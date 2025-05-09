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Новости Разоблачение шпионской сети разведки Венгрии
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Суд отправил под стражу двух подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Венгрии (обновлено)

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения одному из подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Венгрии.

9 мая Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения одному из подозреваемых агентурной сети военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения одному из подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Венгрии - содержание под стражей на 60 суток, начиная с 8 мая", - говорится в сообщении.

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Обновлено

Женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Венгрии, также отправили под стражу без права на залог, добавляет "Суспільне".

Как выяснила СБУ, речь идет о бывшей военнослужащей Сил обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Она информировала венгерские спецслужбы о самолетах и ​​вертолетах в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Автор: 

Венгрия (1965) суд (25113) шпионаж (1395) мера пресечения (460)


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А остальных отпустил? Под честное благородное?
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09.05.2025 15:55 Ответить
Головне, щоб не заважали його прикрому самогубству!
Як це роблять московіти!
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09.05.2025 16:04 Ответить
 
 