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Новости Разоблачение шпионской сети разведки Венгрии
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Венгрия высылает двух украинских дипломатов за "шпионаж под прикрытием", - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выдворяет двух украинских дипломатов якобы за "шпионаж под прикрытием".

Его заявление цитирует hu24, передает Цензор.НЕТ.

Он обвинил Украину в распространении "клеветнических действий и антивенгерской пропаганды".

Мы, венгры, хотим мира, мы говорим "нет" войне, мы никогда не поставляли оружие Украине и не позволим втягивать нас, втягивать Венгрию, в эту войну. Это причины клеветнических действий, начатых против Венгрии. Поэтому сегодня мы выслали из Венгрии двух шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште", - заявил он.

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Венгерский министр также намекнул, что Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС.

"Венгерский народ сейчас готовится принять решение относительно того, может ли Украина стать членом ЕС. Мы не потерпим таких клеветнических действий против венгерского народа!" - добавил Сийярто.

Также читайте: Венгры имеют право высказать свое мнение, - Сийярто ответил Зеленскому на критику по блокированию вступления Украины в ЕС

Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Удалось задержать двух человек. По данным спецслужбистов, они собирали информацию о военной защищенности Закарпатской области, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне региона, а также изучали общественно-политические взгляды местных жителей.

Как установило расследование, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чью личность уже идентифицировали.

В то же время Сийярто назвал это дело "пропагандой, к которой надо относиться с осторожностью".

Автор: 

Венгрия (1965) шпионаж (1395) дипломаты (637) Сийярто Петер (325)


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Топ комментарии
+23
Україна затримала 2х шпигунів - Угорщина вислала дипломатів, але дипломатів висилають у відповідь на висилку дипломатів, а не затримання шпигунів. Україна у відповідь має вислати 2х саме угорських дипломатів.
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09.05.2025 16:27
+17
Рафінована гнида.
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09.05.2025 16:24
+17
Хотіли встановити точну кількість *******.
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09.05.2025 16:27
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Хотіли поцупити рецепт паприкашу?
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09.05.2025 16:23 Ответить
Халасле.
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09.05.2025 16:26 Ответить
Хотіли встановити точну кількість *******.
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09.05.2025 16:27 Ответить
яке ще шпигунство ?

Генерал Залужний якось пожартував, що він може снідати в Дебрецені, а обідати вже у Будапешті

.
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09.05.2025 17:02 Ответить
Невже ху...ло і це проплатило
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09.05.2025 16:23 Ответить
Рафінована гнида.
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09.05.2025 16:24 Ответить
Pthirus pubis
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09.05.2025 16:33 Ответить
Просто вовчий сором Європи!
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09.05.2025 16:24 Ответить
якщо дзеркальної відповіді не буде то приймаємо з усіх боків.
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09.05.2025 16:25 Ответить
Щ)е в румунії пропарашний неофашист до влади незабаром прийде то ще будемо мати.
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09.05.2025 16:27 Ответить
Як заповідав найвеличніший "ЗЄ!".
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09.05.2025 16:28 Ответить
Україна затримала 2х шпигунів - Угорщина вислала дипломатів, але дипломатів висилають у відповідь на висилку дипломатів, а не затримання шпигунів. Україна у відповідь має вислати 2х саме угорських дипломатів.
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09.05.2025 16:27 Ответить
Перша 1000 МУДЬЯр депортованих до вЯликай МУДЬЯРії за те шо НЕЗАКОННО взяли собі паспорт МУДЬЯрії і позбавлених громадянства України, гарно промиє мозог всім цім сійяртам.
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09.05.2025 16:37 Ответить
Та можна і всіх в посольстві та консульстві мад'ярщині вислати. Там ***** на *****у сидить і гадить та гадить Україні!
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09.05.2025 16:59 Ответить
Типу до цього вони не блокували вступ України до ЄС.
Будь які рішення блокували, допомоги не надавали, тепер крити нема чим, бо ця відсилка двох дипломатів - це як в калюжу перднути.
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09.05.2025 16:29 Ответить
а може нах** послати мадярів з євросоюзу? задовбали ці фашисти і посібники гітлера та посіпаки путлєра срати в центрі Євросоюзу !
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09.05.2025 16:29 Ответить
Можно, нам, но ми не у ЄС. Нажаль.
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09.05.2025 17:07 Ответить
Що і потрібно було доказати.
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09.05.2025 16:32 Ответить
а шо, у мадярській амбасаді у Києві чи у мадярському консульстві у Берегово мадярських шпигунів геть немає?
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09.05.2025 16:33 Ответить
Пора начинать СВО против Угорщины. За три дні будемо в Будапешті!
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09.05.2025 16:34 Ответить
Сіярто не тільки зовнішньо виглядає прямо як брат близнец Гіммлера, але і точно така ж нацистська гніда.
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09.05.2025 16:44 Ответить
Шпигунство під прикриттям? Це мабуть про свою власну підривну діяльність в ЄС заявляє один з відомих агентів кремля , працюючий під прикриттям посади міністра закордонних справ Угорщини
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09.05.2025 16:48 Ответить
Недофашики мадярські, ви ще за Корюківку - 1943 будете відповідати, підпуйловники кінчені!
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09.05.2025 16:48 Ответить
тобто модьорські шпигуни таки були
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09.05.2025 16:51 Ответить
Сцикливі гниди...
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09.05.2025 16:51 Ответить
Треба вислати двох іобіків з посольства України.
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09.05.2025 16:58 Ответить
мадяри над1ються що буде як в 1939 , що 1 вони кусок в1дд1рвуть
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09.05.2025 17:24 Ответить
Парашинські воші вже гризуть угорців.
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09.05.2025 17:33 Ответить
Сосуни кацапські! Хоча з іншого боку , скандал напередодні перемовин....може без дерьмака тут не обійшлось? Відробляє оманські домовленності...дуже хотілось, щоб я помилявся
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09.05.2025 17:56 Ответить
Викинути всіх мадярських покидьків з діппредставництв та націоналізувати отрбанк
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09.05.2025 18:52 Ответить
 
 