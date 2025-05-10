РУС
Венгрия задержала украинского экс-дипломата
Венгерские силовики задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже". ВИДЕО

Венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже".

Видео задержания бывшего дипломата обнародовано на сайте правительства Венгрии, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным венгерских правоохранителей, ранее задержанный мужчина имел дипломатический иммунитет, однако сейчас этот статус прекращен. Его назвали "нелегальным агентом" - то есть шпионом без прикрытия.

Отмечается, что Национальное генеральное управление иммиграции запретило ему въезд и пребывание в стране из-за подозрения в "шпионаже". Сообщается, что после выяснения обстоятельств ночью он был депортирован из страны.

Имя задержанного украинца правительство Венгрии не разглашает, однако, по данным венгерского издания Telex, задержанный - Сергей Александров. Он был первым секретарем посольства Украины в Венгрии, однако пока не имеет дипломатического статуса.

Что предшествовало?

СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Удалось задержать двух человек. По данным СБУ, они собирали информацию о военной защищенности Закарпатской области, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне региона, а также изучали общественно-политические взгляды местных жителей.

Как установило расследование, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чью личность уже идентифицировали.

В то же время Сийярто назвал это дело "пропагандой, к которой надо относиться с осторожностью".

Читайте также: Венгрия высылает двух украинских дипломатов за "шпионаж под прикрытием", - Сийярто

+30
«Коротше кажучи, мадяри - шваль, - закінчив старий сапер Водічка свою розповідь, на що Швейк зауважив: «Інший мадяр не винен у тому, що він мадяр.» «Як це не винний? - загарячився Водічка. - Кожен із них винен… Погано, брат, ти мадьярів знаєш, скільки разів я тобі казав! З ними ми маємо вухо тримати гостро. Я його як хрясну…"
10.05.2025 21:18 Ответить
+29
🤡🤡🤡 які ж мадяри смішні клоуни… «атветка» рівня дитячого садочка
10.05.2025 21:12 Ответить
+25
Дивно, що Єврокомісія мовчить, те що робить уряд Угорщини це ганьба для Європи!
10.05.2025 21:11 Ответить
Александров,- точно український дипломат?
10.05.2025 21:07 Ответить
Це як СБУ. Можно кожного дипломата спитати, а ти наш дипломат?
10.05.2025 21:16 Ответить
затриманий - Сергій Александров. Він був першим секретарем посольства України в Угорщині. Потім змінив сферу діяльності та відкрив ресторани у Будапешті.
Нажаль декілька ресторанів у Будапешті без нагляду залишились
А так все добре.
11.05.2025 10:18 Ответить
Концерт обоюдный.
10.05.2025 21:10 Ответить
Show must go on! Шапіто рулить!
10.05.2025 21:17 Ответить
Typische Deutsch-Russe - er weiss alles.
10.05.2025 23:17 Ответить
10.05.2025 21:11 Ответить
Боявся в Україну повертатися, після закінчення дипломатичної служби? Шкода, що не посадили років на 10. ТЦК має прийняти і на полігон.
10.05.2025 21:12 Ответить
10.05.2025 21:12 Ответить
Скажені *******.
10.05.2025 21:13 Ответить
Своїми діями вони тільки підтвердили що Україна затримала справжньошо шпигуна. Угорці запропонують обмін мабуть.
10.05.2025 21:16 Ответить
Депортували ж його. Але зараз будь-якого наступного українця схоплять. Тактика кацапів по поповненню обмінного фонду.
10.05.2025 21:17 Ответить
Який обмін?
Сказали ж,вишлють.
10.05.2025 21:33 Ответить
Видно добряче угорській шпигунській мережі хвоста прищемили якщо вони вже котрий день театри влаштовують
показать весь комментарий
10.05.2025 21:16 Ответить
«Коротше кажучи, мадяри - шваль, - закінчив старий сапер Водічка свою розповідь, на що Швейк зауважив: «Інший мадяр не винен у тому, що він мадяр.» «Як це не винний? - загарячився Водічка. - Кожен із них винен… Погано, брат, ти мадьярів знаєш, скільки разів я тобі казав! З ними ми маємо вухо тримати гостро. Я його як хрясну…"
10.05.2025 21:18 Ответить
Та вишліть нахрін те посольство з Берегового в малярію і штук 500 з пашпортами венгріі разом .
10.05.2025 21:18 Ответить
Хороший одрук.....
показать весь комментарий
Хай якогось прихвостня Орбана затримає 3-я штурмова і покаже, як треба затримавати...
10.05.2025 21:21 Ответить
Клоуни дурні !
10.05.2025 21:23 Ответить
Мадяри пам'ятають пріятную юность, коли їх гвалтували кацапи у 1956 році.
Хочуть повторення.
10.05.2025 21:25 Ответить
Шоу мадяр, на правду з України!!
У орбана,- ***********!! Прутін, наказав йому так зробити!??!
10.05.2025 21:26 Ответить
Треба просто припинити стріляти щоб уйорбана не провакувати
10.05.2025 21:27 Ответить
Хей, мадяри, де ви бачили шпигунів - ексдипломатів? Для чого? Дипломатичний паспорт допомагає шпигунам, а не заважає. І де шпигунів просто депортують? Якщо він справжній шпигун, то могли його обміняти. А так все зрозуміло - звичайна помста.
10.05.2025 21:32 Ответить
Ну затримали то затримали. Але для чого валити на землю, викручувати руки? Це що, якийсь особливо небезпечний рецидивіст? Всі в броніках, екіпіровці, з автоматами. Якийсь цирк.
10.05.2025 21:37 Ответить
Точно, як кацапи хапали американців та українців на вулицях.
10.05.2025 21:41 Ответить
Точно секрет мадьярского гуляша хотел узнать в ресторане.
10.05.2025 21:46 Ответить
Шо скаже янелошный
10.05.2025 22:05 Ответить
Затримання було силовим, демонстративно принизливим - так затримують озброєних, особливо небезпечних злочинців.
Громадянин України не був озброєним, не чинив опору і вочевидь не являв жодної небезпеки для Угорщини та озброєних, угорських силовиків, які через надмірну чисельність, кумедно заважали один одному грати шоу "силове затримання небезпечного шпигуна".
А як з затриманням шпигунів з резидентури РФ, пане Орбане? Чи в вас немає таємниць від ФСБ?
10.05.2025 22:40 Ответить
Жодних таємниць
10.05.2025 22:47 Ответить
Так кацапська ж школа - бабушєк з сємєчкамі ламать.
10.05.2025 23:19 Ответить
а в нас, в Україні, що, якось по іншому до громадян бандитьська влада відноситься?? ще не таке попереду!!
10.05.2025 23:38 Ответить
Ни хрена себе жестко как.
10.05.2025 22:45 Ответить
Мадяри і їм подібні з кацапами хочуть поділити Україну, а значить наші вороги.
10.05.2025 22:47 Ответить
Будайський(?) Добровольський полк???????
10.05.2025 23:20 Ответить
Пишуть що це Александров,колишній 1-й секретар посольства,залишився у Будапешті,власник 2 ресторанів
10.05.2025 23:42 Ответить
Надо думать что это начало по поиску "шпионов " ,предестерегайтесь от поездок в Венгрию.
11.05.2025 00:38 Ответить
одна така мадярська шваль закопана у бабусі в садку в роки другої світової, мадяри, союзники німецьких фашистів, стояли у бабусі в селі на Хмельниччині .....довга історія, але мій батько, його рідний брат та їх малі та старші односельці вбили його ж зброєю, бо була загроза життю їх товариша....Тато багато історій розповідав про ті роки окупації , але ця була у нас в сім'ї сама згадувана....ексгумацію того покидька нет проводили
11.05.2025 18:04 Ответить
 
 