УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13455 відвідувачів онлайн
Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
700 13

ЄС готує план Б і план В для подолання вето Угорщини на вступ України, - Каллас

Вето Угорщини щодо вступу України в ЄС: Каллас про план дій

Верховна представниця Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС має розуміння того, як діяти далі, якщо вето Угорщини на членство України не буде подолано.

Про це вона заявила журналістам у Львові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Каллас наголосила, що Європейський Союз має тверде переконання, що двосторонні питання не повинні гальмувати вступ України до ЄС, і європейські структури готуються до можливого блокування.

У нас є план Б і план В. Але наш фокус – план А, суть якого – отримати підтримку усіх. Україна має свою домашню роботу, і ЄС також має зробити свою домашню роботу. І ми працюємо з угорським урядом", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сійярто звинуватив Україну в утиску прав угорців на Закарпатті: "Країна не може бути членом ЄС"

Каллас зауважила, що ЄС веде діалог з Угорщиною щодо зняття вето. Якщо ж компроміс не буде знайдений, блок готовий діяти.

"Але якщо це не спрацює – ми вже працюємо над планом Б, Але я не буду його розкривати. Ми ще в процесі", - заявила дипломатка.

"Процес вступу, або, як ми його називаємо, процес возз'єднання – важливий не тільки для України, а і для Євросоюзу", - додала очільниця ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан та Фіцо виступили проти скасування права вето через вступ України в ЄС

Автор: 

Угорщина (2297) вето (192) членство в ЄС (1269) Каллас Кая (272)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Україна має свою домашню роботу, і ЄС також має зробити свою домашню роботу. І ми працюємо з угорським урядом", - зазначила вона. Джерело: https://censor.net/ua/n3551340
Щось ця ваша домашня робота розтягнулася вже на дванадцять років.. Або у нас учні погані, або ви такі вчителі.
показати весь коментар
09.05.2025 15:13
+1
Тупо не виділяти гроші ЕС і Угорщина буде робити все що їй скажуть. В той же час підкрутить краник грошей та нафтогазу с рф через загрозу санкцій. Оце і весь план
показати весь коментар
09.05.2025 15:12
+1
Безкінечна "домашня робота" - це і є план Б і В, коли Україні одночасно і не відмовляють у вступі, і не приймають. Зі вступом в НАТО таке працює чудово.
показати весь коментар
09.05.2025 15:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
План повинен бути тільки один, фіцо, орбан, вучич в бан, при голосуваннях в ЄС! 😁
показати весь коментар
09.05.2025 15:09 Відповісти
Вучич, слава Богу, ще не в ЄС!
показати весь коментар
09.05.2025 15:20 Відповісти
А може просто виключити Угорщину? - що за бред коли ідей війна проти Азії, азійатську по суті країну тримати в себе на дотаціях
показати весь коментар
09.05.2025 15:11 Відповісти
Тупо не виділяти гроші ЕС і Угорщина буде робити все що їй скажуть. В той же час підкрутить краник грошей та нафтогазу с рф через загрозу санкцій. Оце і весь план
показати весь коментар
09.05.2025 15:12 Відповісти
перспективна була тьотя, ця каллас.
молода заряджена.
але ж, всьо!
стала типовим європейським бюрократом піздоболом.
каллас, що там з покаранням, для країн європи, чиї чиновники прокаталися за баблом, чорної ікрою под водочку, та мальчіков масажистов до кремлядів?
а, нічого!
які, в сраку, плани абсд?

показати весь коментар
09.05.2025 15:12 Відповісти
Україна має свою домашню роботу, і ЄС також має зробити свою домашню роботу. І ми працюємо з угорським урядом", - зазначила вона. Джерело: https://censor.net/ua/n3551340
Щось ця ваша домашня робота розтягнулася вже на дванадцять років.. Або у нас учні погані, або ви такі вчителі.
показати весь коментар
09.05.2025 15:13 Відповісти
Безкінечна "домашня робота" - це і є план Б і В, коли Україні одночасно і не відмовляють у вступі, і не приймають. Зі вступом в НАТО таке працює чудово.
показати весь коментар
09.05.2025 15:18 Відповісти
Краще вже зразу план пнх
показати весь коментар
09.05.2025 15:13 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2025 15:14 Відповісти
Так орбан і його коМанда давні прислужники *****, цілком заробили, щоб їм дали пенделя під тухес з ЕС. Їх і ***** добре кормить, так що не похудають.
показати весь коментар
09.05.2025 15:16 Відповісти
Краще б готували план як взагалі виставити цих підарів з ЄС. Останні три роки нема жодної ініціативи, куди б ****** не ставили палки в коліса.
показати весь коментар
09.05.2025 15:16 Відповісти
Це добре!
показати весь коментар
09.05.2025 15:54 Відповісти
Насрати орбану під двері - ось ваш максимальний план
показати весь коментар
09.05.2025 16:14 Відповісти
 
 