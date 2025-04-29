ЕС может отделить Молдову от Украины в процессе вступления из-за блокирования со стороны Венгрии, - еврокомиссар Кос

Европейский Союз рассматривает возможность продолжить переговоры о вступлении Молдовы отдельно от Украины из-за сопротивления Венгрии.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью Europa Libera Moldova, информирует Цензор.НЕТ.

Кос не исключает, что решение о разграничении путей двух стран будет принято уже в июне, когда Брюссель должен принять ряд решений по расширению. По ее словам, ни одна страна-член не возражает против открытия переговорного кластера с Молдовой, тогда как переговоры с Украиной остаются заблокированными из-за позиции Венгрии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан и Фицо выступили против отмены права вето из-за вступления Украины в ЕС

В прошлом году ЕС принял решение о старте переговоров с Молдовой и Украиной, однако ни один раздел до сих пор не открыт. Венгрия требует расширенных прав для венгерского меньшинства в Украине и блокирует дальнейшие шаги в переговорном процессе.

Кос подчеркнула, что Молдова "является действительно образцовым учеником" среди стран-кандидатов и имеет шансы стать членом ЕС до 2029 года. Она также раскритиковала Венгрию за политизацию процесса и отметила, что Украина выполнила все требования, но для Будапешта этого оказалось недостаточно.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет "национальную консультацию" относительно того, поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский Союз. Орбан принял участие в консультации, где на бюллетене поставил отметку в графе "против".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина начала двусторонние скрининговые встречи с ЕС по предпринимательству и промышленной политике. Что предусмотрено?