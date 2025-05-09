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Новости Позиция Венгрии относительно Украины
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ЕС готовит план Б и план В для преодоления вето Венгрии на вступление Украины, - Каллас

Вето Венгрии на вступление Украины в ЕС: Каллас о плане действий

Верховный представитель Европейского Союза Кая Каллас заявила, что ЕС имеет понимание того, как действовать дальше, если вето Венгрии на членство Украины не будет преодолено.

Об этом она заявила журналистам во Львове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Каллас подчеркнула, что Европейский Союз имеет твердое убеждение, что двусторонние вопросы не должны тормозить вступление Украины в ЕС, и европейские структуры готовятся к возможному блокированию.

"У нас есть план Б и план В. Но наш фокус - план А, суть которого - получить поддержку всех. Украина имеет свою домашнюю работу, и ЕС также должен сделать свою домашнюю работу. И мы работаем с венгерским правительством", - отметила она.

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Каллас отметила, что ЕС ведет диалог с Венгрией о снятии вето. Если же компромисс не будет найден, блок готов действовать.

"Но если это не сработает - мы уже работаем над планом Б, но я не буду его раскрывать. Мы еще в процессе", - заявила дипломат.

"Процесс вступления, или, как мы его называем, процесс воссоединения - важен не только для Украины, но и для Евросоюза", - добавила глава ЕС.

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Автор: 

Венгрия (1965) вето (362) членство в ЕС (1031) Каллас Кая (207)


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Топ комментарии
+2
Тупо не виділяти гроші ЕС і Угорщина буде робити все що їй скажуть. В той же час підкрутить краник грошей та нафтогазу с рф через загрозу санкцій. Оце і весь план
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09.05.2025 15:12
+2
Україна має свою домашню роботу, і ЄС також має зробити свою домашню роботу. І ми працюємо з угорським урядом", - зазначила вона. Джерело: https://censor.net/ua/n3551340
Щось ця ваша домашня робота розтягнулася вже на дванадцять років.. Або у нас учні погані, або ви такі вчителі.
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09.05.2025 15:13
+1
План повинен бути тільки один, фіцо, орбан, вучич в бан, при голосуваннях в ЄС! 😁
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09.05.2025 15:09
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План повинен бути тільки один, фіцо, орбан, вучич в бан, при голосуваннях в ЄС! 😁
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09.05.2025 15:09 Ответить
Вучич, слава Богу, ще не в ЄС!
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09.05.2025 15:20 Ответить
А може просто виключити Угорщину? - що за бред коли ідей війна проти Азії, азійатську по суті країну тримати в себе на дотаціях
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09.05.2025 15:11 Ответить
Тупо не виділяти гроші ЕС і Угорщина буде робити все що їй скажуть. В той же час підкрутить краник грошей та нафтогазу с рф через загрозу санкцій. Оце і весь план
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09.05.2025 15:12 Ответить
перспективна була тьотя, ця каллас.
молода заряджена.
але ж, всьо!
стала типовим європейським бюрократом піздоболом.
каллас, що там з покаранням, для країн європи, чиї чиновники прокаталися за баблом, чорної ікрою под водочку, та мальчіков масажистов до кремлядів?
а, нічого!
які, в сраку, плани абсд?

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09.05.2025 15:12 Ответить
Україна має свою домашню роботу, і ЄС також має зробити свою домашню роботу. І ми працюємо з угорським урядом", - зазначила вона. Джерело: https://censor.net/ua/n3551340
Щось ця ваша домашня робота розтягнулася вже на дванадцять років.. Або у нас учні погані, або ви такі вчителі.
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09.05.2025 15:13 Ответить
Безкінечна "домашня робота" - це і є план Б і В, коли Україні одночасно і не відмовляють у вступі, і не приймають. Зі вступом в НАТО таке працює чудово.
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09.05.2025 15:18 Ответить
Краще вже зразу план пнх
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09.05.2025 15:13 Ответить
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09.05.2025 15:14 Ответить
Так орбан і його коМанда давні прислужники *****, цілком заробили, щоб їм дали пенделя під тухес з ЕС. Їх і ***** добре кормить, так що не похудають.
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09.05.2025 15:16 Ответить
Краще б готували план як взагалі виставити цих підарів з ЄС. Останні три роки нема жодної ініціативи, куди б ****** не ставили палки в коліса.
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09.05.2025 15:16 Ответить
Це добре!
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09.05.2025 15:54 Ответить
Насрати орбану під двері - ось ваш максимальний план
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09.05.2025 16:14 Ответить
Головний план ЄС - припинити діяльність Угорщини в ЄС на два-три роки. Поки не отямляться.
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09.05.2025 18:52 Ответить
 
 