ЄС може відокремити Молдову від України в процесі вступу через блокування з боку Угорщини, - єврокомісарка Кос

Європейський Союз розглядає можливість продовжити переговори про вступ Молдови окремо від України через спротив Угорщини.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю Europa Libera Moldova, інформує Цензор.НЕТ.

Кос не виключає, що рішення про розмежування шляхів двох країн буде ухвалене вже у червні, коли Брюссель має прийняти низку рішень щодо розширення. За її словами, жодна країна-член не заперечує проти відкриття переговорного кластеру з Молдовою, тоді як переговори з Україною залишаються заблокованими через позицію Угорщини.

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Минулого року ЄС ухвалив рішення про старт переговорів із Молдовою та Україною, однак жоден розділ досі не відкрито. Угорщина вимагає розширених прав для угорської меншини в Україні та блокує подальші кроки у переговорному процесі.

Кос наголосила, що Молдова "є справді зразковим учнем" серед країн-кандидатів і має шанси стати членом ЄС до 2029 року. Вона також розкритикувала Угорщину за політизацію процесу і зазначила, що Україна виконала всі вимоги, але для Будапешта цього виявилось недостатньо.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд проведе "національну консультацію" щодо того, чи підтримують угорці вступ України до Європейського Союзу. Після Орбан взяв участь у консультації, де на бюлетені він поставив позначку у графі "проти".

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