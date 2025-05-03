Венгры имеют право высказать свое мнение, - Сийярто ответил Зеленскому на критику по поводу блокирования вступления Украины в ЕС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что только Будапешт блокирует процесс открытия трех кластеров в переговорах между Украиной и Евросоюзом.
Об этом Сийярто написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
Венгерский министр заявил, что Зеленский "должен смириться с мыслью, что все венгры действительно имеют право высказать свое мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС".
"Потому что ситуация такова: Украина хочет присоединиться к объединению, членами которого являемся мы, а не наоборот... Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон",- написал глава МИД Венгрии.
Напомним, что во время общения с журналистами 3 мая президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас только Венгрия блокирует процесс открытия трех кластеров в переговорах между Украиной и Евросоюзом.
Также отмечалось, что президент Владимир Зеленский раскритиковал антиукраинские заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что большинство граждан Венгрии поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.
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А ти тим часом підшукуй собі житло в Ростові . !
У Орбана з ЗЄ спільного набагато більше ніж відмінного.
Читав що опозиційна партія ( забув її назву ) вже зараз випереджає партію орбана десь на 5 відсотків . І відрив зростає .
правильнийпідрахунок від орбана-сіярто, на догоду *****, то інша справа.
Вступ України в ЄС підтримали майже 60% угорців .
быдлостана, кары вам не избежать, попомните!
Швидко забув СІЯРТО що він забовязан ЕС.
так вони отримують від нього дуже жирну мзду !
Продажні мадьярські холуї кремля забули ,
що вони при владі тимчасово 😡