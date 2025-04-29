Украина и Венгрия будут регулярно проводить консультации по разблокированию переговорного процесса о вступлении в ЕС - Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, 12 мая Украина и Венгрия начнут проводить на регулярной основе консультации, чтобы снять все беспокойства венгерской стороны и разблокировать переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы договорились, что с 12 мая на регулярной основе будут работать команды, которые сегодня присутствовали в Будапеште с украинской и венгерской сторон, до тех пор, пока мы не определим весь перечень задач в рамках тех одиннадцати рекомендаций, которые являются предметом беспокойства венгерской стороны", - заявила она.

По ее словам, на сегодняшнюю встречу во время визита в Будапешт украинская сторона прибыла с дополнительными предложениями по урегулированию всего комплекса вопросов.

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"Мы ожидаем поработать в течение этой недели над контрпредложениями венгерской стороны и уже 12 мая рассчитываем на то, что будем иметь промежуточные результаты... Я надеюсь, что этот диалог будет иметь все шансы проложить путь к разблокированию переговорного процесса", - сказала она.

Также она добавила, что сегодня украинская сторона не услышала никаких радикальных заявлений или негативных высказываний от венгерской стороны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо предостерегли Европейский Союз от отмены правила единогласия принятия решений - варианта, который рассматривают дипломаты, чтобы обойти вето Будапешта на вступление Украины в ЕС.

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