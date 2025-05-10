Венгерские силовики задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже". ВИДЕО
Венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже".
Видео задержания бывшего дипломата обнародовано на сайте правительства Венгрии, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным венгерских правоохранителей, ранее задержанный мужчина имел дипломатический иммунитет, однако сейчас этот статус прекращен. Его назвали "нелегальным агентом" - то есть шпионом без прикрытия.
Отмечается, что Национальное генеральное управление иммиграции запретило ему въезд и пребывание в стране из-за подозрения в "шпионаже". Сообщается, что после выяснения обстоятельств ночью он был депортирован из страны.
Имя задержанного украинца правительство Венгрии не разглашает, однако, по данным венгерского издания Telex, задержанный - Сергей Александров. Он был первым секретарем посольства Украины в Венгрии, однако пока не имеет дипломатического статуса.
Что предшествовало?
СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.
Удалось задержать двух человек. По данным СБУ, они собирали информацию о военной защищенности Закарпатской области, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне региона, а также изучали общественно-политические взгляды местных жителей.
Как установило расследование, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чью личность уже идентифицировали.
В то же время Сийярто назвал это дело "пропагандой, к которой надо относиться с осторожностью".
Нажаль декілька ресторанів у Будапешті без нагляду залишились
А так все добре.
Сказали ж,вишлють.
Хочуть повторення.
У орбана,- ***********!! Прутін, наказав йому так зробити!??!
Громадянин України не був озброєним, не чинив опору і вочевидь не являв жодної небезпеки для Угорщини та озброєних, угорських силовиків, які через надмірну чисельність, кумедно заважали один одному грати шоу "силове затримання небезпечного шпигуна".
А як з затриманням шпигунів з резидентури РФ, пане Орбане? Чи в вас немає таємниць від ФСБ?