Орбан и Фицо выступили против отмены права вето из-за вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо предостерегли Европейский Союз от отмены правила единогласия принятия решений - варианта, который рассматривают дипломаты, чтобы обойти вето Будапешта на вступление Украины в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Monde.

"Представьте себе, если бы единодушие не было нужно во внешней политике. Тогда мы могли бы быть втянуты в войну, которой не хотят ни наши граждане, ни наши правительства. Это было бы равносильно отрицанию суверенитета наших государств", - сказал Орбан во время официального визита в Братиславу.

В издании напомнили, что 14 из 27 стран ЕС, которые устали от позиции Орбана и Фицо относительно Украины, поддерживают изменение правил относительно единогласного принципа принятия решений по внешней политике. Об этом, в частности, говорила европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос.

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Главная проблема заключается в том, что для принятия этого решения необходимо согласие всех стран.

В издании добавили, что Фицо, как и Орбан, лояльно относится к России и выступает против любой военной помощи Украине. Он также считает, что отмена права вето станет ошибкой.

"Отмена права вето - это шаг к отмене Союза", - подчеркнул словацкий премьер.

Издание добавило, что процесс вступления Украины в Евросоюз, который был начат после полномасштабного вторжения РФ, застопорился. Этот процесс требует единодушного согласия всех 27 государств-членов блока, но Орбан и Фицо не хотят, чтобы Киев стал частью ЕС.

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