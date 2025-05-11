Ситуация со шпионами на Закарпатье ставит под сомнение искренность намерений Украины урегулировать нерешенные вопросы, - МИД Венгрии об отсрочке переговоров

Переговоры с украинской делегацией по вопросу национальных меньшинств были отсрочены из-за задержания венгерских шпионов в Закарпатской области.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером я отменил завтрашнюю встречу, поскольку считаю, что события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют провести добросовестную, конструктивную дискуссию по такому важному и чувствительному вопросу, как права нацменьшинств", - сказал Мадьяр.

Он добавил, что разоблачение венгерских шпионов и публичное объявление об этом за три дня до "решающей встречи" "ставит под сомнение искренность намерений урегулировать нерешенные вопросы".

Читайте: Диалог должен быть продолжен, - Стефанишина об отсрочке Венгрией переговоров с Украиной по нацменьшинствам

В то же время по его словам, Будапешт остается готовым к диалогу.

Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Венгрии, также отправили под стражу без права на залог.

Как выяснила СБУ, речь идет о бывшей военнослужащей Сил обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Она информировала венгерские спецслужбы о самолетах и вертолетах в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия отсрочила переговоры с Украиной по нацменьшинствам, - Минюст