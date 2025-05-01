Есть неприятное ощущение агрессивной риторики Венгрии в отношении Украины, но существует диалог и взаимопонимание, - Стефанишина
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что на сегодня в отношениях с Венгрией есть неприятное ощущение по поводу агрессивной риторики, однако существует диалог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Стефанишина подчеркнула, что Киев не может положительно воспринять, когда становится частью политических кампаний.
"У нас диалог есть, у нас понимание есть. У нас есть неприятное ощущение по поводу агрессивной риторики, которая есть в отношении Украины. И, конечно, Украина не может положительно воспринимать, когда она становится частью каких-то политических кампаний", - добавила она.
Напомним, Украина и Венгрия с 12 мая начнут регулярные консультации для снятия всех предостережений Будапешта для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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для капустников, венгрия наш враг и она этого не скрывает, вот и относитесь к ней, как к врагу.
Вони там всі такі чи просто нас вважають тупими? Якщо "є порозуміння", то відсутня "агресивна риторика" або навпаки: якщо є "агресивна риторика", то відсутнє "порозуміння". В усіх інших випадках - до психіатрів... Обох...