Угорські силовики затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у "шпигунстві". ВIДЕО

Відео затримання колишнього дипломата оприлюднено на сайті уряду Угорщини, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними угорських правоохоронців, раніше затриманий чоловік мав дипломатичий імунітет, однак наразі цей статус припинено. Його назвали "нелегальним агентом" - тобто шпигуном без прикриття.

Зазначається, що Національне генеральне управління імміграції заборонило йому в'їзд і перебування в країні через підозру в "шпигунстві". Повідомляється, що після з'ясування бставин вночі його було депортовано з країни.

Ім'я затриманого українця уряд Угорщини не розголошує, однак, за даними угорського видання Telex, затриманим нібито є Сергій Александров. Він був першим секретарем посольства України в Угорщині, проте наразі немає дипломатичного статусу.

Що передувало?

СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Вдалося затримати двох людей. За даними спецслужбовців, вони збирали інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукали вразливі місця в наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчали суспільно-політичні погляди місцевих жителів.

Як установило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифікували.

Водночас Сійярто назвав цю справу "пропагандою, до якої треба ставитися з обережністю".

Читайте також: Угорщина висилає двох українських дипломатів за "шпигунство під прикриттям", - Сійярто

+30
«Коротше кажучи, мадяри - шваль, - закінчив старий сапер Водічка свою розповідь, на що Швейк зауважив: «Інший мадяр не винен у тому, що він мадяр.» «Як це не винний? - загарячився Водічка. - Кожен із них винен… Погано, брат, ти мадьярів знаєш, скільки разів я тобі казав! З ними ми маємо вухо тримати гостро. Я його як хрясну…"
10.05.2025 21:18 Відповісти
+29
🤡🤡🤡 які ж мадяри смішні клоуни… «атветка» рівня дитячого садочка
10.05.2025 21:12 Відповісти
+25
Дивно, що Єврокомісія мовчить, те що робить уряд Угорщини це ганьба для Європи!
10.05.2025 21:11 Відповісти
Александров,- точно український дипломат?
10.05.2025 21:07 Відповісти
Це як СБУ. Можно кожного дипломата спитати, а ти наш дипломат?
10.05.2025 21:16 Відповісти
затриманий - Сергій Александров. Він був першим секретарем посольства України в Угорщині. Потім змінив сферу діяльності та відкрив ресторани у Будапешті.
Нажаль декілька ресторанів у Будапешті без нагляду залишились
А так все добре.
11.05.2025 10:18 Відповісти
Концерт обоюдный.
10.05.2025 21:10 Відповісти
Show must go on! Шапіто рулить!
10.05.2025 21:17 Відповісти
Typische Deutsch-Russe - er weiss alles.
10.05.2025 23:17 Відповісти
Дивно, що Єврокомісія мовчить, те що робить уряд Угорщини це ганьба для Європи!
10.05.2025 21:11 Відповісти
Боявся в Україну повертатися, після закінчення дипломатичної служби? Шкода, що не посадили років на 10. ТЦК має прийняти і на полігон.
10.05.2025 21:12 Відповісти
🤡🤡🤡 які ж мадяри смішні клоуни… «атветка» рівня дитячого садочка
10.05.2025 21:12 Відповісти
Скажені *******.
10.05.2025 21:13 Відповісти
Своїми діями вони тільки підтвердили що Україна затримала справжньошо шпигуна. Угорці запропонують обмін мабуть.
10.05.2025 21:16 Відповісти
Депортували ж його. Але зараз будь-якого наступного українця схоплять. Тактика кацапів по поповненню обмінного фонду.
10.05.2025 21:17 Відповісти
Який обмін?
Сказали ж,вишлють.
10.05.2025 21:33 Відповісти
Видно добряче угорській шпигунській мережі хвоста прищемили якщо вони вже котрий день театри влаштовують
10.05.2025 21:16 Відповісти
Та вишліть нахрін те посольство з Берегового в малярію і штук 500 з пашпортами венгріі разом .
10.05.2025 21:18 Відповісти
Хороший одрук.....
10.05.2025 21:36 Відповісти
Хай якогось прихвостня Орбана затримає 3-я штурмова і покаже, як треба затримавати...
10.05.2025 21:21 Відповісти
Клоуни дурні !
10.05.2025 21:23 Відповісти
Мадяри пам'ятають пріятную юность, коли їх гвалтували кацапи у 1956 році.
Хочуть повторення.
10.05.2025 21:25 Відповісти
Шоу мадяр, на правду з України!!
У орбана,- ***********!! Прутін, наказав йому так зробити!??!
10.05.2025 21:26 Відповісти
Треба просто припинити стріляти щоб уйорбана не провакувати
10.05.2025 21:27 Відповісти
Хей, мадяри, де ви бачили шпигунів - ексдипломатів? Для чого? Дипломатичний паспорт допомагає шпигунам, а не заважає. І де шпигунів просто депортують? Якщо він справжній шпигун, то могли його обміняти. А так все зрозуміло - звичайна помста.
10.05.2025 21:32 Відповісти
Ну затримали то затримали. Але для чого валити на землю, викручувати руки? Це що, якийсь особливо небезпечний рецидивіст? Всі в броніках, екіпіровці, з автоматами. Якийсь цирк.
10.05.2025 21:37 Відповісти
Точно, як кацапи хапали американців та українців на вулицях.
10.05.2025 21:41 Відповісти
Точно секрет мадьярского гуляша хотел узнать в ресторане.
10.05.2025 21:46 Відповісти
Шо скаже янелошный
10.05.2025 22:05 Відповісти
Затримання було силовим, демонстративно принизливим - так затримують озброєних, особливо небезпечних злочинців.
Громадянин України не був озброєним, не чинив опору і вочевидь не являв жодної небезпеки для Угорщини та озброєних, угорських силовиків, які через надмірну чисельність, кумедно заважали один одному грати шоу "силове затримання небезпечного шпигуна".
А як з затриманням шпигунів з резидентури РФ, пане Орбане? Чи в вас немає таємниць від ФСБ?
10.05.2025 22:40 Відповісти
Жодних таємниць
10.05.2025 22:47 Відповісти
Так кацапська ж школа - бабушєк з сємєчкамі ламать.
10.05.2025 23:19 Відповісти
а в нас, в Україні, що, якось по іншому до громадян бандитьська влада відноситься?? ще не таке попереду!!
10.05.2025 23:38 Відповісти
Ни хрена себе жестко как.
10.05.2025 22:45 Відповісти
Мадяри і їм подібні з кацапами хочуть поділити Україну, а значить наші вороги.
10.05.2025 22:47 Відповісти
Будайський(?) Добровольський полк???????
10.05.2025 23:20 Відповісти
Пишуть що це Александров,колишній 1-й секретар посольства,залишився у Будапешті,власник 2 ресторанів
10.05.2025 23:42 Відповісти
Надо думать что это начало по поиску "шпионов " ,предестерегайтесь от поездок в Венгрию.
11.05.2025 00:38 Відповісти
одна така мадярська шваль закопана у бабусі в садку в роки другої світової, мадяри, союзники німецьких фашистів, стояли у бабусі в селі на Хмельниччині .....довга історія, але мій батько, його рідний брат та їх малі та старші односельці вбили його ж зброєю, бо була загроза життю їх товариша....Тато багато історій розповідав про ті роки окупації , але ця була у нас в сім'ї сама згадувана....ексгумацію того покидька нет проводили
11.05.2025 18:04 Відповісти
 
 