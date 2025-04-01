Україна отримала 3,5 мільярда євро від ЄС за програмою Ukraine Facility

Україна отримала ще 3,5 мільярда євро від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Ці кошти допоможуть нам надалі підтримувати макроекономічну стабільність", – зазначив очільник уряду.

Шмигаль додав, що загальна фінансова допомога для України від ЄС в межах механізму Ukraine Facility вже досягла 19,6 млрд євро.

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Як повідомлялося, у січні Міністерство економіки України направило до Європейської комісії звіт щодо реалізації Плану для Ukraine Facility за четвертий квартал 2024 року. Він має підтвердити виконання 13 ключових завдань. Після оцінки цього звіту Рада ЄС у березні затвердила виділення Україні 3,5 млрд євро в межах ініціативи Ukraine Facility.

Нагадаємо, у червні 2024 року Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Ukraine Facility включає три ключові компоненти: