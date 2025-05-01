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Новини Угорщина проти підтримки України Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Є неприємне відчуття агресивної риторики Угорщини до України, але існує діалог і порозуміння, - Стефанішина

Ольга Стефанішина розповіла про відносини України з Угорщиною

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що на сьогодні у відносинах з Угорщиною є неприємне відчуття з приводу агресивної риторики, однак існує діалог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Стефанішина наголосила, що Київ не може позитивно сприйняти, коли стає частиною політичних кампаній.

"У нас діалог є, у нас порозуміння є. У нас є неприємне відчуття з приводу агресивної риторики, яка є щодо України. І, звичайно, Україна не може позитивно сприймати, коли вона стає частиною якихось політичних кампаній", - додала вона.

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Нагадаємо, Україна та Угорщина з 12 травня почнуть регулярні консультації для зняття всіх застережень Будапешта для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Автор: 

Угорщина (2285) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (355)


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Идёт война, мир разделился на врагов и друзей, поэтому, оставьте свою дипломатическую мишуру

для капустников, венгрия наш враг и она этого не скрывает, вот и относитесь к ней, как к врагу.
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01.05.2025 19:02 Відповісти
Вона щось відчуває, але не визначилася де...?
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01.05.2025 19:04 Відповісти
Там не стільки агрессивна риторика Угорщини ,як Орбана. Може вже пора особисто для нього повторити Будапешт 1956.
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01.05.2025 19:08 Відповісти
є неприємне відчуття що Україна тепер приймає з усіх боків і від Угорщини.
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01.05.2025 19:14 Відповісти
"У нас діалог є, у нас порозуміння є. У нас є неприємне відчуття з приводу агресивної риторики, яка є щодо України." Джерело: https://censor.net/ua/n3549940

Вони там всі такі чи просто нас вважають тупими? Якщо "є порозуміння", то відсутня "агресивна риторика" або навпаки: якщо є "агресивна риторика", то відсутнє "порозуміння". В усіх інших випадках - до психіатрів... Обох...
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01.05.2025 19:30 Відповісти
ВУмні, як Вутки.
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01.05.2025 20:27 Відповісти
 
 