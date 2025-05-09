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Новини Викриття шпигунської мережі розвідки Угорщини
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Суд відправив під варту на 60 діб одного з підозрюваних у шпигунській діяльності на користь Угорщини

Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід одному із підозрюваних у шпигунській діяльності на користь Угорщині

9 травня Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід одному із підозрюваних агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

"Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід одному із підозрюваних у шпигунській діяльності на користь Угорщини — тримання під вартою на 60 діб, починаючи з 8 травня", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Автор: 

Угорщина (2297) суд (11703) шпигунство (999) запобіжний захід (491)


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А остальных отпустил? Под честное благородное?
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09.05.2025 15:55 Відповісти
Головне, щоб не заважали його прикрому самогубству!
Як це роблять московіти!
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09.05.2025 16:04 Відповісти
 
 