Венгрия отложила переговоры с Украиной по нацменьшинствам, - Минюст

Венгерская сторона перенесла запланированные на 12 мая консультации по нацменьшинствам с украинской делегацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства юстиции.

Как отмечается, встреча должна была стать началом регулярных переговоров.

Ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп для рассмотрения 11 рекомендаций Венгрии. Украинская делегация рассчитывала на первые промежуточные результаты уже 12 мая.

Также читайте: МИД о задержании украинца в Будапеште: Венгерским властям пора положить конец антиукраинской истерии

Перенесенные консультации планировались в Ужгороде, куда прибыла украинская делегация.