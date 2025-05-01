Є неприємне відчуття агресивної риторики Угорщини до України, але існує діалог і порозуміння, - Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що на сьогодні у відносинах з Угорщиною є неприємне відчуття з приводу агресивної риторики, однак існує діалог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Стефанішина наголосила, що Київ не може позитивно сприйняти, коли стає частиною політичних кампаній.

"У нас діалог є, у нас порозуміння є. У нас є неприємне відчуття з приводу агресивної риторики, яка є щодо України. І, звичайно, Україна не може позитивно сприймати, коли вона стає частиною якихось політичних кампаній", - додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина не підтримала у декларації країн Тримор’я допомогу Україні та засудження російської агресії

Нагадаємо, Україна та Угорщина з 12 травня почнуть регулярні консультації для зняття всіх застережень Будапешта для початку переговорів про вступ України до ЄС.