РФ вдарила ФАБом по Слов’янську: пошкоджено будівлі санаторію та автівки. ФОТО
Російські окупанти близько опівночі обстріляли Слов'янськ на Донеччині.
Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.
"ФАБ-250. Словкурорт. Пошкоджено будівлі санаторію та автівки", - йдеться в повідомленні.
Обійшлося без постраждалих.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Gary Grant
показати весь коментар16.05.2025 08:45 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Антип61
показати весь коментар16.05.2025 09:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
stanis nasvaiko
показати весь коментар16.05.2025 08:49 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль