МИД о задержании украинца в Будапеште: Венгерским властям пора положить конец антиукраинской истерии

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на задержание венгерскими силовиками украинца в центре Будапешта.

Представитель внешнеполитического ведомства призвал венгерские власти прекратить антиукраинскую истерию.

"Относительно задержания гражданина Украины в центре Будапешта. Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии", - написал Тихий.

Напомним, что 10 мая на сайте венгерского правительства появилось видео, как венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта. Мужчину обвинили в "шпионаже".

Что предшествовало?

СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Удалось задержать двух человек. По данным СБУ, они собирали информацию о военной защищенности Закарпатской области, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне региона, а также изучали общественно-политические взгляды местных жителей.

Как установило расследование, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чью личность уже идентифицировали.

В то же время Сийярто назвал это дело "пропагандой, к которой надо относиться с осторожностью".

