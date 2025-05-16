Атака "шахедів" на Одещину: 3 особи постраждали, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударом два райони області.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Так, вночі окупанти вдарили по Одеському та Білгород-Дністровському районам.

"Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та легкові автівки. У кількох місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували наші рятувальники.



Постраждали троє людей: один чоловік, після отримання медичної допомоги, продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості, постраждала жінка — у вкрай тяжкому стані. Наші лікарі борються за їхнє життя та здоров’я", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС також оприлюднили фото наслідків ворожого обстрілу.

