Угорці мають право висловити свою думку, - Сійярто відповів Зеленському на критику щодо блокування вступу України в ЄС
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на заяву українського президента Володимира Зеленського, який заявив, що лише Будапешт блокує процес відкриття трьох кластерів у переговорах між Україною та Євросоюзом.
Про це Сійярто написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Угорський міністр заявив, що Зеленський "має змиритися з думкою, що всі угорці дійсно мають право висловити свою думку з питання прискореного вступу України до ЄС".
"Тому що ситуація така: Україна хоче приєднатися до об’єднання, членами якого є ми, а не навпаки... Тому Київ має обрати відповідний тон",- написав глава МЗС Угорщини.
Нагадаємо, що під час спілкування з журналістами 3 травня президент Володимир Зеленський заявив, що наразі лише Угорщина блокує процес відкриття трьох кластерів у переговорах між Україною та Євросоюзом.
Також зазначалося, що президент Володимир Зеленський розкритикував антиукраїнські заяви премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, наголосивши, що більшість громадян Угорщини підтримує вступ України до Європейського Союзу.
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А ти тим часом підшукуй собі житло в Ростові . !
У Орбана з ЗЄ спільного набагато більше ніж відмінного.
Читав що опозиційна партія ( забув її назву ) вже зараз випереджає партію орбана десь на 5 відсотків . І відрив зростає .
правильнийпідрахунок від орбана-сіярто, на догоду *****, то інша справа.
Вступ України в ЄС підтримали майже 60% угорців .
быдлостана, кары вам не избежать, попомните!
Швидко забув СІЯРТО що він забовязан ЕС.
так вони отримують від нього дуже жирну мзду !
Продажні мадьярські холуї кремля забули ,
що вони при владі тимчасово 😡