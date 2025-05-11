РУС
Ситуация со шпионами на Закарпатье ставит под сомнение искренность намерений Украины урегулировать нерешенные вопросы, - МИД Венгрии об отсрочке переговоров

Левенте Мадяр

Переговоры с украинской делегацией по вопросу национальных меньшинств были отсрочены из-за задержания венгерских шпионов в Закарпатской области.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером я отменил завтрашнюю встречу, поскольку считаю, что события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют провести добросовестную, конструктивную дискуссию по такому важному и чувствительному вопросу, как права нацменьшинств", - сказал Мадьяр.

Он добавил, что разоблачение венгерских шпионов и публичное объявление об этом за три дня до "решающей встречи" "ставит под сомнение искренность намерений урегулировать нерешенные вопросы".

Читайте: Диалог должен быть продолжен, - Стефанишина об отсрочке Венгрией переговоров с Украиной по нацменьшинствам

В то же время по его словам, Будапешт остается готовым к диалогу.

Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Венгрии, также отправили под стражу без права на залог.

Как выяснила СБУ, речь идет о бывшей военнослужащей Сил обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Она информировала венгерские спецслужбы о самолетах и вертолетах в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия отсрочила переговоры с Украиной по нацменьшинствам, - Минюст

+29
Вибачте, а треба було угорським шпигунам морозиво купити?
11.05.2025 18:34 Ответить
+26
угри союзники кацапів
дивно було би якби вони не засилали до нас своїх шпигів
11.05.2025 18:31 Ответить
+15
11.05.2025 18:29 Ответить
11.05.2025 18:29 Ответить
11.05.2025 18:38 Ответить
А якщо шпигунство доведене?
11.05.2025 18:29 Ответить
тим більшею Бо це просто обідно.
11.05.2025 18:32 Ответить
угри союзники кацапів
дивно було би якби вони не засилали до нас своїх шпигів
11.05.2025 18:31 Ответить
Зверніться до Єврокомісії,вони порушують їх правила, нехай застосують відповідний протокол до Угорщини!
11.05.2025 18:33 Ответить
Вибачте, а треба було угорським шпигунам морозиво купити?
11.05.2025 18:34 Ответить
Два. По ДВА морозива. та ще і запитати яке хм більш до смаку.
показать весь комментарий
Сім"я Балог та різних ублдєй типу патріотів України ВЖЕ РОЗВІНЧАНА, як агентів рашки???
показать весь комментарий
Ця затримана жінка передавала інформацію фактично кремляді, через посередництво угорських ********!
показать весь комментарий
Крім того потрібно поінформувати партнерів, що така країна яка є членом НАТО зливає секретну інформацію їх ворогу який зазначений у новій доктрині альянсу!
показать весь комментарий
Угорщина оприлюднила подробиці нової системи пришвидшеного отримання віз, що дає змогу громадянам восьми країн.

Серед них опинилися Білорусь та Росія, що дозволяє їм в'їжджати до країни ЄС без перевірок безпеки та інших обмежень.

Qтримати громадянство Угорщини простіше, ніж, наприклад, громадянство Австрії чи Німеччини і при цьому паспорт Угорщини дасть такі ж переваги - безвізове пересування більш ніж у 180 країнах світу, включаючи США, Канаду, Австралію, необмежене перебування в будь-якій країні Євросоюзу та право на роботу в ЄС. Угорське громадянство дає право спрощене отримання громадянства інших країн - Франції, Бельгії, Великобританії, Люксембургу та інших.
11.05.2025 18:42 Ответить
угросвинособаки...
11.05.2025 18:43 Ответить
Ну скажем так, вона працювала на кацапів, бо те про що пишуть цікаво кацапам, а не *******. ****** це кацапські повії які за кацапсяче бабло працюють на них.
показать весь комментарий
Тобто ми будемо відверто срати вам на голову, а якщо ви цьому чинитимете спротив, то це не дружній крок який ставить під сумнів щирість намірів врегулювати з нами якісь там питання.
А нам справді потрібна така дипломатія?
Я не пригадую, щоб при колишніх президентах країну так опускали...
11.05.2025 18:46 Ответить
Лікуйся.
показать весь комментарий
Що, курва пердиш тут. Служив я в москві 81 році , і були у нас в полку з Закарпаття- мадяри по національності. Таких противних особєй не було навіть серед москалів з сибіру. Підлабузники і ненависть до українців зашкалювали...Получили пі...лєй і їх відправили в другу частину. Полк, який складався зі Львова - ожив... Старшина Могиляк, який керував практично полком, не можу додуматись до цих пір , як йому це вдавалось...мабуть мав якісь плечі- жінку кацапку- генеральську дочку, мабуть , вирішив цю проблему з мадярами . Інакше їх повбивали б . У 80 тих почути від командирів на плацу команду ' рівняйсь - струнко' cеред москви - ну це зашквар...
11.05.2025 20:01 Ответить
А на балконах будинків навколо нашої частини , прапори біло червоні - Польщі. Майже в центрі москви ...
показать весь комментарий
Хай не ображаються українці угорської національності, які за Україну... Нас є більшість за Українську державу. За нами ПРАВДА і ми переможемо!
показать весь комментарий
DW
Куратор агентів - працівник воєнної розвідки Угорщини

За даними слідства, куратором обох був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифікувала СБУ.

Ексвійськового "активували" для шпигунської діяльності у вересні 2024 року. Він мав збирати інформацію про настрої населення, чорний ринок зброї на Закарпатті, військові сили та оснащення правоохоронців.

"Задокументовано, що після цього агент особисто розвідував розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах".
11.05.2025 18:51 Ответить
Працівники воєнної розвідки Угорщини на зарплаті у росіян, всі дані одразу передають ВА в російському посольстві.
показать весь комментарий
Мадяри - і цим все сказано...
показать весь комментарий
а ще скоро румуни підтянуться і обкладуть нас з усіх боків
показать весь комментарий
Шпигуни, це прояв доросусідських стосунків, а їх затримання- недружній прояв. Тобто, ****** не проти того, щоб Україна заслава своїх розвідників до Угорщини?
Таке враження, що у всіх прибічників ***** шиза.
показать весь комментарий
Як тут не згадати старого сапера Водічку?
показать весь комментарий
тіпа до шпигунів мадяри не були охєрєвшиє
показать весь комментарий
І за чим в Закарпатті можна шпигувати? За рецептами левеша і гомбовців?
показать весь комментарий
паприкаши ідуть нехєр
показать весь комментарий
Дивно не те, що ми викрили мадярських шпигунів, а то ЧОГО ТАК ПІЗНО? Мадярські спецслужби роками і десятиліттями паслися на Закарпатських полонинах. А ми, типа не бачили?
показать весь комментарий
Тобто той украинець що заробляе гроші в Угорщине то е зрадник та ухилянт, а той що заробляе на росии то е "аааа, які ваші докази?" Цікаво, що навить немае інформаціі, за що саме піймали, якись документи. Тобто хвалене СБУ зробило це радянським засобом маскі шоу з воплями та зломанами дверями у якись хрущевці. Як завжди там були долари незрозуміли ножі та гранати які одни и теж на усіх фото. Мабуть треба показати роботу після гей-вечерінки з крімінальним авторітетом. Зеленський тихо зільется, це як и захват ухилятів з вагнера. Смішно але Орбан зробил таке саме шапіто у відповедь, тобто в цю гру СБУ гратися може тільки з украинцями, але з другім государством якись пук з бризгами вийшев тому що зараз ОПа тихо ховае "шпигунів" Ця дурість цілком характерна для потужного ідіота, але цікаво як це чмо буде тепер виповзати з цього лайна, тому що це не теж саме що принижати українського воіна захістника, цей янелох обісрется по повной 😂
показать весь комментарий
Юродивий? І па ну тий!
показать весь комментарий
Колись бандіт Джугашвілі ловив японських шпіьонов у кримлі, зараз теж саму маячню робе верховний член ставкі у зеленому френчі. Це ж не теж саме що піймати пропутинського дупутата з ВР якій відкрито святкуе 9 мая. Усі дані ідуть до москви напряму з банковой, іноди видкрито з ЗМІ та самого балакливого голови розвідкі у світі Путанова, навищо ціей цирк джокера з якімись недолугими агентамі які цікавились "настроеніями" у селі, та фотографували якісь «секретні» радянськи вертольоти що палюють за хуіхілянтами на Тисе та Карпатах. Що за маячня? Яки ж воні там тупорили бовдури в СБУ. Навить штучний интелект придумав би краще історію.
показать весь комментарий
довбані сексменшини мадярські
показать весь комментарий
Ті речення, які говорить група осіб з Укгорщини, викликають у них самих СОРОМ і НЕПРИЙНЯТНІСТЬ, але ж керовнік, дав команду таке нести перед ЗМІ!! Соромно, гидко, і перед своїми дітьми, незручно за таке!
показать весь комментарий
Балогу , однозначно , на нари.
показать весь комментарий
А ВИ , товариство, як думаєте? Може його ліквідувати?
показать весь комментарий
Прийшла на пам'ять операція розвідки у Молдові - коли "депортували" суддю чауса.
показать весь комментарий
При Порошенку брали Цемаха.
при зе-Чауса
показать весь комментарий
Так. Але яка різна класіка жанру та бездарно-зраницька кінцівка від шлімазела.
показать весь комментарий
Потрібно почати бойові дії проти недружньої кацапської Угорщини, знищити кілька тисяч кацапів які там засіли при владі і тоді можливо справи вирішаться самі собою!
показать весь комментарий
Це дурня, яку ви собі приснили...
показать весь комментарий
В Україні повно роботи...
показать весь комментарий
Ситуацію розпочала зевлада по справі "шпигунів" із країни НАТО.
А то що російські під носом у вищих щаблях- то так бути...
показать весь комментарий
Хто там на угорців гнав- почитайте під постом цього уйо..ка в фейсбуці, шо пишуть самі мадяри.
показать весь комментарий
20 років були шпигуни а тут перед перемовинами необхідними для вступу в ЄС якийсь малюк все пересрав зробив навмисно якийсь вредітель чи шпигун кацапський. Із за руху в ЄС розпочалася війна в 14 р. І продовжується до тепер загинули тисячі людей і такі малюки зводять все нанівець
показать весь комментарий
Стратити її якнайшвидше.
показать весь комментарий
