Венгрия высылает двух украинских дипломатов за "шпионаж под прикрытием", - Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выдворяет двух украинских дипломатов якобы за "шпионаж под прикрытием".
Его заявление цитирует hu24, передает Цензор.НЕТ.
Он обвинил Украину в распространении "клеветнических действий и антивенгерской пропаганды".
Мы, венгры, хотим мира, мы говорим "нет" войне, мы никогда не поставляли оружие Украине и не позволим втягивать нас, втягивать Венгрию, в эту войну. Это причины клеветнических действий, начатых против Венгрии. Поэтому сегодня мы выслали из Венгрии двух шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште", - заявил он.
Венгерский министр также намекнул, что Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС.
"Венгерский народ сейчас готовится принять решение относительно того, может ли Украина стать членом ЕС. Мы не потерпим таких клеветнических действий против венгерского народа!" - добавил Сийярто.
Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.
Удалось задержать двух человек. По данным спецслужбистов, они собирали информацию о военной защищенности Закарпатской области, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне региона, а также изучали общественно-политические взгляды местных жителей.
Как установило расследование, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чью личность уже идентифицировали.
В то же время Сийярто назвал это дело "пропагандой, к которой надо относиться с осторожностью".
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Генерал Залужний якось пожартував, що він може снідати в Дебрецені, а обідати вже у Будапешті
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Будь які рішення блокували, допомоги не надавали, тепер крити нема чим, бо ця відсилка двох дипломатів - це як в калюжу перднути.