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Новости Разоблачение шпионской сети разведки Венгрии
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Сьиярто об венгерских шпионах в Украине: Официальной информации нет. До тех пор - это пропаганда

глава МИД Венгрии Сийярто

Венгрия пока не получала от Украины официального сообщения о разоблачении сети шпионов, которые якобы работали на венгерскую военную разведку на Закарпатье.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 444.hu.

На просьбу СМИ прокомментировать сообщение СБУ, Сийярто отметил, что Будапешт сможет реагировать только после получения конкретной информации.

"Мы сможем что-то сказать, только если получим какие-то детали или официальную информацию. К тому времени это следует рассматривать как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью", - подчеркнул он.

Глава МИД Венгрии также заявил, что в Украине часто звучит "антивенгерская пропаганда", которая, по его словам, во многих случаях оказывалась необоснованной.

Напомним, сегодня СБУ впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

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Автор: 

Венгрия (1965) шпионаж (1392) Сийярто Петер (325)


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Топ комментарии
+3
грохніть їх по закону воєнного часу,як диверсантів,як раз і дата підходяща а бошки дипломатичною поштою відпрате,ще й на парад успіють
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09.05.2025 13:14
+3
за понад 80 років мало шо змінилося у шарабанах мадяр
1942, літо, окупована фашистами Україна, окупант - мадярський хенерал хустав яні (командувач 2-ої мадярської армії у складі фашистського вермахту) та його підлеглий - мадярський окупант-полковник

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09.05.2025 13:17
+2
Ага, так він от прямо і скаже "ми у грудні 2021-го підписали з умхйло секретний пакт про загарбання Закарпаття"
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09.05.2025 13:20
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Дірявий ***** і не міг кукурікнути щось інше.
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09.05.2025 13:13 Ответить
грохніть їх по закону воєнного часу,як диверсантів,як раз і дата підходяща а бошки дипломатичною поштою відпрате,ще й на парад успіють
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09.05.2025 13:14 Ответить
Колись сучий потрох - нам зараз ще тільки мадьярів не хватало
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09.05.2025 13:16 Ответить
Ага, так він от прямо і скаже "ми у грудні 2021-го підписали з умхйло секретний пакт про загарбання Закарпаття"
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09.05.2025 13:20 Ответить
тю,с этой педотой максимум неделю провозиться....сравнил это убожество с нынешним зсу,это будут чистые смертники.
еще за это недоразумение париться
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09.05.2025 13:35 Ответить
за понад 80 років мало шо змінилося у шарабанах мадяр
1942, літо, окупована фашистами Україна, окупант - мадярський хенерал хустав яні (командувач 2-ої мадярської армії у складі фашистського вермахту) та його підлеглий - мадярський окупант-полковник

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09.05.2025 13:17 Ответить
1943, мадярські окупанти

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09.05.2025 13:18 Ответить
мадярський окупант (праворуч) із фашистами у одному екіпажі

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09.05.2025 13:20 Ответить
Чувак, все, план на вкиди фото ти вже виконав. Сходи додому, сосни піваса. До вечора ведмедчук приготує ще десяток фото, буде тобі робота.
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09.05.2025 13:24 Ответить
не сподобалося?
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09.05.2025 13:25 Ответить
Тобі ж сказано, розслабся, план по вкидам ти вже виконав, краще приготуйся, ввечері ведмечук ще партію фото для розповсюдження тобі передасть. Буде тобі чим руки заняти.
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09.05.2025 13:35 Ответить
не почув відповіді
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09.05.2025 13:35 Ответить
Треба викликати посла мадяр до МЗС України, вручити йому офіційну ноту, а потім ще відкликати посла України з Будапешту на консультацію. Але у ЗЕвлади для цього бракує яєць.
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09.05.2025 13:21 Ответить
чем более тупой тем больше яйца. У зели они большие, а вот интеллект как у вас
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09.05.2025 13:37 Ответить
Тількт рейд правоохоронців по Закарпатть по виявленню (а там майже ВСІ мають) тіх хто незаконно має паспорт вЯликай прислуговниці покідбкам -націстам Гітлера, фашистам Муссоліні ті рашистам *****, з їх арештом, судом, позбавлення громадянсьтва України, конфіскацією майна та депортацією до МУДЬЯрії без права повернення, направить мислення уйобиків в правільне, європєйське русло. Тільки рейд.
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09.05.2025 13:21 Ответить
Ти вже вдруге вкидуєш цю російську провокацію. Ти із якою метою це робиш, не вистачає клепки в тубмочці, чи також записався до розповсюдження російського ІПСО за гроші?
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09.05.2025 13:27 Ответить
Скоріше клепки, бо гроші йому здесь платят
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09.05.2025 13:33 Ответить
Він правильно каже, передайте йому пару шматків для достовірності
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09.05.2025 13:32 Ответить
Батько розказував, що у війні найгіршими були мадяри!
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09.05.2025 13:41 Ответить
 
 