РФ випустила 112 БпЛА по Україні: 73 цілі збито, 36 - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Російські війська в ніч на 16 травня випустили по Україні 112 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.



36 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина.

