения 11 рекомендаций Венгрии. Украинская делегация рассчитывала на первые промежуточные результаты уже 12 мая.
Перенесенные консультации планировались в Ужгороде, куда прибыла украинская делегация.
Топ комментарии
+27 Oigen Pat
показать весь комментарий11.05.2025 09:02 Ответить Ссылка
+22 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий11.05.2025 09:01 Ответить Ссылка
+14 Gary Grant
показать весь комментарий11.05.2025 09:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"всіх цих мадьярів з двома паспортами треба лишити українського громадянства і далі: чемодан, вакзал, в расєю!"
А наші дипломати мовчать, бо історію ніфіга не знають й ннможуть ні пшекам, ні ******* нагадати їх "подвігі"..
А ось ти при займаєся спортом-будеш винослівім штурмовиком і принесеш користь!!!Але ти чомусь вирішив,що бухаріки ухилянти і не захищають твою дупу
Слова в угорській мають понад 15 відмінків!
В 1924 году Сталин отменил сухой закон, введенный Николаем II еще в начале первой мировой войны. Появилась потребность в стеклянной таре и стеклянной посуде - водку и вино надо было во что-то разливать и из чего-то пить. Большевики стали срочно восстанавливать стекольные производства. Так в 1924 году вновь заработал старейший в России Гусевский стеклозавод (ныне город Гусь-Хрустальный Владимирской области), остановленный еще в 1918 году.
Только называться он стал «Стеклозавод имени Бухарина». Большевики не стеснялись при жизни ставить себе памятники. Имя Николая Ивановича Бухарина, видного деятеля Советской Республики, завод носил до 1937 года, до того, как Бухарин был объявлен врагом народа и расстрелян.
К концу 30-х годов термин «бухарик» приобрел современное звучание - это неумеренно пьющий человек, но еще не алкоголик. В 40-ые годы закрепились производные «бухать», «бухнуть», «бухло» и т.п.
https://waytravel.com.ua/najskladnisha-mova-svitu.html перелік ста мов
https://ntidea.com.ua/ua/novosti/top-nayskladnishikh-mov-svitu-dlya-vivchennya ТОП найскладніших мов світу для вивчення
Уся ця хрінь затіяна Орбаном за вказівкою ху@ла з кацапстану.