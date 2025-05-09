Угорщина висилає двох українських дипломатів за "шпигунство під прикриттям", - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт видворяє двох українських дипломатів нібито за "шпигунство під прикриттям".

Його заяву цитує hu24, передає Цензор.НЕТ.

Він звинуватив Україну в поширенні "наклепницьких дій і антиугорської пропаганди".

Ми, угорці, хочемо миру, ми кажемо "ні" війні, ми ніколи не постачали зброю Україні і не дозволимо втягувати нас, втягувати Угорщину, у цю війну. Це причини наклепницьких дій, розпочатих проти Угорщини. Тому сьогодні ми вислали з Угорщини двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям в посольстві України в Будапешті", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд відправив під варту на 60 діб одного з підозрюваних у шпигунській діяльності на користь Угорщини

Угорський міністр також натякнув, що Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС.

"Угорський народ зараз готується прийняти рішення щодо того, чи може Україна стати членом ЄС. Ми не потерпимо таких наклепницьких дій проти угорського народу!" - додав Сійярто.

Також читайте: Угорці мають право висловити свою думку, - Сійярто відповів Зеленському на критику щодо блокування вступу України в ЄС

Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Вдалося затримати двох людей. За даними спецслужбовців, вони збирали інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукали вразливі місця в наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчали суспільно-політичні погляди місцевих жителів.

Як установило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифікували.

Водночас Сійярто назвав цю справу "пропагандою, до якої треба ставитися з обережністю".