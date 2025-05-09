Сійярто про угорських шпигунів в Україні: Офіційної інформації немає. До того часу - це пропаганда

Угорщина наразі не отримувала від України офіційного повідомлення щодо викриття мережі шпигунів, які нібито працювали на угорську воєнну розвідку на Закарпатті.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 444.hu.

На прохання ЗМІ прокоментувати повідомлення СБУ, Сійярто зазначив, що Будапешт зможе реагувати лише після отримання конкретної інформації.

"Ми зможемо щось сказати, лише якщо отримаємо якісь деталі чи офіційну інформацію. До того часу це слід розглядати як пропаганду, до якої варто ставитися з обережністю", - наголосив він.

Глава МЗС Угорщини також заявив, що в Україні часто звучить "антиугорська пропаганда", яка, за його словами, у багатьох випадках виявлялась необґрунтованою.

Нагадаємо, сьогодні СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

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