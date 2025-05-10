Угорські силовики затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у "шпигунстві". ВIДЕО
Угорські спецпризначенці затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у "шпигунстві".
Відео затримання колишнього дипломата оприлюднено на сайті уряду Угорщини, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними угорських правоохоронців, раніше затриманий чоловік мав дипломатичий імунітет, однак наразі цей статус припинено. Його назвали "нелегальним агентом" - тобто шпигуном без прикриття.
Зазначається, що Національне генеральне управління імміграції заборонило йому в'їзд і перебування в країні через підозру в "шпигунстві". Повідомляється, що після з'ясування бставин вночі його було депортовано з країни.
Ім'я затриманого українця уряд Угорщини не розголошує, однак, за даними угорського видання Telex, затриманим нібито є Сергій Александров. Він був першим секретарем посольства України в Угорщині, проте наразі немає дипломатичного статусу.
Що передувало?
СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.
Вдалося затримати двох людей. За даними спецслужбовців, вони збирали інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукали вразливі місця в наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчали суспільно-політичні погляди місцевих жителів.
Як установило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифікували.
Водночас Сійярто назвав цю справу "пропагандою, до якої треба ставитися з обережністю".
Нажаль декілька ресторанів у Будапешті без нагляду залишились
А так все добре.
Сказали ж,вишлють.
Хочуть повторення.
У орбана,- ***********!! Прутін, наказав йому так зробити!??!
Громадянин України не був озброєним, не чинив опору і вочевидь не являв жодної небезпеки для Угорщини та озброєних, угорських силовиків, які через надмірну чисельність, кумедно заважали один одному грати шоу "силове затримання небезпечного шпигуна".
А як з затриманням шпигунів з резидентури РФ, пане Орбане? Чи в вас немає таємниць від ФСБ?