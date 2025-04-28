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Орбан и Фицо выступили против отмены права вето из-за вступления Украины в ЕС

Виктор Орбан и Роберт Фицо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо предостерегли Европейский Союз от отмены правила единогласия принятия решений - варианта, который рассматривают дипломаты, чтобы обойти вето Будапешта на вступление Украины в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Monde.

"Представьте себе, если бы единодушие не было нужно во внешней политике. Тогда мы могли бы быть втянуты в войну, которой не хотят ни наши граждане, ни наши правительства. Это было бы равносильно отрицанию суверенитета наших государств", - сказал Орбан во время официального визита в Братиславу.

В издании напомнили, что 14 из 27 стран ЕС, которые устали от позиции Орбана и Фицо относительно Украины, поддерживают изменение правил относительно единогласного принципа принятия решений по внешней политике. Об этом, в частности, говорила европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп постоянно спрашивает, когда Венгрия выйдет из Европейского Союза, - Орбан

Главная проблема заключается в том, что для принятия этого решения необходимо согласие всех стран.

В издании добавили, что Фицо, как и Орбан, лояльно относится к России и выступает против любой военной помощи Украине. Он также считает, что отмена права вето станет ошибкой.

"Отмена права вето - это шаг к отмене Союза", - подчеркнул словацкий премьер.

Издание добавило, что процесс вступления Украины в Евросоюз, который был начат после полномасштабного вторжения РФ, застопорился. Этот процесс требует единодушного согласия всех 27 государств-членов блока, но Орбан и Фицо не хотят, чтобы Киев стал частью ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия о планах Фицо посетить Путина на 9 мая: Все страны ЕС, включая Словакию, согласились отклонять приглашение РФ

Автор: 

Венгрия (1948) вето (361) Словакия (982) Евросоюз (17132) Фицо Роберт (181) Виктор Орбан (463)


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Топ комментарии
+3
ЕС давно должен был убрать из своего Устава право вето, потому, что это не демократия, а

пародия на неё, когда один дебил игнорирует мнение большинства!

ЕС также должен избавиться от венгрии и словакии, эти недостраны были приняты по

политическим мотивам, практически Европа их содержит, а зачем, чтобы они ей гадили?
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28.04.2025 21:47
+2
Гадюка і жаба.
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28.04.2025 21:39
+2
Ну звичайно вони проти,бо то ді ці використані презервативи стануть пуйлу не потрібні.
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28.04.2025 21:44
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Гадюка і жаба.
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28.04.2025 21:39 Ответить
ок, фіцо вже не потрібно повідомляти про небезпеку на параді в мАсквЄ на 9 травня.
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28.04.2025 21:39 Ответить
Европі потрібно розчавити ці каціапськи гніди. В пику путіну.
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28.04.2025 21:40 Ответить
щурята кремлівського Щура
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28.04.2025 21:41 Ответить
Два палєзних ідіота!
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28.04.2025 21:42 Ответить
ніякі вони не "палєзниє ідіоти", просто дві мерзенні продажні гниди!
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28.04.2025 22:05 Ответить
Ну звичайно вони проти,бо то ді ці використані презервативи стануть пуйлу не потрібні.
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28.04.2025 21:44 Ответить
"Скасування права вето - це крок до скасування Союзу", - наголосив словацький прем'єр/ СКАСУВАННЯ ВЕТО МАДЯРСЬКО- СЛОВАЦЬКИХ ШЛЮХ В ЄС .ОЗНАЧАЄ ПТН ПНХ .РАЗОМ З ОРБАНОМ І ФІЦЬОМ З ЄС,,,
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28.04.2025 21:44 Ответить
дві пуйловські "прокладки"....
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28.04.2025 21:45 Ответить
Справжні юні х*йлята!
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28.04.2025 21:52 Ответить
14 з 27… не дуже райдужні цифри. А 13- це ж якийсь «навоз»,нє?
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28.04.2025 21:46 Ответить
Фіцо і Орбан під час зустрічі 28 квітня у Братиславі обговорили постачання російського газу до своїх країн, передає кореспондент Радіо Свобода.

Орбан і Фіцо виступили з критикою енергетичної політики Європейського Союзу, яка полягає у поступовій відмові від російських енергоносіїв, та підтвердили спільну позицію щодо необхідності захисту, за їхніми словами, національних економічних інтересів.

Орбан заявив, що підтримує словацького прем'єра у питанні енергетики, та засудив блокування Україною транзиту російського газу через територію України до Європи.

«Я повністю погоджуюся з прем'єр-міністром Робертом Фіцо, що прикро, що Україна блокує постачання природного газу через свою територію. На нашу думку, це не шлях у майбутнє - так Україні буде дуже важко наблизитися до Європи», - сказав Орбан, наголосивши, що Україна має більше враховувати інтереси сусідніх країн.
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28.04.2025 21:46 Ответить
У січні Угорщина та Словаччина блокували продовження європейських санкцій щодо Росії, термін дії яких збігає кожні пів року, і вимагали від України поновити транзит. Єврокомісія 29 січня в обмін на розблокування продовження санкцій надала Угорщині запевнення, що сприятиме переговорам з Україною щодо транзиту енергоносіїв.
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28.04.2025 21:48 Ответить
ЕС давно должен был убрать из своего Устава право вето, потому, что это не демократия, а

пародия на неё, когда один дебил игнорирует мнение большинства!

ЕС также должен избавиться от венгрии и словакии, эти недостраны были приняты по

политическим мотивам, практически Европа их содержит, а зачем, чтобы они ей гадили?
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28.04.2025 21:47 Ответить
Точно таке право вето знищило свого часу Рыч Посполиту. Бо можна було підкупити одного шляхтича і все, нічого не можливо було вирішити.
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28.04.2025 22:21 Ответить
Ну добре, одностайно то одностайно. Вітя і Боба, зганяйте но до МикиДиз за чизбургерами для дівчат і пацанів. Ну і каву не забудьте, як же ж без кави.
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28.04.2025 21:48 Ответить
Вето проти скасування вето. Це якось по угорсько-словацькі. Чи як у ... дурдомі ?
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28.04.2025 21:49 Ответить
треба розділити право вето яке гальмує та саботує ЗАГАЛЬНИЙ РУХ і право вето яке стосується тільки окремої держави.
на окрему державу вето повинно залишатися але окрема держава не може зупиняти загальний рух инших держав.
але я українець.
Україні не в ЕС.
я навіть в Україні не можу бути почутим, що вже казати про голос українців в ЕС.
ми другосортні і неважливі.
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28.04.2025 21:56 Ответить
Клоунада млдь два підх*йловника які зловживають правом вето застерігають ЄС від скасування правила одностайності ухвалення рішень щоб вони могли далі зловживати правом вето 🤡 *honk honk*
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28.04.2025 21:56 Ответить
Якшо всі голосуют за війну а ти проти то ти просто виходиш і все.
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28.04.2025 22:01 Ответить
Европейцы да исключите их нахер Венгрию и Словакию , это всего лишь, как две украинские области, а потом когда в них появится Европейский дух можно и назад восстановить, Это просто смешно.
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28.04.2025 22:03 Ответить
"Вето" знищило ООН і успішно знищує ЄС. Ви тільки уявіть як зараз Трамп або ***** можуть "ветувати будь яке рішення ООН" і повністю блокувати діяльність цієї організації...
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28.04.2025 22:05 Ответить
Ане в сделке?
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28.04.2025 22:06 Ответить
Долго еще будут плыть эти две фекалии против течения ?
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28.04.2025 22:13 Ответить
Два пі паста як їх терпить народ
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28.04.2025 22:30 Ответить
Как же осточертели эти две жирные ГНИДЫ! 🤬
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28.04.2025 22:35 Ответить
Два сапога пара, и подохнут одновременно. Сердце не выдержит .
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28.04.2025 22:38 Ответить
мелкие шавки растяфкались
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28.04.2025 22:40 Ответить
 
 