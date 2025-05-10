Венгерские силовики задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже". ВИДЕО

Венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже".

Видео задержания бывшего дипломата обнародовано на сайте правительства Венгрии, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным венгерских правоохранителей, ранее задержанный мужчина имел дипломатический иммунитет, однако сейчас этот статус прекращен. Его назвали "нелегальным агентом" - то есть шпионом без прикрытия.

Отмечается, что Национальное генеральное управление иммиграции запретило ему въезд и пребывание в стране из-за подозрения в "шпионаже". Сообщается, что после выяснения обстоятельств ночью он был депортирован из страны.

Имя задержанного украинца правительство Венгрии не разглашает, однако, по данным венгерского издания Telex, задержанный - Сергей Александров. Он был первым секретарем посольства Украины в Венгрии, однако пока не имеет дипломатического статуса.

Что предшествовало?

СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Удалось задержать двух человек. По данным СБУ, они собирали информацию о военной защищенности Закарпатской области, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне региона, а также изучали общественно-политические взгляды местных жителей.

Как установило расследование, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чью личность уже идентифицировали.

В то же время Сийярто назвал это дело "пропагандой, к которой надо относиться с осторожностью".

