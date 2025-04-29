ЄС може відокремити Молдову від України в процесі вступу через блокування з боку Угорщини, - єврокомісарка Кос
Європейський Союз розглядає можливість продовжити переговори про вступ Молдови окремо від України через спротив Угорщини.
Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю Europa Libera Moldova, інформує Цензор.НЕТ.
Кос не виключає, що рішення про розмежування шляхів двох країн буде ухвалене вже у червні, коли Брюссель має прийняти низку рішень щодо розширення. За її словами, жодна країна-член не заперечує проти відкриття переговорного кластеру з Молдовою, тоді як переговори з Україною залишаються заблокованими через позицію Угорщини.
Минулого року ЄС ухвалив рішення про старт переговорів із Молдовою та Україною, однак жоден розділ досі не відкрито. Угорщина вимагає розширених прав для угорської меншини в Україні та блокує подальші кроки у переговорному процесі.
Кос наголосила, що Молдова "є справді зразковим учнем" серед країн-кандидатів і має шанси стати членом ЄС до 2029 року. Вона також розкритикувала Угорщину за політизацію процесу і зазначила, що Україна виконала всі вимоги, але для Будапешта цього виявилось недостатньо.
Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд проведе "національну консультацію" щодо того, чи підтримують угорці вступ України до Європейського Союзу. Після Орбан взяв участь у консультації, де на бюлетені він поставив позначку у графі "проти".
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Якби була маленька ядерна боммбочка,вже б вступили
з нато питання закрите!
тепер, нам будуть ялозити мозок привідкритою хвірткою в єс.