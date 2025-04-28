Україна почала двосторонні скринінгові зустрічі з ЄС щодо підприємництва та промислової політики. Що передбачено?

Сьогодні, 28 квітня, в Брюсселі (Бельгія) розпочалися двосторонні зустрічі делегацій України та Європейської Комісії в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву Європейського Союзу стосовно підприємництва та промислової політики.

Про це йдеться в повідомленні урядового порталу.

Під час скринінгу Україна представить стан імплементації та наближення до політик ЄС у таких напрямах, як горизонтальні аспекти промислової політики, політика щодо підприємництва та інструменти для малого та середнього підпємництва, законодавство в межах промислових секторів.

Законодавство ЄС, що охоплюється відповідним розділом 20 "Підприємництво та промислова політика", спрямоване на наступне:

просування промислових стратегій, що підвищують конкурентоспроможність шляхом прискорення адаптації до структурних змін,

створення сприятливого середовища для створення та зростання бізнесу на території Євросоюзу, а також для внутрішніх та зовнішніх інвестицій,

покращення загального бізнес-середовища, в якому працюють малі та середні підприємства.

Двосторонні зустрічі в межах скринінгу за цим переговорним розділом триватимуть два дні, 28 та 29 квітня.

На початку квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами 10 засідання Ради асоціації Україна-ЄС заявив, що Україна виконала 81% своїх зобов'язань за угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

1 квітня цього року відбувся офіційний запуск програми Європейського Союзу та держав-членів щодо підтримки євроінтеграції України – Ukraine2EU. Вона розрахована на три роки та спрямована на допомогу Україні у підготовці до членства в ЄС шляхом надання стратегічної та експертної підтримки українським органам влади, що відповідають за впровадження необхідних реформ.