Трамп постійно запитує, коли Угорщина вийде з Європейського Союзу, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в телефонних розмовах із президентом США, які, за його твердженням, відбуваються регулярно, Трамп запитує його, коли Угорщина вийде з Європейського Союзу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Орбан пояснив президенту США, що Угорщина продає 85% своєї продукції в межах Європейського Союзу.
Відповідаючи на запитання про можливий вихід з ЄС, прем'єр Угорщини сказав, що ідея такого характеру та специфіки може бути ухвалена тільки після довгого і ретельного розгляду. Якщо ж він вирішить, що варто піти, то просто повинен буде проявити ініціативу. Однак, за словами Орбана, цього моменту ще не досягнуто.
Зазначимо, що Орбан послідовно дотримується євроскептичної позиції. За його словами, якби 2004 року ЄС був таким, яким він є сьогодні, Угорщина могла б і не подавати заявку.
Будь ласка, зачекайте...
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Раніше тромб в першу справу запитував коли у нього з фіцо останній раз був секс.
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Запиши це на диктофон - та вмикай Трампу кожного тижня.
Хоче як і Чечня мати 95% дотацій від пукіна в Угорський бюджет.
У(ОЙ)бінзебітте!
"У(ОЙ)бінзебітте к **** нах!"
то буде вселенський *******,
але не очікував, що настільки...
може астрономи підшукали вже якусь другу вселенну,
бо ******* дуже ****** на двовселенський...
Але тут, я повністю згоден з Трампом:
Коли Угорщину випруть з ЄС?!