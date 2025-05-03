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Новости Позиция Венгрии относительно Украины
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Венгры имеют право высказать свое мнение, - Сийярто ответил Зеленскому на критику по поводу блокирования вступления Украины в ЕС

Сейярто отреагировал на недавнее заявление Зеленского

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что только Будапешт блокирует процесс открытия трех кластеров в переговорах между Украиной и Евросоюзом.

Об этом Сийярто написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Венгерский министр заявил, что Зеленский "должен смириться с мыслью, что все венгры действительно имеют право высказать свое мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС".

"Потому что ситуация такова: Украина хочет присоединиться к объединению, членами которого являемся мы, а не наоборот... Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон",- написал глава МИД Венгрии.

Напомним, что во время общения с журналистами 3 мая президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас только Венгрия блокирует процесс открытия трех кластеров в переговорах между Украиной и Евросоюзом.

Также отмечалось, что президент Владимир Зеленский раскритиковал антиукраинские заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что большинство граждан Венгрии поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

Читайте также: Только Венгрия не поддерживает открытие трех кластеров в переговорах о членстве Украины в ЕС, - Зеленский

Автор: 

Венгрия (1956) Зеленский Владимир (20474) Сийярто Петер (323)


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Топ комментарии
+16
Поки свої думки за угорців висловлють соски ***** Орбан та Сіярто.
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03.05.2025 20:24
+15
Свята правда, мають таке право,тільки не дай Боже,щоб воно хоч на один міліметр відрізнялося від забаганок Ху#ла!
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03.05.2025 20:21
+11
Не переживай уйоббік , наступного року угорці висловлять свою думку . На виборах .
А ти тим часом підшукуй собі житло в Ростові . !
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03.05.2025 20:26
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Свята правда, мають таке право,тільки не дай Боже,щоб воно хоч на один міліметр відрізнялося від забаганок Ху#ла!
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03.05.2025 20:21 Ответить
мад'яри поряд зі мною!! пєчалько, ну ***** скупило їх оптом! при тому, шо жить, вони як би, обожнюють на своїй мадьярщині, але працювати поряд - в ракоуско, користуючись всима вигодами капіталістичної експлуатації "мадьярского пролєтаріту" )) (нецензорні історії, взагалі. підкуплені довбойоби ще Ті!)
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03.05.2025 20:41 Ответить
Поки свої думки за угорців висловлють соски ***** Орбан та Сіярто.
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03.05.2025 20:24 Ответить
мають, то мають... кожна бабка на лавці може обзивати дівчину шльондрою, але навряд чи в статуті будинку прописано, що вона має право не пускати ту у її квартиру...
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03.05.2025 20:25 Ответить
Не переживай уйоббік , наступного року угорці висловлять свою думку . На виборах .
А ти тим часом підшукуй собі житло в Ростові . !
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03.05.2025 20:26 Ответить
Не все так просто. Там теж знайдуться свої 73% упоротих.
У Орбана з ЗЄ спільного набагато більше ніж відмінного.
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03.05.2025 20:31 Ответить
73 навряд чи наберуться .
Читав що опозиційна партія ( забув її назву ) вже зараз випереджає партію орбана десь на 5 відсотків . І відрив зростає .
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03.05.2025 20:37 Ответить
Бог їм в поміч
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03.05.2025 21:00 Ответить
Впевнена, що більшості угорців, глибоко похрін, чи буде Україна в ЄС. А ось правильний підрахунок від орбана-сіярто, на догоду *****, то інша справа.
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03.05.2025 20:29 Ответить
Там опозицією вже проводилось опитування , десь місяць тому .
Вступ України в ЄС підтримали майже 60% угорців .
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03.05.2025 20:33 Ответить
угорці гарно пам'ятають СРСР і обізнані хто такі рюські. Вони дуже поважно відносяться до Українців.
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03.05.2025 20:42 Ответить
путлеровские шавки не имеют никаких прав, вы-такие же нЕлюди, как и навозные черви из

быдлостана, кары вам не избежать, попомните!
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03.05.2025 20:30 Ответить
А Зе має нагадати Сіярту, що усі автобани їм побудував ЕС, а наче були б вони голим полем .
Швидко забув СІЯРТО що він забовязан ЕС.
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03.05.2025 20:31 Ответить
Тобто якесь угорське сіярто вважає, що ЄС існує виключно для обслуговування угорців? 🤔 Якийсь пуп Європи? Чи прищ Європи? От би спитати європейців, чи треба їм отоц угорський прищ, союзник Гітлєра у Другій світовій і пуцина у наступній.
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03.05.2025 20:36 Ответить
Конечно имеют право, вот только есть бооольшие сомнения, что у них была и есть возможность объективно его формировать.
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03.05.2025 20:39 Ответить
От тепер Угорщина вказує Україні як її себе вести - як нам бути - бо вони вже там а ми тільки стукаєм
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03.05.2025 20:41 Ответить
А країни ЄС питали, чи хочуть вони Мудярщину у своєму складі, коли вона туди вступала?!
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03.05.2025 20:42 Ответить
Висловити свою - мають право . А висловити чужу - забов'язані .
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03.05.2025 20:48 Ответить
Скоріше: Угорці мають право висловити думку ху....ла
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03.05.2025 20:49 Ответить
А ми маємо і праве і ліве тому класти ми хотіли на сіярто орбана інших *******
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03.05.2025 20:54 Ответить
Москальські холуї зєля. орбан і фіцо!
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03.05.2025 20:56 Ответить
Думка кремлівського вилупка дуже цінна для Орбана і Сіярто ,
так вони отримують від нього дуже жирну мзду !
Продажні мадьярські холуї кремля забули ,
що вони при владі тимчасово 😡
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03.05.2025 20:59 Ответить
Більшість угорців не *******.
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03.05.2025 21:05 Ответить
Угорці так само мають право на особисту думку про вступ України в ЄС.як і український "мудрий нарід" не має права на власну думку.з приводу продажі його власності (земельних ресурсів)"зеленим торгашем" американцям.
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03.05.2025 21:07 Ответить
Мадяри невже забули радянську окупацію та жертви 1956..?!!!
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03.05.2025 21:22 Ответить
Цей Сіяото просто рідкісний довпойлп.
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03.05.2025 21:37 Ответить
 
 