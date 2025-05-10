МЗС про затримання українця в Будапешті: Угорській владі пора покласти край антиукраїнській істерії

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на затримання угорськими силовиками українця в центрі Будапешта.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Речник зовнішньополітичного відомства закликав угорську владу припинити антиукраїнську істерію.

"Щодо затримання громадянина України в центрі Будапешта. Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії", - написав Тихий.

Нагадаємо, що 10 травня на сайті угорського уряду з'явилося відео, як угорські спецпризначенці затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта. Чоловіка звинуватили у "шпигунстві".

Що передувало?

СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Вдалося затримати двох людей. За даними спецслужбовців, вони збирали інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукали вразливі місця в наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчали суспільно-політичні погляди місцевих жителів.

Як установило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифікували.

Водночас Сійярто назвав цю справу "пропагандою, до якої треба ставитися з обережністю".

