Орбан та Фіцо виступили проти скасування права вето через вступ України в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо застерегли Європейський Союз від скасування правила одностайності ухвалення рішень – варіанту, який розглядають дипломати, щоб обійти вето Будапешта на вступ України до ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Le Monde.

"Уявіть собі, якби одностайність не була потрібна у зовнішній політиці. Тоді ми могли б бути втягнуті у війну, якої не хочуть ні наші громадяни, ні наші уряди. Це було б рівносильно запереченню суверенітету наших держав", - сказав Орбан під час офіційного візиту до Братислави.

У виданні нагадали, що 14 із 27 країн ЄС, які втомилися від позиції Орбана і Фіцо щодо України, підтримують зміну правил щодо одностайного принципу ухвалення рішень із зовнішньої політики. Про це, зокрема, говорила європейський комісар з питань розширення та політики добросусідства Марта Кос.

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Головна проблема полягає в тому, що для ухвалення цього рішення необхідна згода всіх країн.

У виданні додали, що Фіцо, як і Орбан, лояльно ставиться до Росії й виступає проти будь-якої військової допомоги Україні. Він також вважає, що скасування права вето стане помилкою.

"Скасування права вето - це крок до скасування Союзу", - наголосив словацький прем'єр.

Видання додало, що процес вступу України до Євросоюзу, який було розпочато після повномасштабного вторгнення РФ, застопорився. Цей процес вимагає одностайної згоди всіх 27 держав-членів блоку, але Орбан і Фіцо не хочуть, щоб Київ став частиною ЄС.

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