Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин, - Мін’юст
Угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації щодо нацменшин з українською делегацією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства юстиції.
Як зазначається, зустріч мала стати початком регулярних переговорів.
Раніше в Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня.
Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація.
"всіх цих мадьярів з двома паспортами треба лишити українського громадянства і далі: чемодан, вакзал, в расєю!"
А наші дипломати мовчать, бо історію ніфіга не знають й ннможуть ні пшекам, ні ******* нагадати їх "подвігі"..
А ось ти при займаєся спортом-будеш винослівім штурмовиком і принесеш користь!!!Але ти чомусь вирішив,що бухаріки ухилянти і не захищають твою дупу
Слова в угорській мають понад 15 відмінків!
https://waytravel.com.ua/najskladnisha-mova-svitu.html перелік ста мов
https://ntidea.com.ua/ua/novosti/top-nayskladnishikh-mov-svitu-dlya-vivchennya ТОП найскладніших мов світу для вивчення
Уся ця хрінь затіяна Орбаном за вказівкою ху@ла з кацапстану.