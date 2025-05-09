ЄС готує план Б і план В для подолання вето Угорщини на вступ України, - Каллас
Верховна представниця Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС має розуміння того, як діяти далі, якщо вето Угорщини на членство України не буде подолано.
Про це вона заявила журналістам у Львові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Каллас наголосила, що Європейський Союз має тверде переконання, що двосторонні питання не повинні гальмувати вступ України до ЄС, і європейські структури готуються до можливого блокування.
У нас є план Б і план В. Але наш фокус – план А, суть якого – отримати підтримку усіх. Україна має свою домашню роботу, і ЄС також має зробити свою домашню роботу. І ми працюємо з угорським урядом", - зазначила вона.
Каллас зауважила, що ЄС веде діалог з Угорщиною щодо зняття вето. Якщо ж компроміс не буде знайдений, блок готовий діяти.
"Але якщо це не спрацює – ми вже працюємо над планом Б, Але я не буду його розкривати. Ми ще в процесі", - заявила дипломатка.
"Процес вступу, або, як ми його називаємо, процес возз'єднання – важливий не тільки для України, а і для Євросоюзу", - додала очільниця ЄС.
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молода заряджена.
але ж, всьо!
стала типовим європейським бюрократом піздоболом.
каллас, що там з покаранням, для країн європи, чиї чиновники прокаталися за баблом, чорної ікрою под водочку, та мальчіков масажистов до кремлядів?
а, нічого!
які, в сраку, плани абсд?
Щось ця ваша домашня робота розтягнулася вже на дванадцять років.. Або у нас учні погані, або ви такі вчителі.