УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10618 відвідувачів онлайн
Новини Угорщина затримала українського ексдипломата
3 731 11

МЗС про затримання українця в Будапешті: Угорській владі пора покласти край антиукраїнській істерії

Речник МЗС Георгій Тихий про затримання українця в Будапешті

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на затримання угорськими силовиками українця в центрі Будапешта.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Речник зовнішньополітичного відомства закликав угорську владу припинити антиукраїнську істерію.

"Щодо затримання громадянина України в центрі Будапешта. Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії", - написав Тихий.

Нагадаємо, що 10 травня на сайті угорського уряду з'явилося відео, як угорські спецпризначенці затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта. Чоловіка звинуватили у "шпигунстві".

Що передувало?

СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Вдалося затримати двох людей. За даними спецслужбовців, вони збирали інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукали вразливі місця в наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчали суспільно-політичні погляди місцевих жителів.

Як установило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифікували.

Водночас Сійярто назвав цю справу "пропагандою, до якої треба ставитися з обережністю".

Дивіться також: Угорські силовики затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у "шпигунстві". ВIДЕО

Автор: 

Угорщина (2411) МЗС (4245) Тихий Георгій (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Підкинуть декілька пачок цигарок із шифрами
і будуть кричати , що він шпигун!!
Мразота угорська при владі ,
мають кончених вчителів із кацапстану 😡
показати весь коментар
10.05.2025 21:56 Відповісти
+6
У російському посольстві в Будапешті акредитовані півсотні дипломатів, країна перетворюється для Москви на вузловий пункт розвідувальної інформації з Європи.
B Будапешті працюють у кілька разів більше російських дипломатів, ніж у Братиславі, Празі й Варшаві разом взятих. Відомо, що чимало агентів працюють під прикриттям дипломатичного статусу, адже тоді вони мають недоторканість, тобто не можуть бути затриманими правоохоронними органами країни перебування.
показати весь коментар
10.05.2025 22:15 Відповісти
+5
Крім співробітників російського посольства, недоторканістю користуються також співробітники центрального офісу заснованого ще за радянських часів Міжнародного інвестиційного банку.
Штаб-квартира цієї установи була перенесена 5 роквi тому з Москви до Будапешту. Фактично діяльність цього банку і його співробітників не підпадають під юрисдикцію правоохоронних органів Угорщини.
Kерівник банку Микола Козов виріс у родині спецслужбістів: його батько був свого часу агентом КГБ у Будапешті, а його мати була визнана російською інформагенцією ТАСС "однією з найвидатніших шпигунів 20 століття".
показати весь коментар
10.05.2025 22:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому цей тихо не пояснив, чому цей Александров став екс-дипломатом?
показати весь коментар
10.05.2025 21:53 Відповісти
Підкинуть декілька пачок цигарок із шифрами
і будуть кричати , що він шпигун!!
Мразота угорська при владі ,
мають кончених вчителів із кацапстану 😡
показати весь коментар
10.05.2025 21:56 Відповісти
Вот что интересно. Сколько Московия заплатила бы или отступила со скольких территорий, просто физически, если НАТО на 5ю статью протестировала бы Украина, а не они. Я уверен они умирают от любопытства.
показати весь коментар
10.05.2025 21:59 Відповісти
У російському посольстві в Будапешті акредитовані півсотні дипломатів, країна перетворюється для Москви на вузловий пункт розвідувальної інформації з Європи.
B Будапешті працюють у кілька разів більше російських дипломатів, ніж у Братиславі, Празі й Варшаві разом взятих. Відомо, що чимало агентів працюють під прикриттям дипломатичного статусу, адже тоді вони мають недоторканість, тобто не можуть бути затриманими правоохоронними органами країни перебування.
показати весь коментар
10.05.2025 22:15 Відповісти
Крім співробітників російського посольства, недоторканістю користуються також співробітники центрального офісу заснованого ще за радянських часів Міжнародного інвестиційного банку.
Штаб-квартира цієї установи була перенесена 5 роквi тому з Москви до Будапешту. Фактично діяльність цього банку і його співробітників не підпадають під юрисдикцію правоохоронних органів Угорщини.
Kерівник банку Микола Козов виріс у родині спецслужбістів: його батько був свого часу агентом КГБ у Будапешті, а його мати була визнана російською інформагенцією ТАСС "однією з найвидатніших шпигунів 20 століття".
показати весь коментар
10.05.2025 22:16 Відповісти
Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого Болгарія, Чехія, Румунія і Словаччина заявили про припинення співпраці в рамках Міжнародного інвестиційного банку.
Залишилася лише Угорщина.
Крім того, з усіх країни регіону лише Угорщина відмовилася від ініціативи видворити російських шпигунів, які працюють під прикриттям дипломатії.
показати весь коментар
10.05.2025 22:17 Відповісти
Тривалий час в Угорщині діяла програма "золотих віз", за якою в обмін на інвестиції в угорську економіку від 300 тисяч євро плюс 60 тисяч євро сервісного збору можна було отримати вид на проживання на п'ять років з можливістю вільно пересуватися країнами Шенгенської зони.

3а цією програмою "золоту візу", зокрема, отримав син голови Служби зовнішньої розвідки Росії Андрій Наришкін.
Квартира Наришкіна у Будапешті була оформлена на фірму бізнесмена Анталя Рогана, який є багаторічним другом шефа канцелярії Віктора Орбана.
показати весь коментар
10.05.2025 22:19 Відповісти
Спокойно, граждане! Зеличайший все разрулит! Он же не трындабол, в конце концов, и на конце...
показати весь коментар
10.05.2025 22:20 Відповісти
Насправді Угорщина повинна бути лише пішаком в геополітичній грі України ... а якщо цього не відбувається - отже Україна абсолютно слабка , а це означає , що Угорщина може грати Україною ... паззззор !
показати весь коментар
10.05.2025 22:45 Відповісти
Треба послати 128 бригаду перевірити документи у затриманого, для підтвердження громадянства України.
показати весь коментар
10.05.2025 23:57 Відповісти
повезло. А могли би і застрелить при спробі втечі.
показати весь коментар
11.05.2025 00:27 Відповісти
 
 