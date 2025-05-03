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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Угорці мають право висловити свою думку, - Сійярто відповів Зеленському на критику щодо блокування вступу України в ЄС

Сійярто відреагував на нещодавню заяву Зеленського

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на заяву українського президента Володимира Зеленського, який заявив, що лише Будапешт блокує процес відкриття трьох кластерів у переговорах між Україною та Євросоюзом.

Про це Сійярто написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Угорський міністр заявив, що Зеленський "має змиритися з думкою, що всі угорці дійсно мають право висловити свою думку з питання прискореного вступу України до ЄС".

"Тому що ситуація така: Україна хоче приєднатися до об’єднання, членами якого є ми, а не навпаки... Тому Київ має обрати відповідний тон",- написав глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, що під час спілкування з журналістами 3 травня президент Володимир Зеленський заявив, що наразі лише Угорщина блокує процес відкриття трьох кластерів у переговорах між Україною та Євросоюзом.

Також зазначалося, що президент Володимир Зеленський розкритикував антиукраїнські заяви премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, наголосивши, що більшість громадян Угорщини підтримує вступ України до Європейського Союзу.

Читайте також: Лише Угорщина не підтримує відкриття трьох кластерів у переговорах про членство України в ЄС, - Зеленський

Автор: 

Угорщина (2288) Зеленський Володимир (23946) Сійярто Петер (355)


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Топ коментарі
+14
Свята правда, мають таке право,тільки не дай Боже,щоб воно хоч на один міліметр відрізнялося від забаганок Ху#ла!
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03.05.2025 20:21
+14
Поки свої думки за угорців висловлють соски ***** Орбан та Сіярто.
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03.05.2025 20:24
+9
Не переживай уйоббік , наступного року угорці висловлять свою думку . На виборах .
А ти тим часом підшукуй собі житло в Ростові . !
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03.05.2025 20:26
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Свята правда, мають таке право,тільки не дай Боже,щоб воно хоч на один міліметр відрізнялося від забаганок Ху#ла!
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03.05.2025 20:21 Відповісти
мад'яри поряд зі мною!! пєчалько, ну ***** скупило їх оптом! при тому, шо жить, вони як би, обожнюють на своїй мадьярщині, але працювати поряд - в ракоуско, користуючись всима вигодами капіталістичної експлуатації "мадьярского пролєтаріту" )) (нецензорні історії, взагалі. підкуплені довбойоби ще Ті!)
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03.05.2025 20:41 Відповісти
Поки свої думки за угорців висловлють соски ***** Орбан та Сіярто.
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03.05.2025 20:24 Відповісти
мають, то мають... кожна бабка на лавці може обзивати дівчину шльондрою, але навряд чи в статуті будинку прописано, що вона має право не пускати ту у її квартиру...
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03.05.2025 20:25 Відповісти
Не переживай уйоббік , наступного року угорці висловлять свою думку . На виборах .
А ти тим часом підшукуй собі житло в Ростові . !
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03.05.2025 20:26 Відповісти
Не все так просто. Там теж знайдуться свої 73% упоротих.
У Орбана з ЗЄ спільного набагато більше ніж відмінного.
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03.05.2025 20:31 Відповісти
73 навряд чи наберуться .
Читав що опозиційна партія ( забув її назву ) вже зараз випереджає партію орбана десь на 5 відсотків . І відрив зростає .
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03.05.2025 20:37 Відповісти
Бог їм в поміч
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03.05.2025 21:00 Відповісти
Впевнена, що більшості угорців, глибоко похрін, чи буде Україна в ЄС. А ось правильний підрахунок від орбана-сіярто, на догоду *****, то інша справа.
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03.05.2025 20:29 Відповісти
Там опозицією вже проводилось опитування , десь місяць тому .
Вступ України в ЄС підтримали майже 60% угорців .
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03.05.2025 20:33 Відповісти
угорці гарно пам'ятають СРСР і обізнані хто такі рюські. Вони дуже поважно відносяться до Українців.
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03.05.2025 20:42 Відповісти
путлеровские шавки не имеют никаких прав, вы-такие же нЕлюди, как и навозные черви из

быдлостана, кары вам не избежать, попомните!
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03.05.2025 20:30 Відповісти
А Зе має нагадати Сіярту, що усі автобани їм побудував ЕС, а наче були б вони голим полем .
Швидко забув СІЯРТО що він забовязан ЕС.
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03.05.2025 20:31 Відповісти
Тобто якесь угорське сіярто вважає, що ЄС існує виключно для обслуговування угорців? 🤔 Якийсь пуп Європи? Чи прищ Європи? От би спитати європейців, чи треба їм отоц угорський прищ, союзник Гітлєра у Другій світовій і пуцина у наступній.
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03.05.2025 20:36 Відповісти
Конечно имеют право, вот только есть бооольшие сомнения, что у них была и есть возможность объективно его формировать.
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03.05.2025 20:39 Відповісти
От тепер Угорщина вказує Україні як її себе вести - як нам бути - бо вони вже там а ми тільки стукаєм
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03.05.2025 20:41 Відповісти
А країни ЄС питали, чи хочуть вони Мудярщину у своєму складі, коли вона туди вступала?!
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03.05.2025 20:42 Відповісти
Висловити свою - мають право . А висловити чужу - забов'язані .
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03.05.2025 20:48 Відповісти
Скоріше: Угорці мають право висловити думку ху....ла
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03.05.2025 20:49 Відповісти
А ми маємо і праве і ліве тому класти ми хотіли на сіярто орбана інших *******
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03.05.2025 20:54 Відповісти
Москальські холуї зєля. орбан і фіцо!
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03.05.2025 20:56 Відповісти
Думка кремлівського вилупка дуже цінна для Орбана і Сіярто ,
так вони отримують від нього дуже жирну мзду !
Продажні мадьярські холуї кремля забули ,
що вони при владі тимчасово 😡
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03.05.2025 20:59 Відповісти
Більшість угорців не *******.
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03.05.2025 21:05 Відповісти
Угорці так само мають право на особисту думку про вступ України в ЄС.як і український "мудрий нарід" не має права на власну думку.з приводу продажі його власності (земельних ресурсів)"зеленим торгашем" американцям.
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03.05.2025 21:07 Відповісти
Мадяри невже забули радянську окупацію та жертви 1956..?!!!
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03.05.2025 21:22 Відповісти
Цей Сіяото просто рідкісний довпойлп.
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03.05.2025 21:37 Відповісти
 
 