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Новости Позиция Венгрии относительно Украины
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Только Венгрия не поддерживает открытие трех кластеров в переговорах о членстве Украины в ЕС, - Зеленский.

угорщина

Сейчас только Венгрия блокирует процесс открытия трех кластеров в переговорах между Украиной и Евросоюзом.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поставленная задача на середину лета - подготовить к открытию техническую готовность трех кластеров. Это очень тяжело. Такую задачу получила наша команда. Вчера был доклад Стефанишиной. Она мне сказала, что мы считаем, что к 1 июля мы технически будем готовы. Считаем, что все будут нас поддерживать, кроме соответствующей страны. Стефанишина была на встречах в Венгрии - наша команда ездила, они говорят. Результата пока нет", - рассказал Зеленский.

Ранее Стефанишина заявила, что есть неприятное ощущение агрессивной риторики Венгрии к Украине, но существует диалог и взаимопонимание.

Также отмечалось, что президент Владимир Зеленский раскритиковал антиукраинские заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что большинство граждан Венгрии поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

Автор: 

Венгрия (1956) Зеленский Владимир (20474) членство в ЕС (1024)


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Топ комментарии
+2
Поки Орбан там і не буде підтримувати - вони фашисти як і РФ і союзники навік
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03.05.2025 16:06
+1
У дипломатів для цього є язик.
Не слід лізти ніщебродам у міжнародні відносини.
Це у своєму оточенні кварталівці можуть випити,поп.здіти,на.бати один одного,у міждержавних відносинах таке не проходить.
Орбан любить,коли його поважають,сприймають,а далі діло техніки дипломатії.
Десь в Порошенка було гаразд з Угорщиною,у ніщебродів-один дефіцит комунікації з всіма.
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03.05.2025 16:06
+1
Зайшли в НАТО, а тепер з таким самим успіхом заходимо в ЄС
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03.05.2025 16:10
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Клістир любителям кластерів!
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03.05.2025 16:02 Ответить
Кажи як є,дебіл. Покидьок орбан гальмує Україну тому що йому платить кацапня. В чому проблема? В договорняках? Чого боїмося? Що ху@сос сійарто знову закукарікає про Закарпаття? Дебіли кончені.
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03.05.2025 16:05 Ответить
Поки Орбан там і не буде підтримувати - вони фашисти як і РФ і союзники навік
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03.05.2025 16:06 Ответить
У дипломатів для цього є язик.
Не слід лізти ніщебродам у міжнародні відносини.
Це у своєму оточенні кварталівці можуть випити,поп.здіти,на.бати один одного,у міждержавних відносинах таке не проходить.
Орбан любить,коли його поважають,сприймають,а далі діло техніки дипломатії.
Десь в Порошенка було гаразд з Угорщиною,у ніщебродів-один дефіцит комунікації з всіма.
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03.05.2025 16:06 Ответить
і цього достатньо
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03.05.2025 16:07 Ответить
Зайшли в НАТО, а тепер з таким самим успіхом заходимо в ЄС
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03.05.2025 16:10 Ответить
А навіщо треба було штовхати в Конституцію шлях до ЄС, якщо знали що є країна яка проти?
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03.05.2025 16:13 Ответить
На мою суб'єктивну думку цей орбан виконує роль корисного ідіота в частині прийняття одностайних рішень всіми членами ЄС, тобто коли наймогутніши країни по всім напрямкам (ВВП і т.ін.) не пропонують цьому томату (орбану) вийти з залу попити чаю)
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03.05.2025 16:26 Ответить
Не повторити би помилку 2019, але надій мало, нарід не дозрів, та й пропаганда при владних з репресивним апаратом працює на повну, натворили надто багато, тепер пан або пропав
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03.05.2025 16:37 Ответить
Ніт , орбан просто се* е на українських угорців , він їми як щитом прикривається рятує московію та свої гроші , а нах ...йому думати шо вони хочкть жити як нормальні люди з дітьми в ЄС ? орбан 👺 кремлівське мудило ...
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03.05.2025 16:44 Ответить
То може їм того, нафту відключити?
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03.05.2025 17:14 Ответить
 
 