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Трамп постоянно спрашивает, когда Венгрия выйдет из Европейского Союза, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в телефонных разговорах с президентом США, которые, по его утверждению, происходят регулярно, Трамп спрашивает его, когда Венгрия выйдет из Европейского союза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Орбан объяснил президенту США, что Венгрия продает 85% своей продукции в пределах Европейского Союза.

Отвечая на вопрос о возможном выходе из ЕС, премьер Венгрии сказал, что идея такого характера и специфики может быть принята только после долгого и тщательного рассмотрения. Если же он решит, что стоит уйти, то просто должен будет проявить инициативу. Однако, по словам Орбана, этот момент еще не достигнут.

Отметим, что Орбан последовательно придерживается евроскептической позиции. По его словам, если бы в 2004 году ЕС был таким, каким он есть сегодня, Венгрия могла бы и не подавать заявку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступление Украины в Евросоюз "уничтожит Венгрию". Мы не позволим этого, - Орбан

Автор: 

Венгрия (1947) Евросоюз (17127) Трамп Дональд (5260) Виктор Орбан (462)


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Топ комментарии
+8
А шо не так? - з таким піздєжом який іде від Орбана їм вже місце за Уралом
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25.04.2025 23:36
+7
Угорщина подасть заявку до вступу в РФ.

Хоче як і Чечня мати 95% дотацій від пукіна в Угорський бюджет.
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25.04.2025 23:41
+6
Вот бы чудненько было чтобы мадяр вышвырнули с ЕС. Другим придуркам неповадно было бы
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25.04.2025 23:37
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Ну тупий.
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25.04.2025 23:33 Ответить
Ну хоч так.
Раніше тромб в першу справу запитував коли у нього з фіцо останній раз був секс.
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25.04.2025 23:39 Ответить
нам теж цікаво: коли вже, нарешті, Угорщина опиниться за Уралом ?

.
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26.04.2025 00:05 Ответить
дивно. Це ж питання хвилює і путіна
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25.04.2025 23:35 Ответить
А шо не так? - з таким піздєжом який іде від Орбана їм вже місце за Уралом
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25.04.2025 23:36 Ответить
Трамп його бачить на чолі Туреччини
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25.04.2025 23:43 Ответить
ну що до дуркувався Вітьок ? з трампоном не прокате по вухах їздити доведеться обирати або ЄС або дупа рваного вуха !
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25.04.2025 23:36 Ответить
Вот бы чудненько было чтобы мадяр вышвырнули с ЕС. Другим придуркам неповадно было бы
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25.04.2025 23:37 Ответить
Давно пора!
- Він виставляє територіальні претензії до усіх сусідів!! Фактично фашист.
- він пропагує і зігує на трампа, який принижує сусідів, дуркує та виставляє претензії багатьом країнам
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26.04.2025 00:24 Ответить
Тю... Да кажи - "Дональд - буду мати для тебе хороші новини на наступному тижні"...
Запиши це на диктофон - та вмикай Трампу кожного тижня.
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25.04.2025 23:39 Ответить
А зачем им выходить из ЕС, если ЕС их финансирует и в немалом количестве? Показывая таким образом, якобы "единство ЕС"...
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25.04.2025 23:40 Ответить
Угорщина подасть заявку до вступу в РФ.

Хоче як і Чечня мати 95% дотацій від пукіна в Угорський бюджет.
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25.04.2025 23:41 Ответить
Ну так **** ви чекаєте?!
У(ОЙ)бінзебітте!
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25.04.2025 23:41 Ответить
Навіть
"У(ОЙ)бінзебітте к **** нах!"
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25.04.2025 23:44 Ответить
та виходь вже скоріше, будеш з трампом і вітьковом в Мар-а-Лаго у гольф грати. Після відвідин путіна на дєнь пабєдабєсія самий підходящій момент буде.
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25.04.2025 23:42 Ответить
ні, я очікував, що як доня замаркірується на другий термін
то буде вселенський *******,
але не очікував, що настільки...
може астрономи підшукали вже якусь другу вселенну,
бо ******* дуже ****** на двовселенський...
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25.04.2025 23:45 Ответить
Подякую Орбану за те, що він вчергове підтвердив, навів навіть доказ (нехай опосередкований) про те, що Трап є агентом *****.
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25.04.2025 23:45 Ответить
Спочатку налякав Європу тарифами. Тепер лякає розколом і розформуванням Євросоюзу. Тромб хитрий маніпулятор. Орбан не скриває, що в союзі тільки тому,що збуває там свої товари. Скільки ще європейці жуватимутьшмарки?
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25.04.2025 23:46 Ответить
Тому що ***** прийде той "вєнгріі орбана", яка і так вже не за горами. А ці два ****** - х%йло з трампой, використовують вітька кожен на свій лад: першому користь від агєнта, який постійно гадить, а другому все рівно, тому що по%уй на ЕС - в нього в макітрі "бальшой, красівий акіан мєжду намі" .
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25.04.2025 23:47 Ответить
А где ж ты, ханты-мансийская тварь, будешь харчеваться
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25.04.2025 23:50 Ответить
«Я частина сили тої, хто вічно хоче зла, та вічно учиняє благо» (c)
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25.04.2025 23:55 Ответить
І стати ще одним штатом США. Після Канади, звісно 🤣
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25.04.2025 23:55 Ответить
Чомусь Орбан вважає що Угорщина в будь який момент може вийти з Євросоюзу. Але і Євросоюз може в будь який момент виключити Угорщину з свого складу. І куди Угорщина тоді діне свої "85% продукції" і що та від кого отримає натомість? Подяку від ***** і Трампа Орбану персонально? А угорцям що з того?
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25.04.2025 23:58 Ответить
НЕСПОДІВАНО!
Але тут, я повністю згоден з Трампом:
Коли Угорщину випруть з ЄС?!
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25.04.2025 23:58 Ответить
Жаба, кажи- завтра!
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25.04.2025 23:58 Ответить
тут не треба чекати поки вітя вийде - взяти за вухо і вивести...
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26.04.2025 00:00 Ответить
Вітя, не зволікай, виходь якнайшвидше - зроби себе гуртом раз і назавжди!
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26.04.2025 00:07 Ответить
І, ну коли ж?
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26.04.2025 00:11 Ответить
Трамп хоче бачити Угорщину в складі кацапстану ,
а не в ЄС і НАТО
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26.04.2025 00:17 Ответить
Сучий хвост. Надо заставить его мыло жрать.
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26.04.2025 00:18 Ответить
 
 