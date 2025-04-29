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Новости Позиция Венгрии относительно Украины
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Украина и Венгрия будут регулярно проводить консультации по разблокированию переговорного процесса о вступлении в ЕС - Стефанишина

Ольга Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, 12 мая Украина и Венгрия начнут проводить на регулярной основе консультации, чтобы снять все беспокойства венгерской стороны и разблокировать переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы договорились, что с 12 мая на регулярной основе будут работать команды, которые сегодня присутствовали в Будапеште с украинской и венгерской сторон, до тех пор, пока мы не определим весь перечень задач в рамках тех одиннадцати рекомендаций, которые являются предметом беспокойства венгерской стороны", - заявила она.

По ее словам, на сегодняшнюю встречу во время визита в Будапешт украинская сторона прибыла с дополнительными предложениями по урегулированию всего комплекса вопросов.

Читайте: ЕС может отделить Молдову от Украины в процессе вступления из-за блокирования со стороны Венгрии, - еврокомиссар Кос

"Мы ожидаем поработать в течение этой недели над контрпредложениями венгерской стороны и уже 12 мая рассчитываем на то, что будем иметь промежуточные результаты... Я надеюсь, что этот диалог будет иметь все шансы проложить путь к разблокированию переговорного процесса", - сказала она.

Также она добавила, что сегодня украинская сторона не услышала никаких радикальных заявлений или негативных высказываний от венгерской стороны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо предостерегли Европейский Союз от отмены правила единогласия принятия решений - варианта, который рассматривают дипломаты, чтобы обойти вето Будапешта на вступление Украины в ЕС.

Читайте также: Трамп постоянно спрашивает, когда Венгрия выйдет из Европейского Союза, - Орбан

Автор: 

Венгрия (1949) членство в ЕС (1017) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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Топ комментарии
+2
Неуниваюча баба... Кожен раз бреше, як вперше.
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29.04.2025 18:56
+1
Навіщо з ними ще і спілкуватися, пока ху...ло платить вони будуть діяти як воно скаже. Так що ліпше дочекатися пока воно платити перестане, або здохне, тоді вже є сенс спілкування
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29.04.2025 18:41
+1
Треба вміти генерувати сенси так, щоб ***** не було зрозуміло навіть тим, хто їх генерує.
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29.04.2025 19:26
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Навіщо з ними ще і спілкуватися, пока ху...ло платить вони будуть діяти як воно скаже. Так що ліпше дочекатися пока воно платити перестане, або здохне, тоді вже є сенс спілкування
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29.04.2025 18:41 Ответить
Тебе відверто орбан і вся його шушера нахер шлють і кажуть, що будуть смоктати путлерівській пісюн за будь-яких обставин, а ти про якісь консультації мелеш... Якісь мазохісти.
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29.04.2025 18:49 Ответить
Перекрийте дружбу і ввімкніть зворотний відлік до вступу у ЄС.
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29.04.2025 18:52 Ответить
дайте мені цю роботу та зарплату (в мене є своя команда):
... з 12 травня на регулярній основі будуть працювати команди, які сьогодні були присутні в Будапешті з української і угорської сторін, до тих пір, поки ми не визначимо весь перелік завдань в рамках тих одинадцяти рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони
Джерело: https://censor.net/ua/n3549493
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29.04.2025 18:52 Ответить
Ну а шо?
Домовилися домовлятися між кластерами та кейсами з врахуванням інтересів всіх стекхолдерів.
Аплодисменти занавіс...
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29.04.2025 18:58 Ответить
до тих пір, поки ми не визначимо весь перелік завдань
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29.04.2025 19:10 Ответить
Це якось занадто просто. Викликає питання.
Перелік кейсів та кластерів.
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29.04.2025 19:13 Ответить
перелік завдань для роботи команд.
перелік кейсів та кластерів не на часі
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29.04.2025 19:19 Ответить
Це неуд для ******** інфоциган.
Які команди, які завдання, які роботи, коли є стільки гарних воркшопів, тімлідів, стекхолдерів, кластерів та кейсів? І все це у діджитал екосистемі з синергетичним ефектом.
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29.04.2025 19:23 Ответить
Треба вміти генерувати сенси так, щоб ***** не було зрозуміло навіть тим, хто їх генерує.
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29.04.2025 19:26 Ответить
... я твій вирок...?
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29.04.2025 19:34 Ответить
Нє. ЗЄ так не вміє.
У нього проблеми навіть з звичайною мовою тому без суфлера виходить просто *****, а не красива *****.

От його спічрайтери молодці. Кожень день тексти для відосиків ні про що примудряються писати.
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29.04.2025 19:36 Ответить
не кажить так. дегенеравний июдей - президент?
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29.04.2025 19:41 Ответить
Я певен, що він такий же іудей, як і християнин.
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29.04.2025 19:46 Ответить
Неуниваюча баба... Кожен раз бреше, як вперше.
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29.04.2025 18:56 Ответить
пропоную з метою заощадження державних коштів (та зменшення нагрузки на суддів та прокурорів та економії паперу) всіх міністрів та замів одразу після призначення автоматично засуджувати на 10 років
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29.04.2025 19:13 Ответить
Про який вступ до ЄС може йти мова, якщо недомірок незаконно переслідує патріотичну опозицію?
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29.04.2025 18:57 Ответить
зелена дегенератка!
вступ блокує не угорщина, а особисто орбан!
але ж тупі бездарні зелені керманичі повні невігласи, будь у чому, до чого доторкнуться.
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29.04.2025 19:02 Ответить
"ЗЕЛЕНІ" будуть вести консультації які можуть привести до кінчини України ???
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29.04.2025 19:04 Ответить
Брехня з Великої літери
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29.04.2025 20:02 Ответить
 
 