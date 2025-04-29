ЕС может отделить Молдову от Украины в процессе вступления из-за блокирования со стороны Венгрии, - еврокомиссар Кос
Европейский Союз рассматривает возможность продолжить переговоры о вступлении Молдовы отдельно от Украины из-за сопротивления Венгрии.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью Europa Libera Moldova, информирует Цензор.НЕТ.
Кос не исключает, что решение о разграничении путей двух стран будет принято уже в июне, когда Брюссель должен принять ряд решений по расширению. По ее словам, ни одна страна-член не возражает против открытия переговорного кластера с Молдовой, тогда как переговоры с Украиной остаются заблокированными из-за позиции Венгрии.
В прошлом году ЕС принял решение о старте переговоров с Молдовой и Украиной, однако ни один раздел до сих пор не открыт. Венгрия требует расширенных прав для венгерского меньшинства в Украине и блокирует дальнейшие шаги в переговорном процессе.
Кос подчеркнула, что Молдова "является действительно образцовым учеником" среди стран-кандидатов и имеет шансы стать членом ЕС до 2029 года. Она также раскритиковала Венгрию за политизацию процесса и отметила, что Украина выполнила все требования, но для Будапешта этого оказалось недостаточно.
Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет "национальную консультацию" относительно того, поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский Союз. Орбан принял участие в консультации, где на бюллетене поставил отметку в графе "против".
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Якби була маленька ядерна боммбочка,вже б вступили
Молдові ще раз обрати проєвропейского президента,і вона в ЄС.
Звдяки вибору у "день дурня" 21.04.2019 шлях вже збільшився на 7 років.
пи.розмовляти не мішки тягати, нагадати вам скільки гнид та манкуртів було в Україні, що волали "НАТО не надо" та голосували за яникОвоща та інших гельмінтів, включно із віслюком?
з нато питання закрите!
тепер, нам будуть ялозити мозок привідкритою хвірткою в єс.
А не хочуть.вони забрати собі і всі реформи їми нав'язані, що зруйнували на 80% державне управління, посіявши.хаос руками своїх фріків - антикорупціоньщих корумпованих на 100% і дебілів?
Бо тоді в них виборці спитають "Навіщо допомагати маленькій раші проти великої московії?"
От і використовують Орбана,Фіцо як ширму,бо коли треба,їх обходять.