Украина и Венгрия будут регулярно проводить консультации по разблокированию переговорного процесса о вступлении в ЕС - Стефанишина
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, 12 мая Украина и Венгрия начнут проводить на регулярной основе консультации, чтобы снять все беспокойства венгерской стороны и разблокировать переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы договорились, что с 12 мая на регулярной основе будут работать команды, которые сегодня присутствовали в Будапеште с украинской и венгерской сторон, до тех пор, пока мы не определим весь перечень задач в рамках тех одиннадцати рекомендаций, которые являются предметом беспокойства венгерской стороны", - заявила она.
По ее словам, на сегодняшнюю встречу во время визита в Будапешт украинская сторона прибыла с дополнительными предложениями по урегулированию всего комплекса вопросов.
"Мы ожидаем поработать в течение этой недели над контрпредложениями венгерской стороны и уже 12 мая рассчитываем на то, что будем иметь промежуточные результаты... Я надеюсь, что этот диалог будет иметь все шансы проложить путь к разблокированию переговорного процесса", - сказала она.
Также она добавила, что сегодня украинская сторона не услышала никаких радикальных заявлений или негативных высказываний от венгерской стороны.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо предостерегли Европейский Союз от отмены правила единогласия принятия решений - варианта, который рассматривают дипломаты, чтобы обойти вето Будапешта на вступление Украины в ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
... з 12 травня на регулярній основі будуть працювати команди, які сьогодні були присутні в Будапешті з української і угорської сторін, до тих пір, поки ми не визначимо весь перелік завдань в рамках тих одинадцяти рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони
Джерело: https://censor.net/ua/n3549493
Домовилися домовлятися між кластерами та кейсами з врахуванням інтересів всіх стекхолдерів.
Аплодисменти занавіс...
Перелік кейсів та кластерів.
перелік кейсів та кластерів не на часі
Які команди, які завдання, які роботи, коли є стільки гарних воркшопів, тімлідів, стекхолдерів, кластерів та кейсів? І все це у діджитал екосистемі з синергетичним ефектом.
У нього проблеми навіть з звичайною мовою тому без суфлера виходить просто *****, а не красива *****.
От його спічрайтери молодці. Кожень день тексти для відосиків ні про що примудряються писати.
вступ блокує не угорщина, а особисто орбан!
але ж тупі бездарні зелені керманичі повні невігласи, будь у чому, до чого доторкнуться.