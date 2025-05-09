ЄС готує план Б і план В для подолання вето Угорщини на вступ України, - Каллас

Верховна представниця Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС має розуміння того, як діяти далі, якщо вето Угорщини на членство України не буде подолано.

Про це вона заявила журналістам у Львові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Каллас наголосила, що Європейський Союз має тверде переконання, що двосторонні питання не повинні гальмувати вступ України до ЄС, і європейські структури готуються до можливого блокування.

У нас є план Б і план В. Але наш фокус – план А, суть якого – отримати підтримку усіх. Україна має свою домашню роботу, і ЄС також має зробити свою домашню роботу. І ми працюємо з угорським урядом", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сійярто звинуватив Україну в утиску прав угорців на Закарпатті: "Країна не може бути членом ЄС"

Каллас зауважила, що ЄС веде діалог з Угорщиною щодо зняття вето. Якщо ж компроміс не буде знайдений, блок готовий діяти.

"Але якщо це не спрацює – ми вже працюємо над планом Б, Але я не буду його розкривати. Ми ще в процесі", - заявила дипломатка.

"Процес вступу, або, як ми його називаємо, процес возз'єднання – важливий не тільки для України, а і для Євросоюзу", - додала очільниця ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан та Фіцо виступили проти скасування права вето через вступ України в ЄС