Венгры имеют право высказать свое мнение, - Сийярто ответил Зеленскому на критику по поводу блокирования вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что только Будапешт блокирует процесс открытия трех кластеров в переговорах между Украиной и Евросоюзом.

Об этом Сийярто написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Венгерский министр заявил, что Зеленский "должен смириться с мыслью, что все венгры действительно имеют право высказать свое мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС".

"Потому что ситуация такова: Украина хочет присоединиться к объединению, членами которого являемся мы, а не наоборот... Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон",- написал глава МИД Венгрии.

Напомним, что во время общения с журналистами 3 мая президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас только Венгрия блокирует процесс открытия трех кластеров в переговорах между Украиной и Евросоюзом.

Также отмечалось, что президент Владимир Зеленский раскритиковал антиукраинские заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что большинство граждан Венгрии поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

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