Ситуация со шпионами на Закарпатье ставит под сомнение искренность намерений Украины урегулировать нерешенные вопросы, - МИД Венгрии об отсрочке переговоров
Переговоры с украинской делегацией по вопросу национальных меньшинств были отсрочены из-за задержания венгерских шпионов в Закарпатской области.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером я отменил завтрашнюю встречу, поскольку считаю, что события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют провести добросовестную, конструктивную дискуссию по такому важному и чувствительному вопросу, как права нацменьшинств", - сказал Мадьяр.
Он добавил, что разоблачение венгерских шпионов и публичное объявление об этом за три дня до "решающей встречи" "ставит под сомнение искренность намерений урегулировать нерешенные вопросы".
В то же время по его словам, Будапешт остается готовым к диалогу.
Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.
Женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Венгрии, также отправили под стражу без права на залог.
Как выяснила СБУ, речь идет о бывшей военнослужащей Сил обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Она информировала венгерские спецслужбы о самолетах и вертолетах в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дивно було би якби вони не засилали до нас своїх шпигів
Серед них опинилися Білорусь та Росія, що дозволяє їм в'їжджати до країни ЄС без перевірок безпеки та інших обмежень.
Qтримати громадянство Угорщини простіше, ніж, наприклад, громадянство Австрії чи Німеччини і при цьому паспорт Угорщини дасть такі ж переваги - безвізове пересування більш ніж у 180 країнах світу, включаючи США, Канаду, Австралію, необмежене перебування в будь-якій країні Євросоюзу та право на роботу в ЄС. Угорське громадянство дає право спрощене отримання громадянства інших країн - Франції, Бельгії, Великобританії, Люксембургу та інших.
А нам справді потрібна така дипломатія?
Я не пригадую, щоб при колишніх президентах країну так опускали...
Куратор агентів - працівник воєнної розвідки Угорщини
За даними слідства, куратором обох був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифікувала СБУ.
Ексвійськового "активували" для шпигунської діяльності у вересні 2024 року. Він мав збирати інформацію про настрої населення, чорний ринок зброї на Закарпатті, військові сили та оснащення правоохоронців.
"Задокументовано, що після цього агент особисто розвідував розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах".
Таке враження, що у всіх прибічників ***** шиза.
при зе-Чауса
А то що російські під носом у вищих щаблях- то так бути...