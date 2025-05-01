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Новости Венгрия против поддержки Украины Позиция Венгрии относительно Украины
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Есть неприятное ощущение агрессивной риторики Венгрии в отношении Украины, но существует диалог и взаимопонимание, - Стефанишина

Ольга Стефанишина рассказала об отношениях Украины с Венгрией

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что на сегодня в отношениях с Венгрией есть неприятное ощущение по поводу агрессивной риторики, однако существует диалог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Стефанишина подчеркнула, что Киев не может положительно воспринять, когда становится частью политических кампаний.

"У нас диалог есть, у нас понимание есть. У нас есть неприятное ощущение по поводу агрессивной риторики, которая есть в отношении Украины. И, конечно, Украина не может положительно воспринимать, когда она становится частью каких-то политических кампаний", - добавила она.

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Напомним, Украина и Венгрия с 12 мая начнут регулярные консультации для снятия всех предостережений Будапешта для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Автор: 

Венгрия (1954) Стефанишина Ольга вице-премьер (245)


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Идёт война, мир разделился на врагов и друзей, поэтому, оставьте свою дипломатическую мишуру

для капустников, венгрия наш враг и она этого не скрывает, вот и относитесь к ней, как к врагу.
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01.05.2025 19:02 Ответить
Вона щось відчуває, але не визначилася де...?
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01.05.2025 19:04 Ответить
Там не стільки агрессивна риторика Угорщини ,як Орбана. Може вже пора особисто для нього повторити Будапешт 1956.
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01.05.2025 19:08 Ответить
є неприємне відчуття що Україна тепер приймає з усіх боків і від Угорщини.
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01.05.2025 19:14 Ответить
"У нас діалог є, у нас порозуміння є. У нас є неприємне відчуття з приводу агресивної риторики, яка є щодо України." Джерело: https://censor.net/ua/n3549940

Вони там всі такі чи просто нас вважають тупими? Якщо "є порозуміння", то відсутня "агресивна риторика" або навпаки: якщо є "агресивна риторика", то відсутнє "порозуміння". В усіх інших випадках - до психіатрів... Обох...
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01.05.2025 19:30 Ответить
 
 