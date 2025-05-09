Сьиярто об венгерских шпионах в Украине: Официальной информации нет. До тех пор - это пропаганда

Венгрия пока не получала от Украины официального сообщения о разоблачении сети шпионов, которые якобы работали на венгерскую военную разведку на Закарпатье.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 444.hu.

На просьбу СМИ прокомментировать сообщение СБУ, Сийярто отметил, что Будапешт сможет реагировать только после получения конкретной информации.

"Мы сможем что-то сказать, только если получим какие-то детали или официальную информацию. К тому времени это следует рассматривать как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью", - подчеркнул он.

Глава МИД Венгрии также заявил, что в Украине часто звучит "антивенгерская пропаганда", которая, по его словам, во многих случаях оказывалась необоснованной.

Напомним, сегодня СБУ впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

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