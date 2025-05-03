Только Венгрия не поддерживает открытие трех кластеров в переговорах о членстве Украины в ЕС, - Зеленский.

Сейчас только Венгрия блокирует процесс открытия трех кластеров в переговорах между Украиной и Евросоюзом.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поставленная задача на середину лета - подготовить к открытию техническую готовность трех кластеров. Это очень тяжело. Такую задачу получила наша команда. Вчера был доклад Стефанишиной. Она мне сказала, что мы считаем, что к 1 июля мы технически будем готовы. Считаем, что все будут нас поддерживать, кроме соответствующей страны. Стефанишина была на встречах в Венгрии - наша команда ездила, они говорят. Результата пока нет", - рассказал Зеленский.

Ранее Стефанишина заявила, что есть неприятное ощущение агрессивной риторики Венгрии к Украине, но существует диалог и взаимопонимание.

Также отмечалось, что президент Владимир Зеленский раскритиковал антиукраинские заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что большинство граждан Венгрии поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.