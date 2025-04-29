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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Україна та Угорщина регулярно вестимуть консультації щодо розблокування переговорного процесу про вступ в ЄС - Стефанішина

Ольга Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, 12 травня Україна та Угорщина почнуть проводити на регулярній основі консультації, щоб зняти всі занепокоєння угорської сторони і розблокувати переговорний процес про вступ України в Європейський Союз.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми домовилися, що з 12 травня на регулярній основі будуть працювати команди, які сьогодні були присутні в Будапешті з української і угорської сторін, до тих пір, поки ми не визначимо весь перелік завдань в рамках тих одинадцяти рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони", - заявила вона.

За її словами, на сьогоднішню зустріч під час візиту в Будапешт українська сторона прибула з додатковими пропозиціями щодо врегулювання всього комплексу питань.

Читайте: ЄС може відокремити Молдову від України в процесі вступу через блокування з боку Угорщини, - єврокомісарка Кос

"Ми очікуємо попрацювати продовж цього тижня над контрпропозиціями угорської сторони і вже 12 травня розраховуємо на те, що матимемо проміжні результати… Я сподіваюся, що цей діалог матиме всі шанси прокласти шлях до розблокування переговорного процесу", - сказала вона.

Також вона додала, що сьогодні українська сторона не почула ніяких радикальних заяв чи негативних висловлювань від угорської сторони.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо застерегли Європейський Союз від скасування правила одностайності ухвалення рішень – варіанту, який розглядають дипломати, щоб обійти вето Будапешта на вступ України до ЄС.

Читайте також: Трамп постійно запитує, коли Угорщина вийде з Європейського Союзу, - Орбан

Автор: 

Угорщина (2280) членство в ЄС (1254) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+2
Неуниваюча баба... Кожен раз бреше, як вперше.
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29.04.2025 18:56
+1
Треба вміти генерувати сенси так, щоб ***** не було зрозуміло навіть тим, хто їх генерує.
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29.04.2025 19:26
+1
Брехня з Великої літери
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29.04.2025 20:02
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Навіщо з ними ще і спілкуватися, пока ху...ло платить вони будуть діяти як воно скаже. Так що ліпше дочекатися пока воно платити перестане, або здохне, тоді вже є сенс спілкування
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29.04.2025 18:41 Відповісти
Тебе відверто орбан і вся його шушера нахер шлють і кажуть, що будуть смоктати путлерівській пісюн за будь-яких обставин, а ти про якісь консультації мелеш... Якісь мазохісти.
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29.04.2025 18:49 Відповісти
Перекрийте дружбу і ввімкніть зворотний відлік до вступу у ЄС.
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29.04.2025 18:52 Відповісти
дайте мені цю роботу та зарплату (в мене є своя команда):
... з 12 травня на регулярній основі будуть працювати команди, які сьогодні були присутні в Будапешті з української і угорської сторін, до тих пір, поки ми не визначимо весь перелік завдань в рамках тих одинадцяти рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони
Джерело: https://censor.net/ua/n3549493
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29.04.2025 18:52 Відповісти
Ну а шо?
Домовилися домовлятися між кластерами та кейсами з врахуванням інтересів всіх стекхолдерів.
Аплодисменти занавіс...
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29.04.2025 18:58 Відповісти
до тих пір, поки ми не визначимо весь перелік завдань
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29.04.2025 19:10 Відповісти
Це якось занадто просто. Викликає питання.
Перелік кейсів та кластерів.
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29.04.2025 19:13 Відповісти
перелік завдань для роботи команд.
перелік кейсів та кластерів не на часі
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29.04.2025 19:19 Відповісти
Це неуд для ******** інфоциган.
Які команди, які завдання, які роботи, коли є стільки гарних воркшопів, тімлідів, стекхолдерів, кластерів та кейсів? І все це у діджитал екосистемі з синергетичним ефектом.
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29.04.2025 19:23 Відповісти
Треба вміти генерувати сенси так, щоб ***** не було зрозуміло навіть тим, хто їх генерує.
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29.04.2025 19:26 Відповісти
... я твій вирок...?
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29.04.2025 19:34 Відповісти
Нє. ЗЄ так не вміє.
У нього проблеми навіть з звичайною мовою тому без суфлера виходить просто *****, а не красива *****.

От його спічрайтери молодці. Кожень день тексти для відосиків ні про що примудряються писати.
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29.04.2025 19:36 Відповісти
не кажить так. дегенеравний июдей - президент?
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29.04.2025 19:41 Відповісти
Я певен, що він такий же іудей, як і християнин.
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29.04.2025 19:46 Відповісти
Неуниваюча баба... Кожен раз бреше, як вперше.
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29.04.2025 18:56 Відповісти
пропоную з метою заощадження державних коштів (та зменшення нагрузки на суддів та прокурорів та економії паперу) всіх міністрів та замів одразу після призначення автоматично засуджувати на 10 років
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29.04.2025 19:13 Відповісти
Про який вступ до ЄС може йти мова, якщо недомірок незаконно переслідує патріотичну опозицію?
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29.04.2025 18:57 Відповісти
зелена дегенератка!
вступ блокує не угорщина, а особисто орбан!
але ж тупі бездарні зелені керманичі повні невігласи, будь у чому, до чого доторкнуться.
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29.04.2025 19:02 Відповісти
"ЗЕЛЕНІ" будуть вести консультації які можуть привести до кінчини України ???
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29.04.2025 19:04 Відповісти
Брехня з Великої літери
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29.04.2025 20:02 Відповісти
 
 