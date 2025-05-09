ЕС готовит план Б и план В для преодоления вето Венгрии на вступление Украины, - Каллас

Верховный представитель Европейского Союза Кая Каллас заявила, что ЕС имеет понимание того, как действовать дальше, если вето Венгрии на членство Украины не будет преодолено.

Об этом она заявила журналистам во Львове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Каллас подчеркнула, что Европейский Союз имеет твердое убеждение, что двусторонние вопросы не должны тормозить вступление Украины в ЕС, и европейские структуры готовятся к возможному блокированию.

"У нас есть план Б и план В. Но наш фокус - план А, суть которого - получить поддержку всех. Украина имеет свою домашнюю работу, и ЕС также должен сделать свою домашнюю работу. И мы работаем с венгерским правительством", - отметила она.

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Каллас отметила, что ЕС ведет диалог с Венгрией о снятии вето. Если же компромисс не будет найден, блок готов действовать.

"Но если это не сработает - мы уже работаем над планом Б, но я не буду его раскрывать. Мы еще в процессе", - заявила дипломат.

"Процесс вступления, или, как мы его называем, процесс воссоединения - важен не только для Украины, но и для Евросоюза", - добавила глава ЕС.

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