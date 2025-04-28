УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10938 відвідувачів онлайн
Новини Фіцо не хоче допомагати Україні Заяви Фіцо про Україну Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
2 354 28

Орбан та Фіцо виступили проти скасування права вето через вступ України в ЄС

Віктор Орбан та Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо застерегли Європейський Союз від скасування правила одностайності ухвалення рішень – варіанту, який розглядають дипломати, щоб обійти вето Будапешта на вступ України до ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Le Monde.

"Уявіть собі, якби одностайність не була потрібна у зовнішній політиці. Тоді ми могли б бути втягнуті у війну, якої не хочуть ні наші громадяни, ні наші уряди. Це було б рівносильно запереченню суверенітету наших держав", - сказав Орбан під час офіційного візиту до Братислави.

У виданні нагадали, що 14 із 27 країн ЄС, які втомилися від позиції Орбана і Фіцо щодо України, підтримують зміну правил щодо одностайного принципу ухвалення рішень із зовнішньої політики. Про це, зокрема, говорила європейський комісар з питань розширення та політики добросусідства Марта Кос.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп постійно запитує, коли Угорщина вийде з Європейського Союзу, - Орбан

Головна проблема полягає в тому, що для ухвалення цього рішення необхідна згода всіх країн.

У виданні додали, що Фіцо, як і Орбан, лояльно ставиться до Росії й виступає проти будь-якої військової допомоги Україні. Він також вважає, що скасування права вето стане помилкою.

"Скасування права вето - це крок до скасування Союзу", - наголосив словацький прем'єр.

Видання додало, що процес вступу України до Євросоюзу, який було розпочато після повномасштабного вторгнення РФ, застопорився. Цей процес вимагає одностайної згоди всіх 27 держав-членів блоку, але Орбан і Фіцо не хочуть, щоб Київ став частиною ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія про плани Фіцо відвідати Путіна на 9 травня: Усі країни ЄС, включно зі Словаччиною, погодилися відхиляти запрошення РФ

Автор: 

Угорщина (2279) вето (191) Словаччина (1102) Євросоюз (13421) Фіцо Роберт (202) Віктор Орбан (557)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
ЕС давно должен был убрать из своего Устава право вето, потому, что это не демократия, а

пародия на неё, когда один дебил игнорирует мнение большинства!

ЕС также должен избавиться от венгрии и словакии, эти недостраны были приняты по

политическим мотивам, практически Европа их содержит, а зачем, чтобы они ей гадили?
показати весь коментар
28.04.2025 21:47
+2
Гадюка і жаба.
показати весь коментар
28.04.2025 21:39
+2
Ну звичайно вони проти,бо то ді ці використані презервативи стануть пуйлу не потрібні.
показати весь коментар
28.04.2025 21:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гадюка і жаба.
показати весь коментар
28.04.2025 21:39 Відповісти
ок, фіцо вже не потрібно повідомляти про небезпеку на параді в мАсквЄ на 9 травня.
показати весь коментар
28.04.2025 21:39 Відповісти
Европі потрібно розчавити ці каціапськи гніди. В пику путіну.
показати весь коментар
28.04.2025 21:40 Відповісти
щурята кремлівського Щура
показати весь коментар
28.04.2025 21:41 Відповісти
Два палєзних ідіота!
показати весь коментар
28.04.2025 21:42 Відповісти
ніякі вони не "палєзниє ідіоти", просто дві мерзенні продажні гниди!
показати весь коментар
28.04.2025 22:05 Відповісти
Ну звичайно вони проти,бо то ді ці використані презервативи стануть пуйлу не потрібні.
показати весь коментар
28.04.2025 21:44 Відповісти
"Скасування права вето - це крок до скасування Союзу", - наголосив словацький прем'єр/ СКАСУВАННЯ ВЕТО МАДЯРСЬКО- СЛОВАЦЬКИХ ШЛЮХ В ЄС .ОЗНАЧАЄ ПТН ПНХ .РАЗОМ З ОРБАНОМ І ФІЦЬОМ З ЄС,,,
показати весь коментар
28.04.2025 21:44 Відповісти
дві пуйловські "прокладки"....
показати весь коментар
28.04.2025 21:45 Відповісти
Справжні юні х*йлята!
показати весь коментар
28.04.2025 21:52 Відповісти
14 з 27… не дуже райдужні цифри. А 13- це ж якийсь «навоз»,нє?
показати весь коментар
28.04.2025 21:46 Відповісти
Фіцо і Орбан під час зустрічі 28 квітня у Братиславі обговорили постачання російського газу до своїх країн, передає кореспондент Радіо Свобода.

Орбан і Фіцо виступили з критикою енергетичної політики Європейського Союзу, яка полягає у поступовій відмові від російських енергоносіїв, та підтвердили спільну позицію щодо необхідності захисту, за їхніми словами, національних економічних інтересів.

Орбан заявив, що підтримує словацького прем'єра у питанні енергетики, та засудив блокування Україною транзиту російського газу через територію України до Європи.

«Я повністю погоджуюся з прем'єр-міністром Робертом Фіцо, що прикро, що Україна блокує постачання природного газу через свою територію. На нашу думку, це не шлях у майбутнє - так Україні буде дуже важко наблизитися до Європи», - сказав Орбан, наголосивши, що Україна має більше враховувати інтереси сусідніх країн.
показати весь коментар
28.04.2025 21:46 Відповісти
У січні Угорщина та Словаччина блокували продовження європейських санкцій щодо Росії, термін дії яких збігає кожні пів року, і вимагали від України поновити транзит. Єврокомісія 29 січня в обмін на розблокування продовження санкцій надала Угорщині запевнення, що сприятиме переговорам з Україною щодо транзиту енергоносіїв.
показати весь коментар
28.04.2025 21:48 Відповісти
ЕС давно должен был убрать из своего Устава право вето, потому, что это не демократия, а

пародия на неё, когда один дебил игнорирует мнение большинства!

ЕС также должен избавиться от венгрии и словакии, эти недостраны были приняты по

политическим мотивам, практически Европа их содержит, а зачем, чтобы они ей гадили?
показати весь коментар
28.04.2025 21:47 Відповісти
Точно таке право вето знищило свого часу Рыч Посполиту. Бо можна було підкупити одного шляхтича і все, нічого не можливо було вирішити.
показати весь коментар
28.04.2025 22:21 Відповісти
Ну добре, одностайно то одностайно. Вітя і Боба, зганяйте но до МикиДиз за чизбургерами для дівчат і пацанів. Ну і каву не забудьте, як же ж без кави.
показати весь коментар
28.04.2025 21:48 Відповісти
Вето проти скасування вето. Це якось по угорсько-словацькі. Чи як у ... дурдомі ?
показати весь коментар
28.04.2025 21:49 Відповісти
треба розділити право вето яке гальмує та саботує ЗАГАЛЬНИЙ РУХ і право вето яке стосується тільки окремої держави.
на окрему державу вето повинно залишатися але окрема держава не може зупиняти загальний рух инших держав.
але я українець.
Україні не в ЕС.
я навіть в Україні не можу бути почутим, що вже казати про голос українців в ЕС.
ми другосортні і неважливі.
показати весь коментар
28.04.2025 21:56 Відповісти
Клоунада млдь два підх*йловника які зловживають правом вето застерігають ЄС від скасування правила одностайності ухвалення рішень щоб вони могли далі зловживати правом вето 🤡 *honk honk*
показати весь коментар
28.04.2025 21:56 Відповісти
Якшо всі голосуют за війну а ти проти то ти просто виходиш і все.
показати весь коментар
28.04.2025 22:01 Відповісти
Европейцы да исключите их нахер Венгрию и Словакию , это всего лишь, как две украинские области, а потом когда в них появится Европейский дух можно и назад восстановить, Это просто смешно.
показати весь коментар
28.04.2025 22:03 Відповісти
"Вето" знищило ООН і успішно знищує ЄС. Ви тільки уявіть як зараз Трамп або ***** можуть "ветувати будь яке рішення ООН" і повністю блокувати діяльність цієї організації...
показати весь коментар
28.04.2025 22:05 Відповісти
Ане в сделке?
показати весь коментар
28.04.2025 22:06 Відповісти
Долго еще будут плыть эти две фекалии против течения ?
показати весь коментар
28.04.2025 22:13 Відповісти
Два пі паста як їх терпить народ
показати весь коментар
28.04.2025 22:30 Відповісти
Как же осточертели эти две жирные ГНИДЫ! 🤬
показати весь коментар
28.04.2025 22:35 Відповісти
Два сапога пара, и подохнут одновременно. Сердце не выдержит .
показати весь коментар
28.04.2025 22:38 Відповісти
мелкие шавки растяфкались
показати весь коментар
28.04.2025 22:40 Відповісти
 
 