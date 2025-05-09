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Новини Викриття шпигунської мережі розвідки Угорщини
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Угорщина висилає двох українських дипломатів за "шпигунство під прикриттям", - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт видворяє двох українських дипломатів нібито за "шпигунство під прикриттям".

Його заяву цитує hu24, передає Цензор.НЕТ.

Він звинуватив Україну в поширенні "наклепницьких дій і антиугорської пропаганди".

Ми, угорці, хочемо миру, ми кажемо "ні" війні, ми ніколи не постачали зброю Україні і не дозволимо втягувати нас, втягувати Угорщину, у цю війну. Це причини наклепницьких дій, розпочатих проти Угорщини. Тому сьогодні ми вислали з Угорщини двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям в посольстві України в Будапешті", - заявив він.

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Угорський міністр також натякнув, що Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС.

"Угорський народ зараз готується прийняти рішення щодо того, чи може Україна стати членом ЄС. Ми не потерпимо таких наклепницьких дій проти угорського народу!" - додав Сійярто.

Також читайте: Угорці мають право висловити свою думку, - Сійярто відповів Зеленському на критику щодо блокування вступу України в ЄС

Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Вдалося затримати двох людей. За даними спецслужбовців, вони збирали інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукали вразливі місця в наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчали суспільно-політичні погляди місцевих жителів. 

Як установило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифікували.

Водночас Сійярто назвав цю справу "пропагандою, до якої треба ставитися з обережністю".

Автор: 

Угорщина (2297) шпигунство (999) дипломати (567) Сійярто Петер (357)


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Топ коментарі
+21
Україна затримала 2х шпигунів - Угорщина вислала дипломатів, але дипломатів висилають у відповідь на висилку дипломатів, а не затримання шпигунів. Україна у відповідь має вислати 2х саме угорських дипломатів.
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09.05.2025 16:27
+16
Хотіли встановити точну кількість *******.
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09.05.2025 16:27
+16
Перша 1000 МУДЬЯр депортованих до вЯликай МУДЬЯРії за те шо НЕЗАКОННО взяли собі паспорт МУДЬЯрії і позбавлених громадянства України, гарно промиє мозог всім цім сійяртам.
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09.05.2025 16:37
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Хотіли поцупити рецепт паприкашу?
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09.05.2025 16:23 Відповісти
Халасле.
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09.05.2025 16:26 Відповісти
Хотіли встановити точну кількість *******.
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09.05.2025 16:27 Відповісти
яке ще шпигунство ?

Генерал Залужний якось пожартував, що він може снідати в Дебрецені, а обідати вже у Будапешті

.
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09.05.2025 17:02 Відповісти
Невже ху...ло і це проплатило
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09.05.2025 16:23 Відповісти
Рафінована гнида.
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09.05.2025 16:24 Відповісти
Pthirus pubis
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09.05.2025 16:33 Відповісти
Просто вовчий сором Європи!
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09.05.2025 16:24 Відповісти
якщо дзеркальної відповіді не буде то приймаємо з усіх боків.
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09.05.2025 16:25 Відповісти
Щ)е в румунії пропарашний неофашист до влади незабаром прийде то ще будемо мати.
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09.05.2025 16:27 Відповісти
Як заповідав найвеличніший "ЗЄ!".
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09.05.2025 16:28 Відповісти
Україна затримала 2х шпигунів - Угорщина вислала дипломатів, але дипломатів висилають у відповідь на висилку дипломатів, а не затримання шпигунів. Україна у відповідь має вислати 2х саме угорських дипломатів.
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09.05.2025 16:27 Відповісти
Перша 1000 МУДЬЯр депортованих до вЯликай МУДЬЯРії за те шо НЕЗАКОННО взяли собі паспорт МУДЬЯрії і позбавлених громадянства України, гарно промиє мозог всім цім сійяртам.
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09.05.2025 16:37 Відповісти
Та можна і всіх в посольстві та консульстві мад'ярщині вислати. Там ***** на *****у сидить і гадить та гадить Україні!
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09.05.2025 16:59 Відповісти
Типу до цього вони не блокували вступ України до ЄС.
Будь які рішення блокували, допомоги не надавали, тепер крити нема чим, бо ця відсилка двох дипломатів - це як в калюжу перднути.
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09.05.2025 16:29 Відповісти
а може нах** послати мадярів з євросоюзу? задовбали ці фашисти і посібники гітлера та посіпаки путлєра срати в центрі Євросоюзу !
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09.05.2025 16:29 Відповісти
Можно, нам, но ми не у ЄС. Нажаль.
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09.05.2025 17:07 Відповісти
Що і потрібно було доказати.
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09.05.2025 16:32 Відповісти
а шо, у мадярській амбасаді у Києві чи у мадярському консульстві у Берегово мадярських шпигунів геть немає?
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09.05.2025 16:33 Відповісти
Пора начинать СВО против Угорщины. За три дні будемо в Будапешті!
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09.05.2025 16:34 Відповісти
Сіярто не тільки зовнішньо виглядає прямо як брат близнец Гіммлера, але і точно така ж нацистська гніда.
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09.05.2025 16:44 Відповісти
Шпигунство під прикриттям? Це мабуть про свою власну підривну діяльність в ЄС заявляє один з відомих агентів кремля , працюючий під прикриттям посади міністра закордонних справ Угорщини
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09.05.2025 16:48 Відповісти
Недофашики мадярські, ви ще за Корюківку - 1943 будете відповідати, підпуйловники кінчені!
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09.05.2025 16:48 Відповісти
тобто модьорські шпигуни таки були
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09.05.2025 16:51 Відповісти
Сцикливі гниди...
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09.05.2025 16:51 Відповісти
Треба вислати двох іобіків з посольства України.
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09.05.2025 16:58 Відповісти
мадяри над1ються що буде як в 1939 , що 1 вони кусок в1дд1рвуть
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09.05.2025 17:24 Відповісти
Парашинські воші вже гризуть угорців.
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09.05.2025 17:33 Відповісти
Сосуни кацапські! Хоча з іншого боку , скандал напередодні перемовин....може без дерьмака тут не обійшлось? Відробляє оманські домовленності...дуже хотілось, щоб я помилявся
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09.05.2025 17:56 Відповісти
 
 