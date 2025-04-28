Орбан та Фіцо виступили проти скасування права вето через вступ України в ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо застерегли Європейський Союз від скасування правила одностайності ухвалення рішень – варіанту, який розглядають дипломати, щоб обійти вето Будапешта на вступ України до ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Le Monde.
"Уявіть собі, якби одностайність не була потрібна у зовнішній політиці. Тоді ми могли б бути втягнуті у війну, якої не хочуть ні наші громадяни, ні наші уряди. Це було б рівносильно запереченню суверенітету наших держав", - сказав Орбан під час офіційного візиту до Братислави.
У виданні нагадали, що 14 із 27 країн ЄС, які втомилися від позиції Орбана і Фіцо щодо України, підтримують зміну правил щодо одностайного принципу ухвалення рішень із зовнішньої політики. Про це, зокрема, говорила європейський комісар з питань розширення та політики добросусідства Марта Кос.
Головна проблема полягає в тому, що для ухвалення цього рішення необхідна згода всіх країн.
У виданні додали, що Фіцо, як і Орбан, лояльно ставиться до Росії й виступає проти будь-якої військової допомоги Україні. Він також вважає, що скасування права вето стане помилкою.
"Скасування права вето - це крок до скасування Союзу", - наголосив словацький прем'єр.
Видання додало, що процес вступу України до Євросоюзу, який було розпочато після повномасштабного вторгнення РФ, застопорився. Цей процес вимагає одностайної згоди всіх 27 держав-членів блоку, але Орбан і Фіцо не хочуть, щоб Київ став частиною ЄС.
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Орбан і Фіцо виступили з критикою енергетичної політики Європейського Союзу, яка полягає у поступовій відмові від російських енергоносіїв, та підтвердили спільну позицію щодо необхідності захисту, за їхніми словами, національних економічних інтересів.
Орбан заявив, що підтримує словацького прем'єра у питанні енергетики, та засудив блокування Україною транзиту російського газу через територію України до Європи.
«Я повністю погоджуюся з прем'єр-міністром Робертом Фіцо, що прикро, що Україна блокує постачання природного газу через свою територію. На нашу думку, це не шлях у майбутнє - так Україні буде дуже важко наблизитися до Європи», - сказав Орбан, наголосивши, що Україна має більше враховувати інтереси сусідніх країн.
пародия на неё, когда один дебил игнорирует мнение большинства!
ЕС также должен избавиться от венгрии и словакии, эти недостраны были приняты по
политическим мотивам, практически Европа их содержит, а зачем, чтобы они ей гадили?
на окрему державу вето повинно залишатися але окрема держава не може зупиняти загальний рух инших держав.
але я українець.
Україні не в ЕС.
я навіть в Україні не можу бути почутим, що вже казати про голос українців в ЕС.
ми другосортні і неважливі.