Країни ЄС запустили програму на 16,7 мільйона євро для підготовки України до членства в Євросоюзі. Що вона передбачає?

1 квітня цього року відбувся офіційний запуск програми Європейського Союзу та держав-членів щодо підтримки євроінтеграції України – Ukraine2EU. Вона розрахована на три роки та спрямована на допомогу Україні у підготовці до членства в ЄС шляхом надання стратегічної та експертної підтримки українським органам влади, що відповідають за впровадження необхідних реформ.

Про це йдеться в повідомленні урядового порталу.

Литва та Данія стали першими країнами-членами ЄС, що підтримали ініціативу Ukraine2EU. Проте Програма залишається відкритою до співпраці з іншими країнами-членами ЄС та донорськими організаціями, які прагнуть підтримати Україну на шляху до членства в ЄС.

Наразі Швеція долучилася до ініціативи ЄС, Данії та Литви, збільшивши загальний внесок Європи у цей проєкт до 16,7 млн євро.

Реалізацією програми займається Центральне агентство з управління проєктами Литви (CPVA).

Підготовка до вступу в ЄС передбачає впровадження комплексних реформ та гармонізацію українського законодавства до норм ЄС. Водночас перед Україною стоїть низка нагальних викликів – посилення стійкості в умовах війни, післявоєнне відновлення та модернізація країни.

Програма надає стратегічну підтримку ключовим українським органам влади, зокрема Офісу віцепрем'єр-міністра – міністра юстиції України, Урядовому офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Верховній Раді України, а також українським громадським організаціям, що сприяють цим зусиллям.

Використовуючи досвід країн-членів ЄС, програма допомагатиме Україні пройти всі необхідні етапи на шляху до членства. Так, програма Ukraine2EU сприятиме ефективному обміну досвідом, посиленню інституційної спроможності державних органів влади та допоможе забезпечити сталий прогрес на шляху до членства України в ЄС.

Як пвідомлялося, Україна отримала ще 3,5 млрд євро від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility.

У січні Міністерство економіки України направило до Європейської комісії звіт щодо реалізації Плану для Ukraine Facility за четвертий квартал 2024 року. Він має підтвердити виконання 13 ключових завдань. Після оцінки цього звіту Рада ЄС у березні затвердила виділення Україні 3,5 млрд євро в межах ініціативи Ukraine Facility.