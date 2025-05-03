Лише Угорщина не підтримує відкриття трьох кластерів у переговорах про членство України в ЄС, - Зеленський
Наразі лише Угорщина блокує процес відкриття трьох кластерів у переговорах між Україною та Євросоюзом.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Поставлене завдання на середину літа - підготувати до відкриття технічну готовність трьох кластерів. Це дуже важко. Таке завдання отримала наша команда. Вчора була доповідь Стефанішиної. Вона мені сказала, що ми вважаємо, що до 1 липня ми технічно будемо готові. Вважаємо, що всі будуть нас підтримувати, окрім відповідної країни. Стефанішина була на зустрічах в Угорщині - наша команда їздила, вони говорять. Результату поки що немає", - розповів Зеленський.
Раніше Стефанішина заявила, що є неприємне відчуття агресивної риторики Угорщини до України, але існує діалог і порозуміння.
Також зазначалося, що президент Володимир Зеленський розкритикував антиукраїнські заяви премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, наголосивши, що більшість громадян Угорщини підтримує вступ України до Європейського Союзу.
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Не слід лізти ніщебродам у міжнародні відносини.
Це у своєму оточенні кварталівці можуть випити,поп.здіти,на.бати один одного,у міждержавних відносинах таке не проходить.
Орбан любить,коли його поважають,сприймають,а далі діло техніки дипломатії.
Десь в Порошенка було гаразд з Угорщиною,у ніщебродів-один дефіцит комунікації з всіма.