Угорці мають право висловити свою думку, - Сійярто відповів Зеленському на критику щодо блокування вступу України в ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на заяву українського президента Володимира Зеленського, який заявив, що лише Будапешт блокує процес відкриття трьох кластерів у переговорах між Україною та Євросоюзом.

Про це Сійярто написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Угорський міністр заявив, що Зеленський "має змиритися з думкою, що всі угорці дійсно мають право висловити свою думку з питання прискореного вступу України до ЄС".

"Тому що ситуація така: Україна хоче приєднатися до об’єднання, членами якого є ми, а не навпаки... Тому Київ має обрати відповідний тон",- написав глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, що під час спілкування з журналістами 3 травня президент Володимир Зеленський заявив, що наразі лише Угорщина блокує процес відкриття трьох кластерів у переговорах між Україною та Євросоюзом.

Також зазначалося, що президент Володимир Зеленський розкритикував антиукраїнські заяви премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, наголосивши, що більшість громадян Угорщини підтримує вступ України до Європейського Союзу.

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