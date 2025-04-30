Венгрия не поддержала в декларации стран Триморья помощь Украине и осуждение российской агрессии

Венгрия не присоединилась к Совместной декларации саммита Инициативы Триморья в части, касающейся поддержки Украины и осуждения российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В отдельном мнении, приобщенном к декларации, Венгрия подчеркнула, что не может согласиться с 4-9 пунктами, поскольку некоторые ее формулировки "выходят за рамки новых геополитических обстоятельств".

В части декларации, к которой не присоединился Будапешт, подчеркивается, что страны Триморья поддерживают суверенные решения граждан стран-кандидатов присоединиться к ЕС. Подчеркивается, что страны Инициативы Триморья "остаются преданными общему процессу вступления в ЕС, основанному на заслугах и направленности на результат, который применяется одинаково и объективно ко всем странам-кандидатам".

"Учитывая последствия для европейской и мировой безопасности, мы решительно осуждаем войну России против Украины, а также любую ее поддержку третьими странами", - говорится в резолюции. В декларации страны Триморья отмечают "непоколебимую поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ".

"Мы также подчеркиваем роль, которую Инициатива Триморья может сыграть в процессе восстановления Украины",- отмечается в документе.В совместном заявлении страны Инициативы подчеркивают "готовность усилить давление на Россию, чтобы ослабить ее способность продолжать агрессивную войну".

"Учитывая, что членство Украины в Евросоюзе является одной из самых ценных гарантий безопасности, которые может предоставить ЕС, мы призываем к ускорению процесса вступления Украины и Молдовы путем скорейшего открытия всех переговорных кластеров и выделения необходимых инструментов и финансовых ресурсов для обеспечения их скорейшего закрытия",- отмечается в документе.

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Страны Триморья также выразили свою поддержку справедливому, прочному и всеобъемлющему миру, основанному на принципах Устава ООН. "Мы остаемся убежденными, что те, кто отдавал приказы или совершил военные преступления в Украине, должны быть привлечены к ответственности", - подчеркивается в декларации, которую подписали 12 стран-членов Триморья

Зато в отдельном мнении Будапешта отмечается, что Венгрия не может согласиться с 4-9 пунктами декларации.

"Мы считаем, что некоторые ее формулировки выходят за рамки новых геополитических обстоятельств", - говорится в особом мнении венгерской стороны. Будапешт подчеркнул: после трех лет войны стало очевидным, что "подход ЕС к войне не приблизил к достижению мира".

"Венгрия считает, что с началом переговоров о прекращении огня между Соединенными Штатами и Россией, а также Соединенными Штатами и Украиной, мы вступили в новую фазу конфликта. Мы считаем, что должны приложить все усилия для поддержки этого процесса, чтобы как можно скорее достичь прочного мира, и что нам следует воздерживаться от осуществления любых шагов, которые могли бы повредить мирным переговорам",- говорится в отдельном мнении Будапешта.

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Как сообщалось, в Варшаве 28-29 апреля состоялся юбилейный 10-й саммит Триморья. Инициатива трех морей (Триморье) - международная экономическая и инфраструктурная инициатива, объединяющая 13 стран Европейского Союза, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей (Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Греция). Ассоциированными членами ИТМ являются Украина и Молдова. Стратегическими партнерами инициативы являются США, Япония, Еврокомиссия и Германия. Инициатива направлена на создание регионального диалога по различным вопросам.