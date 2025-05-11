Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин, - Мін’юст

Угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації щодо нацменшин з українською делегацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства юстиції.

Як зазначається, зустріч мала стати початком регулярних переговорів.

Раніше в Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня.

Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація.