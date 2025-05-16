УКР
Новини Фото Обстріли Донеччини Обстріл Слов’янська
1 551 4

РФ вдарила ФАБом по Слов’янську: пошкоджено будівлі санаторію та автівки. ФОТО

Російські окупанти близько опівночі обстріляли Слов'янськ на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"ФАБ-250. Словкурорт. Пошкоджено будівлі санаторію та автівки", - йдеться в повідомленні.

Обійшлося без постраждалих.

Читайте: Викрито ворожу агентку, яка "зливала" локації Сил оборони у Краматорську та Слов’янську, - СБУ. ФОТО

РФ вдарила по Слов’янську ФАБом у ніч на 16 травня 2025 року

Автор: 

обстріл (30425) Донецька область (9369) Краматорський район (601) Слов’янськ (673) війна в Україні (5796)
А у нас одні розмови про керовані бомби.
16.05.2025 08:45 Відповісти
хотьпаржьом#
16.05.2025 09:28 Відповісти
Зеленський потужно налякав путіна в Туреччині , що той з переляку закидує Україну бомбами.
16.05.2025 08:49 Відповісти
 
 