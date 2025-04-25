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Трамп постійно запитує, коли Угорщина вийде з Європейського Союзу, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в телефонних розмовах із президентом США, які, за його твердженням, відбуваються регулярно, Трамп запитує його, коли Угорщина вийде з Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Орбан пояснив президенту США, що Угорщина продає 85% своєї продукції в межах Європейського Союзу.

Відповідаючи на запитання про можливий вихід з ЄС, прем'єр Угорщини сказав, що ідея такого характеру та специфіки може бути ухвалена тільки після довгого і ретельного розгляду. Якщо ж він вирішить, що варто піти, то просто повинен буде проявити ініціативу. Однак, за словами Орбана, цього моменту ще не досягнуто.

Зазначимо, що Орбан послідовно дотримується євроскептичної позиції. За його словами, якби 2004 року ЄС був таким, яким він є сьогодні, Угорщина могла б і не подавати заявку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступ України до Євросоюзу "знищить Угорщину". Ми не дозволимо цього, - Орбан

Автор: 

Угорщина (2278) Євросоюз (13414) Трамп Дональд (5678) Віктор Орбан (556)


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Топ коментарі
+3
Ну хоч так.
Раніше тромб в першу справу запитував коли у нього з фіцо останній раз був секс.
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25.04.2025 23:39
+2
ну що до дуркувався Вітьок ? з трампоном не прокате по вухах їздити доведеться обирати або ЄС або дупа рваного вуха !
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25.04.2025 23:36
+2
Угорщина подасть заявку до вступу в РФ.

Хоче як і Чечня мати 95% дотацій від пукіна в Угорський бюджет.
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25.04.2025 23:41
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Ну тупий.
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25.04.2025 23:33 Відповісти
Ну хоч так.
Раніше тромб в першу справу запитував коли у нього з фіцо останній раз був секс.
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25.04.2025 23:39 Відповісти
нам теж цікаво: коли вже, нарешті, Угорщина опиниться за Уралом ?

.
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26.04.2025 00:05 Відповісти
дивно. Це ж питання хвилює і путіна
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25.04.2025 23:35 Відповісти
А шо не так? - з таким піздєжом який іде від Орбана їм вже місце за Уралом
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25.04.2025 23:36 Відповісти
Трамп його бачить на чолі Туреччини
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25.04.2025 23:43 Відповісти
ну що до дуркувався Вітьок ? з трампоном не прокате по вухах їздити доведеться обирати або ЄС або дупа рваного вуха !
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25.04.2025 23:36 Відповісти
Вот бы чудненько было чтобы мадяр вышвырнули с ЕС. Другим придуркам неповадно было бы
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25.04.2025 23:37 Відповісти
Тю... Да кажи - "Дональд - буду мати для тебе хороші новини на наступному тижні"...
Запиши це на диктофон - та вмикай Трампу кожного тижня.
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25.04.2025 23:39 Відповісти
А зачем им выходить из ЕС, если ЕС их финансирует и в немалом количестве? Показывая таким образом, якобы "единство ЕС"...
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25.04.2025 23:40 Відповісти
Угорщина подасть заявку до вступу в РФ.

Хоче як і Чечня мати 95% дотацій від пукіна в Угорський бюджет.
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25.04.2025 23:41 Відповісти
Ну так **** ви чекаєте?!
У(ОЙ)бінзебітте!
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25.04.2025 23:41 Відповісти
Навіть
"У(ОЙ)бінзебітте к **** нах!"
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25.04.2025 23:44 Відповісти
та виходь вже скоріше, будеш з трампом і вітьковом в Мар-а-Лаго у гольф грати. Після відвідин путіна на дєнь пабєдабєсія самий підходящій момент буде.
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25.04.2025 23:42 Відповісти
ні, я очікував, що як доня замаркірується на другий термін
то буде вселенський *******,
але не очікував, що настільки...
може астрономи підшукали вже якусь другу вселенну,
бо ******* дуже ****** на двовселенський...
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25.04.2025 23:45 Відповісти
Подякую Орбану за те, що він вчергове підтвердив, навів навіть доказ (нехай опосередкований) про те, що Трап є агентом *****.
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25.04.2025 23:45 Відповісти
Спочатку налякав Європу тарифами. Тепер лякає розколом і розформуванням Євросоюзу. Тромб хитрий маніпулятор. Орбан не скриває, що в союзі тільки тому,що збуває там свої товари. Скільки ще європейці жуватимутьшмарки?
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25.04.2025 23:46 Відповісти
Тому що ***** прийде той "вєнгріі орбана", яка і так вже не за горами. А ці два ****** - х%йло з трампой, використовують вітька кожен на свій лад: першому користь від агєнта, який постійно гадить, а другому все рівно, тому що по%уй на ЕС - в нього в макітрі "бальшой, красівий акіан мєжду намі" .
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25.04.2025 23:47 Відповісти
А где ж ты, ханты-мансийская тварь, будешь харчеваться
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25.04.2025 23:50 Відповісти
«Я частина сили тої, хто вічно хоче зла, та вічно учиняє благо» (c)
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25.04.2025 23:55 Відповісти
І стати ще одним штатом США. Після Канади, звісно 🤣
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25.04.2025 23:55 Відповісти
Чомусь Орбан вважає що Угорщина в будь який момент може вийти з Євросоюзу. Але і Євросоюз може в будь який момент виключити Угорщину з свого складу. І куди Угорщина тоді діне свої "85% продукції" і що та від кого отримає натомість? Подяку від ***** і Трампа Орбану персонально? А угорцям що з того?
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25.04.2025 23:58 Відповісти
НЕСПОДІВАНО!
Але тут, я повністю згоден з Трампом:
Коли Угорщину випруть з ЄС?!
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25.04.2025 23:58 Відповісти
Жаба, кажи- завтра!
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25.04.2025 23:58 Відповісти
тут не треба чекати поки вітя вийде - взяти за вухо і вивести...
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26.04.2025 00:00 Відповісти
Вітя, не зволікай, виходь якнайшвидше - зроби себе гуртом раз і назавжди!
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26.04.2025 00:07 Відповісти
І, ну коли ж?
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26.04.2025 00:11 Відповісти
 
 