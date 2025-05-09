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Новини Викриття шпигунської мережі розвідки Угорщини
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Сійярто про угорських шпигунів в Україні: Офіційної інформації немає. До того часу - це пропаганда

глава МЗС Угорщини Сійярто

Угорщина наразі не отримувала від України офіційного повідомлення щодо викриття мережі шпигунів, які нібито працювали на угорську воєнну розвідку на Закарпатті.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 444.hu

На прохання ЗМІ прокоментувати повідомлення СБУ, Сійярто зазначив, що Будапешт зможе реагувати лише після отримання конкретної інформації.

"Ми зможемо щось сказати, лише якщо отримаємо якісь деталі чи офіційну інформацію. До того часу це слід розглядати як пропаганду, до якої варто ставитися з обережністю", - наголосив він.

Глава МЗС Угорщини також заявив, що в Україні часто звучить "антиугорська пропаганда", яка, за його словами, у багатьох випадках виявлялась необґрунтованою.

Нагадаємо, сьогодні СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

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Автор: 

Угорщина (2297) шпигунство (999) Сійярто Петер (357)


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Топ коментарі
+3
грохніть їх по закону воєнного часу,як диверсантів,як раз і дата підходяща а бошки дипломатичною поштою відпрате,ще й на парад успіють
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09.05.2025 13:14
+3
за понад 80 років мало шо змінилося у шарабанах мадяр
1942, літо, окупована фашистами Україна, окупант - мадярський хенерал хустав яні (командувач 2-ої мадярської армії у складі фашистського вермахту) та його підлеглий - мадярський окупант-полковник

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09.05.2025 13:17
+2
Ага, так він от прямо і скаже "ми у грудні 2021-го підписали з умхйло секретний пакт про загарбання Закарпаття"
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09.05.2025 13:20
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Дірявий ***** і не міг кукурікнути щось інше.
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09.05.2025 13:13 Відповісти
грохніть їх по закону воєнного часу,як диверсантів,як раз і дата підходяща а бошки дипломатичною поштою відпрате,ще й на парад успіють
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09.05.2025 13:14 Відповісти
Колись сучий потрох - нам зараз ще тільки мадьярів не хватало
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09.05.2025 13:16 Відповісти
Ага, так він от прямо і скаже "ми у грудні 2021-го підписали з умхйло секретний пакт про загарбання Закарпаття"
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09.05.2025 13:20 Відповісти
тю,с этой педотой максимум неделю провозиться....сравнил это убожество с нынешним зсу,это будут чистые смертники.
еще за это недоразумение париться
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09.05.2025 13:35 Відповісти
за понад 80 років мало шо змінилося у шарабанах мадяр
1942, літо, окупована фашистами Україна, окупант - мадярський хенерал хустав яні (командувач 2-ої мадярської армії у складі фашистського вермахту) та його підлеглий - мадярський окупант-полковник

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09.05.2025 13:17 Відповісти
1943, мадярські окупанти

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09.05.2025 13:18 Відповісти
мадярський окупант (праворуч) із фашистами у одному екіпажі

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09.05.2025 13:20 Відповісти
не сподобалося?
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09.05.2025 13:25 Відповісти
не почув відповіді
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09.05.2025 13:35 Відповісти
Треба викликати посла мадяр до МЗС України, вручити йому офіційну ноту, а потім ще відкликати посла України з Будапешту на консультацію. Але у ЗЕвлади для цього бракує яєць.
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09.05.2025 13:21 Відповісти
чем более тупой тем больше яйца. У зели они большие, а вот интеллект как у вас
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09.05.2025 13:37 Відповісти
Тількт рейд правоохоронців по Закарпатть по виявленню (а там майже ВСІ мають) тіх хто незаконно має паспорт вЯликай прислуговниці покідбкам -націстам Гітлера, фашистам Муссоліні ті рашистам *****, з їх арештом, судом, позбавлення громадянсьтва України, конфіскацією майна та депортацією до МУДЬЯрії без права повернення, направить мислення уйобиків в правільне, європєйське русло. Тільки рейд.
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09.05.2025 13:21 Відповісти
Федорович, ти знов накидуєшь ЗЕлене гівано на вентілатор!
ЗЕлений значок-шмаркоячок заробляєш?
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09.05.2025 13:59 Відповісти
А шо ти, пензючка, побачила к мойомі пості свого рідного, Парашного?
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09.05.2025 14:01 Відповісти
Він правильно каже, передайте йому пару шматків для достовірності
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09.05.2025 13:32 Відповісти
Батько розказував, що у війні найгіршими були мадяри!
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09.05.2025 13:41 Відповісти
"А ви дакажитє!" - десь я це вже чув...
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09.05.2025 14:00 Відповісти
 
 