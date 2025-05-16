УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14278 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
484 3

РФ випустила 112 БпЛА по Україні: 73 цілі збито, 36 - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 16 травня 2025 року. Результат роботи ППО

Російські війська в ніч на 16 травня випустили по Україні 112 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

36 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина.

Читайте: Атака "шахедів" на Одещину: 3 особи постраждали, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Атака шахедів 16 травня 2025 року. Результат роботи ППО

Автор: 

обстріл (30425) ППО (3480) Повітряні сили (2955)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гарний результат..., тільки ф-16 втратили...
показати весь коментар
16.05.2025 09:55 Відповісти
Як кажуть: "Де п"ють, там і лльють". Шкода, але пілот живий. Там з Норвегії чекаємо ще літачків. Так і вчаться. Краще, звісно, на чужих помилках, але...
показати весь коментар
16.05.2025 10:04 Відповісти
Втрата F-16 скоріш за все - це чергове "наступання на ті самі граблі". Аналогічний https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/ukrainian/news-63240435.amp випадок мав місце біля Вінниці із МіГом. Тоді аварія літака, як вбачається, сталась через помилку пілота, що влучив бортовою гарматою у боєноловку БПЛА. Чезез що він вибухнув. От літак і зачепило. Адже за ТТХ прицільна дальність гарматних пострілів була значно меншою за відстань розльоту уламків від вибуху бойової частини дрону.
Ще при першому випадку писали, що "безпілотник збив реактивний літак".
показати весь коментар
16.05.2025 11:22 Відповісти
 
 