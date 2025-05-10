МЗС про затримання українця в Будапешті: Угорській владі пора покласти край антиукраїнській істерії
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на затримання угорськими силовиками українця в центрі Будапешта.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Речник зовнішньополітичного відомства закликав угорську владу припинити антиукраїнську істерію.
"Щодо затримання громадянина України в центрі Будапешта. Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії", - написав Тихий.
Нагадаємо, що 10 травня на сайті угорського уряду з'явилося відео, як угорські спецпризначенці затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта. Чоловіка звинуватили у "шпигунстві".
Що передувало?
СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.
Вдалося затримати двох людей. За даними спецслужбовців, вони збирали інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукали вразливі місця в наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчали суспільно-політичні погляди місцевих жителів.
Як установило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифікували.
Водночас Сійярто назвав цю справу "пропагандою, до якої треба ставитися з обережністю".
і будуть кричати , що він шпигун!!
Мразота угорська при владі ,
мають кончених вчителів із кацапстану 😡
B Будапешті працюють у кілька разів більше російських дипломатів, ніж у Братиславі, Празі й Варшаві разом взятих. Відомо, що чимало агентів працюють під прикриттям дипломатичного статусу, адже тоді вони мають недоторканість, тобто не можуть бути затриманими правоохоронними органами країни перебування.
Штаб-квартира цієї установи була перенесена 5 роквi тому з Москви до Будапешту. Фактично діяльність цього банку і його співробітників не підпадають під юрисдикцію правоохоронних органів Угорщини.
Kерівник банку Микола Козов виріс у родині спецслужбістів: його батько був свого часу агентом КГБ у Будапешті, а його мати була визнана російською інформагенцією ТАСС "однією з найвидатніших шпигунів 20 століття".
Залишилася лише Угорщина.
Крім того, з усіх країни регіону лише Угорщина відмовилася від ініціативи видворити російських шпигунів, які працюють під прикриттям дипломатії.
3а цією програмою "золоту візу", зокрема, отримав син голови Служби зовнішньої розвідки Росії Андрій Наришкін.
Квартира Наришкіна у Будапешті була оформлена на фірму бізнесмена Анталя Рогана, який є багаторічним другом шефа канцелярії Віктора Орбана.