Венгрия не поддержала в декларации стран Триморья помощь Украине и осуждение российской агрессии
Венгрия не присоединилась к Совместной декларации саммита Инициативы Триморья в части, касающейся поддержки Украины и осуждения российской агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
В отдельном мнении, приобщенном к декларации, Венгрия подчеркнула, что не может согласиться с 4-9 пунктами, поскольку некоторые ее формулировки "выходят за рамки новых геополитических обстоятельств".
В части декларации, к которой не присоединился Будапешт, подчеркивается, что страны Триморья поддерживают суверенные решения граждан стран-кандидатов присоединиться к ЕС. Подчеркивается, что страны Инициативы Триморья "остаются преданными общему процессу вступления в ЕС, основанному на заслугах и направленности на результат, который применяется одинаково и объективно ко всем странам-кандидатам".
"Учитывая последствия для европейской и мировой безопасности, мы решительно осуждаем войну России против Украины, а также любую ее поддержку третьими странами", - говорится в резолюции. В декларации страны Триморья отмечают "непоколебимую поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ".
"Мы также подчеркиваем роль, которую Инициатива Триморья может сыграть в процессе восстановления Украины",- отмечается в документе.В совместном заявлении страны Инициативы подчеркивают "готовность усилить давление на Россию, чтобы ослабить ее способность продолжать агрессивную войну".
"Учитывая, что членство Украины в Евросоюзе является одной из самых ценных гарантий безопасности, которые может предоставить ЕС, мы призываем к ускорению процесса вступления Украины и Молдовы путем скорейшего открытия всех переговорных кластеров и выделения необходимых инструментов и финансовых ресурсов для обеспечения их скорейшего закрытия",- отмечается в документе.
Страны Триморья также выразили свою поддержку справедливому, прочному и всеобъемлющему миру, основанному на принципах Устава ООН. "Мы остаемся убежденными, что те, кто отдавал приказы или совершил военные преступления в Украине, должны быть привлечены к ответственности", - подчеркивается в декларации, которую подписали 12 стран-членов Триморья
Зато в отдельном мнении Будапешта отмечается, что Венгрия не может согласиться с 4-9 пунктами декларации.
"Мы считаем, что некоторые ее формулировки выходят за рамки новых геополитических обстоятельств", - говорится в особом мнении венгерской стороны. Будапешт подчеркнул: после трех лет войны стало очевидным, что "подход ЕС к войне не приблизил к достижению мира".
"Венгрия считает, что с началом переговоров о прекращении огня между Соединенными Штатами и Россией, а также Соединенными Штатами и Украиной, мы вступили в новую фазу конфликта. Мы считаем, что должны приложить все усилия для поддержки этого процесса, чтобы как можно скорее достичь прочного мира, и что нам следует воздерживаться от осуществления любых шагов, которые могли бы повредить мирным переговорам",- говорится в отдельном мнении Будапешта.
Как сообщалось, в Варшаве 28-29 апреля состоялся юбилейный 10-й саммит Триморья. Инициатива трех морей (Триморье) - международная экономическая и инфраструктурная инициатива, объединяющая 13 стран Европейского Союза, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей (Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Греция). Ассоциированными членами ИТМ являются Украина и Молдова. Стратегическими партнерами инициативы являются США, Япония, Еврокомиссия и Германия. Инициатива направлена на создание регионального диалога по различным вопросам.
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Нужно закрыть все венгерские отростки, которые есть на Западной Украине, кто хочет, пусть живёт
украинцем, кто не хочет, отправить на родину, чтобы эта вонючка орбан больше нам не
морочил голову об их меньшинствах.