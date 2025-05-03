Лише Угорщина не підтримує відкриття трьох кластерів у переговорах про членство України в ЄС, - Зеленський

Наразі лише Угорщина блокує процес відкриття трьох кластерів у переговорах між Україною та Євросоюзом.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поставлене завдання на середину літа - підготувати до відкриття технічну готовність трьох кластерів. Це дуже важко. Таке завдання отримала наша команда. Вчора була доповідь Стефанішиної. Вона мені сказала, що ми вважаємо, що до 1 липня ми технічно будемо готові. Вважаємо, що всі будуть нас підтримувати, окрім відповідної країни. Стефанішина була на зустрічах в Угорщині - наша команда їздила, вони говорять. Результату поки що немає", - розповів Зеленський.

Раніше Стефанішина заявила, що є неприємне відчуття агресивної риторики Угорщини до України, але існує діалог і порозуміння.

Також зазначалося, що президент Володимир Зеленський розкритикував антиукраїнські заяви премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, наголосивши, що більшість громадян Угорщини підтримує вступ України до Європейського Союзу.