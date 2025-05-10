МИД о задержании украинца в Будапеште: Венгерским властям пора положить конец антиукраинской истерии
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на задержание венгерскими силовиками украинца в центре Будапешта.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Представитель внешнеполитического ведомства призвал венгерские власти прекратить антиукраинскую истерию.
"Относительно задержания гражданина Украины в центре Будапешта. Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии", - написал Тихий.
Напомним, что 10 мая на сайте венгерского правительства появилось видео, как венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта. Мужчину обвинили в "шпионаже".
Что предшествовало?
СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.
Удалось задержать двух человек. По данным СБУ, они собирали информацию о военной защищенности Закарпатской области, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне региона, а также изучали общественно-политические взгляды местных жителей.
Как установило расследование, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чью личность уже идентифицировали.
В то же время Сийярто назвал это дело "пропагандой, к которой надо относиться с осторожностью".
B Будапешті працюють у кілька разів більше російських дипломатів, ніж у Братиславі, Празі й Варшаві разом взятих. Відомо, що чимало агентів працюють під прикриттям дипломатичного статусу, адже тоді вони мають недоторканість, тобто не можуть бути затриманими правоохоронними органами країни перебування.
Штаб-квартира цієї установи була перенесена 5 роквi тому з Москви до Будапешту. Фактично діяльність цього банку і його співробітників не підпадають під юрисдикцію правоохоронних органів Угорщини.
Kерівник банку Микола Козов виріс у родині спецслужбістів: його батько був свого часу агентом КГБ у Будапешті, а його мати була визнана російською інформагенцією ТАСС "однією з найвидатніших шпигунів 20 століття".
Залишилася лише Угорщина.
Крім того, з усіх країни регіону лише Угорщина відмовилася від ініціативи видворити російських шпигунів, які працюють під прикриттям дипломатії.
3а цією програмою "золоту візу", зокрема, отримав син голови Служби зовнішньої розвідки Росії Андрій Наришкін.
Квартира Наришкіна у Будапешті була оформлена на фірму бізнесмена Анталя Рогана, який є багаторічним другом шефа канцелярії Віктора Орбана.