Переговоры с Венгрией по нацменьшинствам
3 119 46

Венгрия отложила переговоры с Украиной по нацменьшинствам, - Минюст

угорщина

Венгерская сторона перенесла запланированные на 12 мая консультации по нацменьшинствам с украинской делегацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства юстиции.

Как отмечается, встреча должна была стать началом регулярных переговоров.

Ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп для рассмотрения 11 рекомендаций Венгрии. Украинская делегация рассчитывала на первые промежуточные результаты уже 12 мая.

Также читайте: МИД о задержании украинца в Будапеште: Венгерским властям пора положить конец антиукраинской истерии

Перенесенные консультации планировались в Ужгороде, куда прибыла украинская делегация.

+27
Я хоу почути, як там з нацменшинами у мадярів. Особливо з українською.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:02 Ответить
+22
Саботують прокацапські тварі. Адже немає ніяких утисків.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:01 Ответить
+14
Кацапи платять - орбанисіярти роздувають.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:15 Ответить
Не просохли ще. Кацапи так побєдобєсіє дедів проливать, що тільки на третій день можна ложку від виделки відрізнити.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:18 Ответить
Цих нахабних і брехливих мадярів пора гнати з Євросоюзу, вони нічим не відрізняються від мокшів
показать весь комментарий
11.05.2025 11:54 Ответить
та почліну воно їм, основне пропхати якусь міфічну дурню, щоб потім перевести стрілки на щелепозвихнених організмів та довбати про їхні пекельні борошна у вадах розвитку.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:35 Ответить
А шо, у нас є проблема з нацменшинствами? А дійсно є, з тіма громадянами України хто НЕЗАКОННО взяв собі паспорт МУДЬЯРІЇ, Румунії, Словачини тощо.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:07 Ответить
перепрошую, а множинне громадянство пропихали саме ці баловані долею чи трішки обрізані?
показать весь комментарий
11.05.2025 09:36 Ответить
Ще не пропхнули. Тому всіх цих мадьярів з двома паспортами треба лишити українського громадянства і далі: чемодан, вакзал, на родіну!
показать весь комментарий
11.05.2025 09:54 Ответить
Родіна у них де родилися. Тобто тут. Тому формула трохи інша.
"всіх цих мадьярів з двома паспортами треба лишити українського громадянства і далі: чемодан, вакзал, в расєю!"
показать весь комментарий
11.05.2025 10:28 Ответить
Справжня мадярська етнічна батьківщина - це Югра. Там, за Уралом.
показать весь комментарий
11.05.2025 11:41 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2025 12:57 Ответить
чемодан, вакзал, в МУДЬЯрію!
показать весь комментарий
11.05.2025 14:10 Ответить
Різноманітні.
показать весь комментарий
11.05.2025 14:09 Ответить
Різноманітні в чому? Не у всіх сукнарітних, доведено, що мами боговибрані?
показать весь комментарий
11.05.2025 14:20 Ответить
Ви антисеміт?
показать весь комментарий
11.05.2025 14:43 Ответить
ні, Ізраїльтян поважаю.
показать весь комментарий
11.05.2025 15:09 Ответить
Аналогычно. Тоды чому вас так турбують якись обрізані? А може ви мусульман маєтє на увазі?
показать весь комментарий
11.05.2025 15:52 Ответить
натякаю на відсоткову диспропорцію поміж загальної чисельності населення та представників вади зебілів із певними релігійними ознаками. Та не сприймаю тих, що використовують аеропорт Ізраїлю, щоб отримати документи та летіти в Америки...
показать весь комментарий
12.05.2025 10:20 Ответить
В цьому наши точки зору співпадають на всі 100 відсотків.
показать весь комментарий
12.05.2025 10:38 Ответить
Так запитай депутатiв- чоиу у них по 3 паспорти?
показать весь комментарий
11.05.2025 10:39 Ответить
Угорщина может и дотрындется! Пошло движение между США и Китаем. рашку ,видимо, уже дисквалифицировали из "супердержав". Мир вновь становиться биполярным!
показать весь комментарий
11.05.2025 09:07 Ответить
Це дуже обов'язково іменно зараз ще це питання розковирювати і роздувати ще один вогонь? На час війни вся країна повинна бути зосереджена на війні з рашистами а всі інші питання після перемоги. Після перемоги і відношення до України буде інше а не як зараз шакали кругом України зібралися і чекають щось урвати собі
показать весь комментарий
11.05.2025 09:11 Ответить
А це як пшекі з Волинською трагедією постійно вилазять.

А наші дипломати мовчать, бо історію ніфіга не знають й ннможуть ні пшекам, ні ******* нагадати їх "подвігі"..
показать весь комментарий
11.05.2025 09:40 Ответить
Скільки ще ця мадьярська шелупонь буде плутатися під ногами?
показать весь комментарий
11.05.2025 09:11 Ответить
Ото ґрав сіоґодні в тенніс, а на столику поруч з кортами бухають четверо ухилянтів, курять, по кацапс'кі матюки на увес' парк. Не ну я теж з бухлом на тенніс іду, і курю, але якось нушоцевопше?
показать весь комментарий
11.05.2025 09:19 Ответить
А шо з бухарів взяти?Це хворі люди,яких потрібно лікувати.

А ось ти при займаєся спортом-будеш винослівім штурмовиком і принесеш користь!!!Але ти чомусь вирішив,що бухаріки ухилянти і не захищають твою дупу
показать весь комментарий
11.05.2025 09:28 Ответить
Молоді вґовані бикі, а не бухарі то були.А за себе,60 років, віз'меш з собою у штурмовики?
показать весь комментарий
11.05.2025 09:45 Ответить
***** після сьогоденного нічного бдєнія вирішило урєзать осєтра до размєров гулькінова носа, щодо обіцянок Орбану Ужгорода.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:39 Ответить
Угорщині ср* ти на меншини українських угорців ...Угоршиші треба шоб ці люди були заручниками ,якими орбанівська верхівка маніпулює , шоб Україна в угоду кремлю ,не стала членом ЄС ...
показать весь комментарий
11.05.2025 09:45 Ответить
Як з ними будуть проводитися можна побачити на москалько мовних регіонів України. Як в радянському гімні..... До основания разрушим, кто был ничем, того пристрелим...
показать весь комментарий
11.05.2025 10:06 Ответить
СБУ розкрила цілу мережу шпигунів на Закарпатті, які моніторили настрої населення, кількість ВСУ у регіоні і вербували інших це робити. Це пряма підготовка до вторгнення з боку Угорщини. Може досить годувати ************** російською нафтою?
показать весь комментарий
11.05.2025 09:50 Ответить
Угорщина це ЄС, і як вона вторгнеться, спочатку вона повинна вийти з цієї структури, а потім, це не ху...лостан, швидко получить по хлебалу
показать весь комментарий
11.05.2025 10:00 Ответить
Під приводом захисту прав угорців в Україні, якщо буде зручний час. Доречі подейкують, що Європарламент може обмежити права Угорщини на рішення ЄС і навіть тимчасово призупинити її членство. Про це заявив новий шеф МЗС Німетчини
показать весь комментарий
11.05.2025 10:22 Ответить
Українська і угорська входять до 10 мов у світі, які найважче вивчити, тому і проблеми у стосунках. Слово "бухарик" має 50 синонімів, а слово "говорити"- 124. Ну як мадьярам таке вивчити і відмінити по відмінках?😃
показать весь комментарий
11.05.2025 09:50 Ответить
Як, як? Українська для мадьяр зовсім легка мова.
Слова в угорській мають понад 15 відмінків!
показать весь комментарий
11.05.2025 10:06 Ответить
Одне питання. До чого тут українська та угорська мови?
В 1924 году Сталин отменил сухой закон, введенный Николаем II еще в начале первой мировой войны. Появилась потребность в стеклянной таре и стеклянной посуде - водку и вино надо было во что-то разливать и из чего-то пить. Большевики стали срочно восстанавливать стекольные производства. Так в 1924 году вновь заработал старейший в России Гусевский стеклозавод (ныне город Гусь-Хрустальный Владимирской области), остановленный еще в 1918 году.
Только называться он стал «Стеклозавод имени Бухарина». Большевики не стеснялись при жизни ставить себе памятники. Имя Николая Ивановича Бухарина, видного деятеля Советской Республики, завод носил до 1937 года, до того, как Бухарин был объявлен врагом народа и расстрелян.
К концу 30-х годов термин «бухарик» приобрел современное звучание - это неумеренно пьющий человек, но еще не алкоголик. В 40-ые годы закрепились производные «бухать», «бухнуть», «бухло» и т.п.
показать весь комментарий
11.05.2025 13:03 Ответить
Я починаю, а Ви завершуйте згідно абетки: алкаш, алконавт, асфальтник, бухар, бухарик, бухман, бухмен. ... До бухмена можна звертатись "бухмене", а як до асфальтника.? Як угорцям таке вивчити?😃
показать весь комментарий
11.05.2025 14:36 Ответить
на сайтах від бородатої бабці прочитали, бо окрім УНІАН такої чухні ніхто й не пише?
https://waytravel.com.ua/najskladnisha-mova-svitu.html перелік ста мов
https://ntidea.com.ua/ua/novosti/top-nayskladnishikh-mov-svitu-dlya-vivchennya ТОП найскладніших мов світу для вивчення
показать весь комментарий
11.05.2025 13:16 Ответить
Є просте вирішення цього питання, всі хто не бажає бути громадянином України повертайтеся туди де о вас так переживають
показать весь комментарий
11.05.2025 09:56 Ответить
Підкацаплена угорська "сексменшина" розказує якись вигаданні сумисно з кремльом байки про утиски нацменшин в Україні.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:57 Ответить
Українські мадьяри з угорськими паспортами працюють в ЄС, будують на зароблені гроші вілли у себе вдома і їм насрати на угорську мову рівно як і на угорські школи в Україні.
Уся ця хрінь затіяна Орбаном за вказівкою ху@ла з кацапстану.
показать весь комментарий
11.05.2025 10:11 Ответить
Підчитай собі щось про мадяризацію Закарпаття.
показать весь комментарий
11.05.2025 11:46 Ответить
Що чекати від нацистів мадьярів,які підтримують *****?
показать весь комментарий
11.05.2025 10:46 Ответить
 
 