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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Лише Угорщина не підтримує відкриття трьох кластерів у переговорах про членство України в ЄС, - Зеленський

угорщина

Наразі лише Угорщина блокує процес відкриття трьох кластерів у переговорах між Україною та Євросоюзом.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поставлене завдання на середину літа - підготувати до відкриття технічну готовність трьох кластерів. Це дуже важко. Таке завдання отримала наша команда. Вчора була доповідь Стефанішиної. Вона мені сказала, що ми вважаємо, що до 1 липня ми технічно будемо готові. Вважаємо, що всі будуть нас підтримувати, окрім відповідної країни. Стефанішина була на зустрічах в Угорщині - наша команда їздила, вони говорять. Результату поки що немає", - розповів Зеленський.

Раніше Стефанішина заявила, що є неприємне відчуття агресивної риторики Угорщини до України, але існує діалог і порозуміння.

Також зазначалося, що президент Володимир Зеленський розкритикував антиукраїнські заяви премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, наголосивши, що більшість громадян Угорщини підтримує вступ України до Європейського Союзу.

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Угорщина (2288) Зеленський Володимир (23946) членство в ЄС (1262)


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Клістир любителям кластерів!
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03.05.2025 16:02 Відповісти
Кажи як є,дебіл. Покидьок орбан гальмує Україну тому що йому платить кацапня. В чому проблема? В договорняках? Чого боїмося? Що ху@сос сійарто знову закукарікає про Закарпаття? Дебіли кончені.
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03.05.2025 16:05 Відповісти
Поки Орбан там і не буде підтримувати - вони фашисти як і РФ і союзники навік
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03.05.2025 16:06 Відповісти
У дипломатів для цього є язик.
Не слід лізти ніщебродам у міжнародні відносини.
Це у своєму оточенні кварталівці можуть випити,поп.здіти,на.бати один одного,у міждержавних відносинах таке не проходить.
Орбан любить,коли його поважають,сприймають,а далі діло техніки дипломатії.
Десь в Порошенка було гаразд з Угорщиною,у ніщебродів-один дефіцит комунікації з всіма.
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03.05.2025 16:06 Відповісти
і цього достатньо
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03.05.2025 16:07 Відповісти
Зайшли в НАТО, а тепер з таким самим успіхом заходимо в ЄС
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03.05.2025 16:10 Відповісти
А навіщо треба було штовхати в Конституцію шлях до ЄС, якщо знали що є країна яка проти?
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03.05.2025 16:13 Відповісти
На мою суб'єктивну думку цей орбан виконує роль корисного ідіота в частині прийняття одностайних рішень всіми членами ЄС, тобто коли наймогутніши країни по всім напрямкам (ВВП і т.ін.) не пропонують цьому томату (орбану) вийти з залу попити чаю)
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03.05.2025 16:26 Відповісти
 
 