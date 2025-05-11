УКР
Новини Переговори з Україною щодо нацменшин
3 119 46

Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин, - Мін’юст

угорщина

Угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації щодо нацменшин з українською делегацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства юстиції.

Як зазначається, зустріч мала стати початком регулярних переговорів.

Раніше в Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня.

Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація.

Топ коментарі
+27
Я хоу почути, як там з нацменшинами у мадярів. Особливо з українською.
11.05.2025 09:02 Відповісти
11.05.2025 09:02 Відповісти
+22
Саботують прокацапські тварі. Адже немає ніяких утисків.
11.05.2025 09:01 Відповісти
11.05.2025 09:01 Відповісти
+14
Кацапи платять - орбанисіярти роздувають.
11.05.2025 09:15 Відповісти
11.05.2025 09:15 Відповісти
Саботують прокацапські тварі. Адже немає ніяких утисків.
11.05.2025 09:01 Відповісти
11.05.2025 09:01 Відповісти
Не просохли ще. Кацапи так побєдобєсіє дедів проливать, що тільки на третій день можна ложку від виделки відрізнити.
11.05.2025 09:18 Відповісти
11.05.2025 09:18 Відповісти
Цих нахабних і брехливих мадярів пора гнати з Євросоюзу, вони нічим не відрізняються від мокшів
11.05.2025 11:54 Відповісти
11.05.2025 11:54 Відповісти
Я хоу почути, як там з нацменшинами у мадярів. Особливо з українською.
11.05.2025 09:02 Відповісти
11.05.2025 09:02 Відповісти
та почліну воно їм, основне пропхати якусь міфічну дурню, щоб потім перевести стрілки на щелепозвихнених організмів та довбати про їхні пекельні борошна у вадах розвитку.
11.05.2025 09:35 Відповісти
11.05.2025 09:35 Відповісти
А шо, у нас є проблема з нацменшинствами? А дійсно є, з тіма громадянами України хто НЕЗАКОННО взяв собі паспорт МУДЬЯРІЇ, Румунії, Словачини тощо.
11.05.2025 09:07 Відповісти
11.05.2025 09:07 Відповісти
перепрошую, а множинне громадянство пропихали саме ці баловані долею чи трішки обрізані?
11.05.2025 09:36 Відповісти
11.05.2025 09:36 Відповісти
Ще не пропхнули. Тому всіх цих мадьярів з двома паспортами треба лишити українського громадянства і далі: чемодан, вакзал, на родіну!
11.05.2025 09:54 Відповісти
11.05.2025 09:54 Відповісти
Родіна у них де родилися. Тобто тут. Тому формула трохи інша.
"всіх цих мадьярів з двома паспортами треба лишити українського громадянства і далі: чемодан, вакзал, в расєю!"
11.05.2025 10:28 Відповісти
11.05.2025 10:28 Відповісти
Справжня мадярська етнічна батьківщина - це Югра. Там, за Уралом.
11.05.2025 11:41 Відповісти
11.05.2025 11:41 Відповісти
11.05.2025 12:57 Відповісти
11.05.2025 12:57 Відповісти
чемодан, вакзал, в МУДЬЯрію!
11.05.2025 14:10 Відповісти
11.05.2025 14:10 Відповісти
Різноманітні.
11.05.2025 14:09 Відповісти
11.05.2025 14:09 Відповісти
Різноманітні в чому? Не у всіх сукнарітних, доведено, що мами боговибрані?
11.05.2025 14:20 Відповісти
11.05.2025 14:20 Відповісти
Ви антисеміт?
11.05.2025 14:43 Відповісти
11.05.2025 14:43 Відповісти
ні, Ізраїльтян поважаю.
11.05.2025 15:09 Відповісти
11.05.2025 15:09 Відповісти
Аналогычно. Тоды чому вас так турбують якись обрізані? А може ви мусульман маєтє на увазі?
11.05.2025 15:52 Відповісти
11.05.2025 15:52 Відповісти
натякаю на відсоткову диспропорцію поміж загальної чисельності населення та представників вади зебілів із певними релігійними ознаками. Та не сприймаю тих, що використовують аеропорт Ізраїлю, щоб отримати документи та летіти в Америки...
12.05.2025 10:20 Відповісти
12.05.2025 10:20 Відповісти
В цьому наши точки зору співпадають на всі 100 відсотків.
12.05.2025 10:38 Відповісти
12.05.2025 10:38 Відповісти
Так запитай депутатiв- чоиу у них по 3 паспорти?
11.05.2025 10:39 Відповісти
11.05.2025 10:39 Відповісти
Угорщина может и дотрындется! Пошло движение между США и Китаем. рашку ,видимо, уже дисквалифицировали из "супердержав". Мир вновь становиться биполярным!
11.05.2025 09:07 Відповісти
11.05.2025 09:07 Відповісти
Це дуже обов'язково іменно зараз ще це питання розковирювати і роздувати ще один вогонь? На час війни вся країна повинна бути зосереджена на війні з рашистами а всі інші питання після перемоги. Після перемоги і відношення до України буде інше а не як зараз шакали кругом України зібралися і чекають щось урвати собі
11.05.2025 09:11 Відповісти
11.05.2025 09:11 Відповісти
Кацапи платять - орбанисіярти роздувають.
11.05.2025 09:15 Відповісти
11.05.2025 09:15 Відповісти
А це як пшекі з Волинською трагедією постійно вилазять.

А наші дипломати мовчать, бо історію ніфіга не знають й ннможуть ні пшекам, ні ******* нагадати їх "подвігі"..
11.05.2025 09:40 Відповісти
11.05.2025 09:40 Відповісти
Скільки ще ця мадьярська шелупонь буде плутатися під ногами?
11.05.2025 09:11 Відповісти
11.05.2025 09:11 Відповісти
Ото ґрав сіоґодні в тенніс, а на столику поруч з кортами бухають четверо ухилянтів, курять, по кацапс'кі матюки на увес' парк. Не ну я теж з бухлом на тенніс іду, і курю, але якось нушоцевопше?
11.05.2025 09:19 Відповісти
11.05.2025 09:19 Відповісти
А шо з бухарів взяти?Це хворі люди,яких потрібно лікувати.

А ось ти при займаєся спортом-будеш винослівім штурмовиком і принесеш користь!!!Але ти чомусь вирішив,що бухаріки ухилянти і не захищають твою дупу
11.05.2025 09:28 Відповісти
11.05.2025 09:28 Відповісти
Молоді вґовані бикі, а не бухарі то були.А за себе,60 років, віз'меш з собою у штурмовики?
11.05.2025 09:45 Відповісти
11.05.2025 09:45 Відповісти
***** після сьогоденного нічного бдєнія вирішило урєзать осєтра до размєров гулькінова носа, щодо обіцянок Орбану Ужгорода.
11.05.2025 09:39 Відповісти
11.05.2025 09:39 Відповісти
Угорщині ср* ти на меншини українських угорців ...Угоршиші треба шоб ці люди були заручниками ,якими орбанівська верхівка маніпулює , шоб Україна в угоду кремлю ,не стала членом ЄС ...
11.05.2025 09:45 Відповісти
11.05.2025 09:45 Відповісти
Як з ними будуть проводитися можна побачити на москалько мовних регіонів України. Як в радянському гімні..... До основания разрушим, кто был ничем, того пристрелим...
11.05.2025 10:06 Відповісти
11.05.2025 10:06 Відповісти
СБУ розкрила цілу мережу шпигунів на Закарпатті, які моніторили настрої населення, кількість ВСУ у регіоні і вербували інших це робити. Це пряма підготовка до вторгнення з боку Угорщини. Може досить годувати ************** російською нафтою?
11.05.2025 09:50 Відповісти
11.05.2025 09:50 Відповісти
Угорщина це ЄС, і як вона вторгнеться, спочатку вона повинна вийти з цієї структури, а потім, це не ху...лостан, швидко получить по хлебалу
11.05.2025 10:00 Відповісти
11.05.2025 10:00 Відповісти
Під приводом захисту прав угорців в Україні, якщо буде зручний час. Доречі подейкують, що Європарламент може обмежити права Угорщини на рішення ЄС і навіть тимчасово призупинити її членство. Про це заявив новий шеф МЗС Німетчини
11.05.2025 10:22 Відповісти
11.05.2025 10:22 Відповісти
Українська і угорська входять до 10 мов у світі, які найважче вивчити, тому і проблеми у стосунках. Слово "бухарик" має 50 синонімів, а слово "говорити"- 124. Ну як мадьярам таке вивчити і відмінити по відмінках?😃
11.05.2025 09:50 Відповісти
11.05.2025 09:50 Відповісти
Як, як? Українська для мадьяр зовсім легка мова.
Слова в угорській мають понад 15 відмінків!
11.05.2025 10:06 Відповісти
11.05.2025 10:06 Відповісти
Одне питання. До чого тут українська та угорська мови?
В 1924 году Сталин отменил сухой закон, введенный Николаем II еще в начале первой мировой войны. Появилась потребность в стеклянной таре и стеклянной посуде - водку и вино надо было во что-то разливать и из чего-то пить. Большевики стали срочно восстанавливать стекольные производства. Так в 1924 году вновь заработал старейший в России Гусевский стеклозавод (ныне город Гусь-Хрустальный Владимирской области), остановленный еще в 1918 году.
Только называться он стал «Стеклозавод имени Бухарина». Большевики не стеснялись при жизни ставить себе памятники. Имя Николая Ивановича Бухарина, видного деятеля Советской Республики, завод носил до 1937 года, до того, как Бухарин был объявлен врагом народа и расстрелян.
К концу 30-х годов термин «бухарик» приобрел современное звучание - это неумеренно пьющий человек, но еще не алкоголик. В 40-ые годы закрепились производные «бухать», «бухнуть», «бухло» и т.п.
11.05.2025 13:03 Відповісти
11.05.2025 13:03 Відповісти
Я починаю, а Ви завершуйте згідно абетки: алкаш, алконавт, асфальтник, бухар, бухарик, бухман, бухмен. ... До бухмена можна звертатись "бухмене", а як до асфальтника.? Як угорцям таке вивчити?😃
11.05.2025 14:36 Відповісти
11.05.2025 14:36 Відповісти
на сайтах від бородатої бабці прочитали, бо окрім УНІАН такої чухні ніхто й не пише?
https://waytravel.com.ua/najskladnisha-mova-svitu.html перелік ста мов
https://ntidea.com.ua/ua/novosti/top-nayskladnishikh-mov-svitu-dlya-vivchennya ТОП найскладніших мов світу для вивчення
11.05.2025 13:16 Відповісти
11.05.2025 13:16 Відповісти
Є просте вирішення цього питання, всі хто не бажає бути громадянином України повертайтеся туди де о вас так переживають
11.05.2025 09:56 Відповісти
11.05.2025 09:56 Відповісти
Підкацаплена угорська "сексменшина" розказує якись вигаданні сумисно з кремльом байки про утиски нацменшин в Україні.
11.05.2025 09:57 Відповісти
11.05.2025 09:57 Відповісти
Українські мадьяри з угорськими паспортами працюють в ЄС, будують на зароблені гроші вілли у себе вдома і їм насрати на угорську мову рівно як і на угорські школи в Україні.
Уся ця хрінь затіяна Орбаном за вказівкою ху@ла з кацапстану.
11.05.2025 10:11 Відповісти
11.05.2025 10:11 Відповісти
Підчитай собі щось про мадяризацію Закарпаття.
11.05.2025 11:46 Відповісти
11.05.2025 11:46 Відповісти
Що чекати від нацистів мадьярів,які підтримують *****?
11.05.2025 10:46 Відповісти
11.05.2025 10:46 Відповісти
 
 