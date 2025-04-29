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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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ЄС може відокремити Молдову від України в процесі вступу через блокування з боку Угорщини, - єврокомісарка Кос

Європейська комісарка Марта Кос

Європейський Союз розглядає можливість продовжити переговори про вступ Молдови окремо від України через спротив Угорщини.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю Europa Libera Moldova, інформує Цензор.НЕТ.

Кос не виключає, що рішення про розмежування шляхів двох країн буде ухвалене вже у червні, коли Брюссель має прийняти низку рішень щодо розширення. За її словами, жодна країна-член не заперечує проти відкриття переговорного кластеру з Молдовою, тоді як переговори з Україною залишаються заблокованими через позицію Угорщини.

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Минулого року ЄС ухвалив рішення про старт переговорів із Молдовою та Україною, однак жоден розділ досі не відкрито. Угорщина вимагає розширених прав для угорської меншини в Україні та блокує подальші кроки у переговорному процесі.

Кос наголосила, що Молдова "є справді зразковим учнем" серед країн-кандидатів і має шанси стати членом ЄС до 2029 року. Вона також розкритикувала Угорщину за політизацію процесу і зазначила, що Україна виконала всі вимоги, але для Будапешта цього виявилось недостатньо.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд проведе "національну консультацію" щодо того, чи підтримують угорці вступ України до Європейського Союзу. Після Орбан взяв участь у консультації, де на бюлетені він поставив позначку у графі "проти".

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Автор: 

Угорщина (2280) Молдова (2071) Україна (5906) членство в ЄС (1254)


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Топ коментарі
+8
Краще б ви Угорщину відокремили!
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29.04.2025 10:47
+3
з нато,та єс,нас намагаються в черговий раз кинути.
Якби була маленька ядерна боммбочка,вже б вступили
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29.04.2025 10:53
+2
А не простіше відокремити мудярів від ЄС ?
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29.04.2025 10:47
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Краще б ви Угорщину відокремили!
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29.04.2025 10:47 Відповісти
Орбан винний, а не Угорщина. От і йому треба щось відокремити, простіше відірвати.
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29.04.2025 10:56 Відповісти
А не простіше відокремити мудярів від ЄС ?
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29.04.2025 10:47 Відповісти
Морквинку відсовують
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29.04.2025 10:51 Відповісти
з нато,та єс,нас намагаються в черговий раз кинути.
Якби була маленька ядерна боммбочка,вже б вступили
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29.04.2025 10:53 Відповісти
Відмазки пішли. Кого далі вперед нас пропустять, Грузію?
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29.04.2025 10:53 Відповісти
Колись писав, що Молдова раніше за нас скрізь пройде. А мені не вірили....
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29.04.2025 10:55 Відповісти
Нехай спочатку щось зроблять, а то всі збираютьcя.
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29.04.2025 10:57 Відповісти
Якщо порівнювати Україну і її людський, ресурсний, територіальний та аграрний потенціал з параметрами Угорщини, то вийде що Угорщину ЄС вигідніше "поміняти" на Україну.
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29.04.2025 10:59 Відповісти
всі ж помітили, що коли треба накрутити дулю україні, достають орбана? кожного разу!
з нато питання закрите!
тепер, нам будуть ялозити мозок привідкритою хвірткою в єс.
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29.04.2025 11:05 Відповісти
накінець то молдавани потіснять поляків-заробітчан в багатих європейських країнах
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29.04.2025 11:23 Відповісти
 
 