Орбан и Фицо выступили против отмены права вето из-за вступления Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо предостерегли Европейский Союз от отмены правила единогласия принятия решений - варианта, который рассматривают дипломаты, чтобы обойти вето Будапешта на вступление Украины в ЕС.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Monde.
"Представьте себе, если бы единодушие не было нужно во внешней политике. Тогда мы могли бы быть втянуты в войну, которой не хотят ни наши граждане, ни наши правительства. Это было бы равносильно отрицанию суверенитета наших государств", - сказал Орбан во время официального визита в Братиславу.
В издании напомнили, что 14 из 27 стран ЕС, которые устали от позиции Орбана и Фицо относительно Украины, поддерживают изменение правил относительно единогласного принципа принятия решений по внешней политике. Об этом, в частности, говорила европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос.
Главная проблема заключается в том, что для принятия этого решения необходимо согласие всех стран.
В издании добавили, что Фицо, как и Орбан, лояльно относится к России и выступает против любой военной помощи Украине. Он также считает, что отмена права вето станет ошибкой.
"Отмена права вето - это шаг к отмене Союза", - подчеркнул словацкий премьер.
Издание добавило, что процесс вступления Украины в Евросоюз, который был начат после полномасштабного вторжения РФ, застопорился. Этот процесс требует единодушного согласия всех 27 государств-членов блока, но Орбан и Фицо не хотят, чтобы Киев стал частью ЕС.
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Орбан і Фіцо виступили з критикою енергетичної політики Європейського Союзу, яка полягає у поступовій відмові від російських енергоносіїв, та підтвердили спільну позицію щодо необхідності захисту, за їхніми словами, національних економічних інтересів.
Орбан заявив, що підтримує словацького прем'єра у питанні енергетики, та засудив блокування Україною транзиту російського газу через територію України до Європи.
«Я повністю погоджуюся з прем'єр-міністром Робертом Фіцо, що прикро, що Україна блокує постачання природного газу через свою територію. На нашу думку, це не шлях у майбутнє - так Україні буде дуже важко наблизитися до Європи», - сказав Орбан, наголосивши, що Україна має більше враховувати інтереси сусідніх країн.
пародия на неё, когда один дебил игнорирует мнение большинства!
ЕС также должен избавиться от венгрии и словакии, эти недостраны были приняты по
политическим мотивам, практически Европа их содержит, а зачем, чтобы они ей гадили?
на окрему державу вето повинно залишатися але окрема держава не може зупиняти загальний рух инших держав.
але я українець.
Україні не в ЕС.
я навіть в Україні не можу бути почутим, що вже казати про голос українців в ЕС.
ми другосортні і неважливі.