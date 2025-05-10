РУС
Новости Венгрия задержала украинского экс-дипломата
МИД о задержании украинца в Будапеште: Венгерским властям пора положить конец антиукраинской истерии

Спикер МИД Георгий Тихий о задержании украинца в Будапеште

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на задержание венгерскими силовиками украинца в центре Будапешта.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель внешнеполитического ведомства призвал венгерские власти прекратить антиукраинскую истерию.

"Относительно задержания гражданина Украины в центре Будапешта. Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии", - написал Тихий.

Напомним, что 10 мая на сайте венгерского правительства появилось видео, как венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта. Мужчину обвинили в "шпионаже".

Что предшествовало?

СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Удалось задержать двух человек. По данным СБУ, они собирали информацию о военной защищенности Закарпатской области, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне региона, а также изучали общественно-политические взгляды местных жителей.

Как установило расследование, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чью личность уже идентифицировали.

В то же время Сийярто назвал это дело "пропагандой, к которой надо относиться с осторожностью".

Смотрите также: Венгерские силовики задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже". ВИДЕО

Топ комментарии
+7
Підкинуть декілька пачок цигарок із шифрами
і будуть кричати , що він шпигун!!
Мразота угорська при владі ,
мають кончених вчителів із кацапстану 😡
10.05.2025 21:56 Ответить
+6
У російському посольстві в Будапешті акредитовані півсотні дипломатів, країна перетворюється для Москви на вузловий пункт розвідувальної інформації з Європи.
B Будапешті працюють у кілька разів більше російських дипломатів, ніж у Братиславі, Празі й Варшаві разом взятих. Відомо, що чимало агентів працюють під прикриттям дипломатичного статусу, адже тоді вони мають недоторканість, тобто не можуть бути затриманими правоохоронними органами країни перебування.
10.05.2025 22:15 Ответить
+5
Крім співробітників російського посольства, недоторканістю користуються також співробітники центрального офісу заснованого ще за радянських часів Міжнародного інвестиційного банку.
Штаб-квартира цієї установи була перенесена 5 роквi тому з Москви до Будапешту. Фактично діяльність цього банку і його співробітників не підпадають під юрисдикцію правоохоронних органів Угорщини.
Kерівник банку Микола Козов виріс у родині спецслужбістів: його батько був свого часу агентом КГБ у Будапешті, а його мати була визнана російською інформагенцією ТАСС "однією з найвидатніших шпигунів 20 століття".
10.05.2025 22:16 Ответить
А чому цей тихо не пояснив, чому цей Александров став екс-дипломатом?
10.05.2025 21:53 Ответить
Підкинуть декілька пачок цигарок із шифрами
і будуть кричати , що він шпигун!!
Мразота угорська при владі ,
мають кончених вчителів із кацапстану 😡
10.05.2025 21:56 Ответить
Вот что интересно. Сколько Московия заплатила бы или отступила со скольких территорий, просто физически, если НАТО на 5ю статью протестировала бы Украина, а не они. Я уверен они умирают от любопытства.
10.05.2025 21:59 Ответить
У російському посольстві в Будапешті акредитовані півсотні дипломатів, країна перетворюється для Москви на вузловий пункт розвідувальної інформації з Європи.
B Будапешті працюють у кілька разів більше російських дипломатів, ніж у Братиславі, Празі й Варшаві разом взятих. Відомо, що чимало агентів працюють під прикриттям дипломатичного статусу, адже тоді вони мають недоторканість, тобто не можуть бути затриманими правоохоронними органами країни перебування.
10.05.2025 22:15 Ответить
Крім співробітників російського посольства, недоторканістю користуються також співробітники центрального офісу заснованого ще за радянських часів Міжнародного інвестиційного банку.
Штаб-квартира цієї установи була перенесена 5 роквi тому з Москви до Будапешту. Фактично діяльність цього банку і його співробітників не підпадають під юрисдикцію правоохоронних органів Угорщини.
Kерівник банку Микола Козов виріс у родині спецслужбістів: його батько був свого часу агентом КГБ у Будапешті, а його мати була визнана російською інформагенцією ТАСС "однією з найвидатніших шпигунів 20 століття".
10.05.2025 22:16 Ответить
Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого Болгарія, Чехія, Румунія і Словаччина заявили про припинення співпраці в рамках Міжнародного інвестиційного банку.
Залишилася лише Угорщина.
Крім того, з усіх країни регіону лише Угорщина відмовилася від ініціативи видворити російських шпигунів, які працюють під прикриттям дипломатії.
10.05.2025 22:17 Ответить
Тривалий час в Угорщині діяла програма "золотих віз", за якою в обмін на інвестиції в угорську економіку від 300 тисяч євро плюс 60 тисяч євро сервісного збору можна було отримати вид на проживання на п'ять років з можливістю вільно пересуватися країнами Шенгенської зони.

3а цією програмою "золоту візу", зокрема, отримав син голови Служби зовнішньої розвідки Росії Андрій Наришкін.
Квартира Наришкіна у Будапешті була оформлена на фірму бізнесмена Анталя Рогана, який є багаторічним другом шефа канцелярії Віктора Орбана.
10.05.2025 22:19 Ответить
Спокойно, граждане! Зеличайший все разрулит! Он же не трындабол, в конце концов, и на конце...
10.05.2025 22:20 Ответить
Насправді Угорщина повинна бути лише пішаком в геополітичній грі України ... а якщо цього не відбувається - отже Україна абсолютно слабка , а це означає , що Угорщина може грати Україною ... паззззор !
10.05.2025 22:45 Ответить
Треба послати 128 бригаду перевірити документи у затриманого, для підтвердження громадянства України.
10.05.2025 23:57 Ответить
повезло. А могли би і застрелить при спробі втечі.
