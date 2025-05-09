Суд відправив під варту на 60 діб одного з підозрюваних у шпигунській діяльності на користь Угорщини

9 травня Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід одному із підозрюваних агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід одному із підозрюваних у шпигунській діяльності на користь Угорщини — тримання під вартою на 60 діб, починаючи з 8 травня", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.