Трамп постоянно спрашивает, когда Венгрия выйдет из Европейского Союза, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в телефонных разговорах с президентом США, которые, по его утверждению, происходят регулярно, Трамп спрашивает его, когда Венгрия выйдет из Европейского союза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Орбан объяснил президенту США, что Венгрия продает 85% своей продукции в пределах Европейского Союза.

Отвечая на вопрос о возможном выходе из ЕС, премьер Венгрии сказал, что идея такого характера и специфики может быть принята только после долгого и тщательного рассмотрения. Если же он решит, что стоит уйти, то просто должен будет проявить инициативу. Однако, по словам Орбана, этот момент еще не достигнут.

Отметим, что Орбан последовательно придерживается евроскептической позиции. По его словам, если бы в 2004 году ЕС был таким, каким он есть сегодня, Венгрия могла бы и не подавать заявку.

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