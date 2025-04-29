РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11518 посетителей онлайн
Новости Позиция Венгрии относительно Украины
2 056 29

ЕС может отделить Молдову от Украины в процессе вступления из-за блокирования со стороны Венгрии, - еврокомиссар Кос

Европейская комиссар Марта Кос

Европейский Союз рассматривает возможность продолжить переговоры о вступлении Молдовы отдельно от Украины из-за сопротивления Венгрии.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью Europa Libera Moldova, информирует Цензор.НЕТ.

Кос не исключает, что решение о разграничении путей двух стран будет принято уже в июне, когда Брюссель должен принять ряд решений по расширению. По ее словам, ни одна страна-член не возражает против открытия переговорного кластера с Молдовой, тогда как переговоры с Украиной остаются заблокированными из-за позиции Венгрии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан и Фицо выступили против отмены права вето из-за вступления Украины в ЕС

В прошлом году ЕС принял решение о старте переговоров с Молдовой и Украиной, однако ни один раздел до сих пор не открыт. Венгрия требует расширенных прав для венгерского меньшинства в Украине и блокирует дальнейшие шаги в переговорном процессе.

Кос подчеркнула, что Молдова "является действительно образцовым учеником" среди стран-кандидатов и имеет шансы стать членом ЕС до 2029 года. Она также раскритиковала Венгрию за политизацию процесса и отметила, что Украина выполнила все требования, но для Будапешта этого оказалось недостаточно.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет "национальную консультацию" относительно того, поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский Союз.  Орбан принял участие в консультации, где на бюллетене поставил отметку в графе "против".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина начала двусторонние скрининговые встречи с ЕС по предпринимательству и промышленной политике. Что предусмотрено?

Автор: 

Венгрия (1949) Молдова (1872) Украина (44958) членство в ЕС (1017)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Краще б ви Угорщину відокремили!
показать весь комментарий
29.04.2025 10:47
+8
Відмазки пішли. Кого далі вперед нас пропустять, Грузію?
показать весь комментарий
29.04.2025 10:53
+7
А не простіше відокремити мудярів від ЄС ?
показать весь комментарий
29.04.2025 10:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краще б ви Угорщину відокремили!
показать весь комментарий
29.04.2025 10:47 Ответить
Орбан винний, а не Угорщина. От і йому треба щось відокремити, простіше відірвати.
показать весь комментарий
29.04.2025 10:56 Ответить
На вашу думку, у хронічному зебілізмі в Україні винен віслюк чи 73% від 62% що голосували?
показать весь комментарий
29.04.2025 11:28 Ответить
Коротко - прокацапська непатріотична влада всіх часів
показать весь комментарий
29.04.2025 13:37 Ответить
А не простіше відокремити мудярів від ЄС ?
показать весь комментарий
29.04.2025 10:47 Ответить
Морквинку відсовують
показать весь комментарий
29.04.2025 10:51 Ответить
з нато,та єс,нас намагаються в черговий раз кинути.
Якби була маленька ядерна боммбочка,вже б вступили
показать весь комментарий
29.04.2025 10:53 Ответить
Відмазки пішли. Кого далі вперед нас пропустять, Грузію?
показать весь комментарий
29.04.2025 10:53 Ответить
Або кацапетівку приймуть.
показать весь комментарий
29.04.2025 11:47 Ответить
Подяка зєленському!
показать весь комментарий
29.04.2025 13:21 Ответить
Нажаль, проблема не в Зеленському. Було б добре. Бо зникає Зеленський та ми зразу в НАТО і ЄС. Але ж це абсолютна неправда. Якби ви його не паплюжили.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:25 Ответить
Колись писав, що Молдова раніше за нас скрізь пройде. А мені не вірили....
показать весь комментарий
29.04.2025 10:55 Ответить
це у попередньому "житті" на форумі та дзвінкому Оп! коли ще Молдова не перескочила?
показать весь комментарий
29.04.2025 11:31 Ответить
Это давно понятно, в Молдове живут граждане Румынии. Молдову приклеят к Румынии. Молдовы как страны нету, эта часть Румынии оккупированная сталиным
показать весь комментарий
29.04.2025 12:27 Ответить
Після виборів 2019 це не викликає сумнівів!
Молдові ще раз обрати проєвропейского президента,і вона в ЄС.
Звдяки вибору у "день дурня" 21.04.2019 шлях вже збільшився на 7 років.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:25 Ответить
Нехай спочатку щось зроблять, а то всі збираютьcя.
показать весь комментарий
29.04.2025 10:57 Ответить
Якщо порівнювати Україну і її людський, ресурсний, територіальний та аграрний потенціал з параметрами Угорщини, то вийде що Угорщину ЄС вигідніше "поміняти" на Україну.
показать весь комментарий
29.04.2025 10:59 Ответить
Поки в Україні війна то ніхто її нікуди не прийме, невже це не зрозуміло. Щодо молдаван то також питання, і саме як бути з тим придністровьям. А розмовляти про вступ в ЄС можна до нескінченності, вже по моєму років 20 розмовляємо
показать весь комментарий
29.04.2025 11:26 Ответить
пи.розмовляти не мішки тягати, нагадати вам скільки гнид та манкуртів було в Україні, що волали "НАТО не надо" та голосували за яникОвоща та інших гельмінтів, включно із віслюком?
показать весь комментарий
29.04.2025 11:35 Ответить
Шо маємо - те і маємо як сказав перший президент який віддав ядерну зброю, потім інші включно з мегабджолярем розпродували за копійки літаки, танки, ракети крилаті кацапам віддали за вонючий газ, і далі включно з вами перечисленими доводили державу до стану що заразє. Тому не треба мені щось нагадувати, я все бачив і прожив це і ЄС ми в такому стані зовсім непотрібні
показать весь комментарий
29.04.2025 11:56 Ответить
Тільки не Україну зє!
показать весь комментарий
29.04.2025 13:26 Ответить
всі ж помітили, що коли треба накрутити дулю україні, достають орбана? кожного разу!
з нато питання закрите!
тепер, нам будуть ялозити мозок привідкритою хвірткою в єс.
показать весь комментарий
29.04.2025 11:05 Ответить
накінець то молдавани потіснять поляків-заробітчан в багатих європейських країнах
показать весь комментарий
29.04.2025 11:23 Ответить
У 90 відсотків молдаван законно одержані паспорта Румунії. Так що вони й зараз працюють абсолютно офіційно по всій Європі. Як румунські громадяни.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:29 Ответить
Це вони вона плюнала в наш бік не вагаючись?
А не хочуть.вони забрати собі і всі реформи їми нав'язані, що зруйнували на 80% державне управління, посіявши.хаос руками своїх фріків - антикорупціоньщих корумпованих на 100% і дебілів?
показать весь комментарий
29.04.2025 11:34 Ответить
Це ті,що обіцяли«непохитну підтримку»?
показать весь комментарий
29.04.2025 12:14 Ответить
ЄС може відокремити Молдову від України в процесі вступу через блокування з боку Угорщини, - єврокомісарка Кос ЄС ОБРАВ ДЛЯ СЕБЕ УГОРСЬКОГО БЛОКЕРАТОРА ВСТУПУ УКРАЇНИ В ЄС І ДОПОМОГИ ЄС УКРАЇНІ, СВОЄРІДНА МАДЯРСЬКА БРУДНА ШИРМА.КОТРУ ЄС ОБРАЛО ДЛЯ СЕБЕ...
показать весь комментарий
29.04.2025 13:25 Ответить
Ну,вониж не можуть відкрито казати,що це через дії зє!
Бо тоді в них виборці спитають "Навіщо допомагати маленькій раші проти великої московії?"
От і використовують Орбана,Фіцо як ширму,бо коли треба,їх обходять.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:31 Ответить
Якби в ЄС не було Угорщини, то мали б її створити. Щоб мати відмазки по вирішенню різноманітних проблем.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:31 Ответить
 
 