Только Венгрия не поддерживает открытие трех кластеров в переговорах о членстве Украины в ЕС, - Зеленский.
Сейчас только Венгрия блокирует процесс открытия трех кластеров в переговорах между Украиной и Евросоюзом.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Поставленная задача на середину лета - подготовить к открытию техническую готовность трех кластеров. Это очень тяжело. Такую задачу получила наша команда. Вчера был доклад Стефанишиной. Она мне сказала, что мы считаем, что к 1 июля мы технически будем готовы. Считаем, что все будут нас поддерживать, кроме соответствующей страны. Стефанишина была на встречах в Венгрии - наша команда ездила, они говорят. Результата пока нет", - рассказал Зеленский.
Ранее Стефанишина заявила, что есть неприятное ощущение агрессивной риторики Венгрии к Украине, но существует диалог и взаимопонимание.
Также отмечалось, что президент Владимир Зеленский раскритиковал антиукраинские заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что большинство граждан Венгрии поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.
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Не слід лізти ніщебродам у міжнародні відносини.
Це у своєму оточенні кварталівці можуть випити,поп.здіти,на.бати один одного,у міждержавних відносинах таке не проходить.
Орбан любить,коли його поважають,сприймають,а далі діло техніки дипломатії.
Десь в Порошенка було гаразд з Угорщиною,у ніщебродів-один дефіцит комунікації з всіма.