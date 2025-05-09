Суд отправил под стражу двух подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Венгрии (обновлено)
9 мая Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения одному из подозреваемых агентурной сети военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения одному из подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Венгрии - содержание под стражей на 60 суток, начиная с 8 мая", - говорится в сообщении.
Обновлено
Женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Венгрии, также отправили под стражу без права на залог, добавляет "Суспільне".
Как выяснила СБУ, речь идет о бывшей военнослужащей Сил обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Она информировала венгерские спецслужбы о самолетах и вертолетах в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.
Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.
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