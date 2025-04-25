Трамп постоянно спрашивает, когда Венгрия выйдет из Европейского Союза, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в телефонных разговорах с президентом США, которые, по его утверждению, происходят регулярно, Трамп спрашивает его, когда Венгрия выйдет из Европейского союза.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Орбан объяснил президенту США, что Венгрия продает 85% своей продукции в пределах Европейского Союза.
Отвечая на вопрос о возможном выходе из ЕС, премьер Венгрии сказал, что идея такого характера и специфики может быть принята только после долгого и тщательного рассмотрения. Если же он решит, что стоит уйти, то просто должен будет проявить инициативу. Однако, по словам Орбана, этот момент еще не достигнут.
Отметим, что Орбан последовательно придерживается евроскептической позиции. По его словам, если бы в 2004 году ЕС был таким, каким он есть сегодня, Венгрия могла бы и не подавать заявку.
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Раніше тромб в першу справу запитував коли у нього з фіцо останній раз був секс.
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- Він виставляє територіальні претензії до усіх сусідів!! Фактично фашист.
- він пропагує і зігує на трампа, який принижує сусідів, дуркує та виставляє претензії багатьом країнам
Запиши це на диктофон - та вмикай Трампу кожного тижня.
Хоче як і Чечня мати 95% дотацій від пукіна в Угорський бюджет.
У(ОЙ)бінзебітте!
"У(ОЙ)бінзебітте к **** нах!"
то буде вселенський *******,
але не очікував, що настільки...
може астрономи підшукали вже якусь другу вселенну,
бо ******* дуже ****** на двовселенський...
Але тут, я повністю згоден з Трампом:
Коли Угорщину випруть з ЄС?!
а не в ЄС і НАТО