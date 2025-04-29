Україна та Угорщина регулярно вестимуть консультації щодо розблокування переговорного процесу про вступ в ЄС - Стефанішина
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, 12 травня Україна та Угорщина почнуть проводити на регулярній основі консультації, щоб зняти всі занепокоєння угорської сторони і розблокувати переговорний процес про вступ України в Європейський Союз.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми домовилися, що з 12 травня на регулярній основі будуть працювати команди, які сьогодні були присутні в Будапешті з української і угорської сторін, до тих пір, поки ми не визначимо весь перелік завдань в рамках тих одинадцяти рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони", - заявила вона.
За її словами, на сьогоднішню зустріч під час візиту в Будапешт українська сторона прибула з додатковими пропозиціями щодо врегулювання всього комплексу питань.
"Ми очікуємо попрацювати продовж цього тижня над контрпропозиціями угорської сторони і вже 12 травня розраховуємо на те, що матимемо проміжні результати… Я сподіваюся, що цей діалог матиме всі шанси прокласти шлях до розблокування переговорного процесу", - сказала вона.
Також вона додала, що сьогодні українська сторона не почула ніяких радикальних заяв чи негативних висловлювань від угорської сторони.
Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо застерегли Європейський Союз від скасування правила одностайності ухвалення рішень – варіанту, який розглядають дипломати, щоб обійти вето Будапешта на вступ України до ЄС.
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... з 12 травня на регулярній основі будуть працювати команди, які сьогодні були присутні в Будапешті з української і угорської сторін, до тих пір, поки ми не визначимо весь перелік завдань в рамках тих одинадцяти рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони
Джерело: https://censor.net/ua/n3549493
Домовилися домовлятися між кластерами та кейсами з врахуванням інтересів всіх стекхолдерів.
Аплодисменти занавіс...
Перелік кейсів та кластерів.
перелік кейсів та кластерів не на часі
Які команди, які завдання, які роботи, коли є стільки гарних воркшопів, тімлідів, стекхолдерів, кластерів та кейсів? І все це у діджитал екосистемі з синергетичним ефектом.
У нього проблеми навіть з звичайною мовою тому без суфлера виходить просто *****, а не красива *****.
От його спічрайтери молодці. Кожень день тексти для відосиків ні про що примудряються писати.
вступ блокує не угорщина, а особисто орбан!
але ж тупі бездарні зелені керманичі повні невігласи, будь у чому, до чого доторкнуться.