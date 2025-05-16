УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14094 відвідувача онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Одещину Обстріли Одещини
1 336 5

Атака "шахедів" на Одещину: 3 особи постраждали, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударом два райони області.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Так, вночі окупанти вдарили по Одеському та Білгород-Дністровському районам.

"Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та легкові автівки. У кількох місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували наші рятувальники.

Постраждали троє людей: один чоловік, після отримання медичної допомоги, продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості, постраждала жінка — у вкрай тяжкому стані. Наші лікарі борються за їхнє життя та здоров’я", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС також оприлюднили фото наслідків ворожого обстрілу.

Читайте: Атака "шахедів" на Київщину: уламки впали у двох районах області. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки шахедів на Одещину 16 травня 2025 року
Наслідки атаки шахедів на Одещину 16 травня 2025 року
Наслідки атаки шахедів на Одещину 16 травня 2025 року
Наслідки атаки шахедів на Одещину 16 травня 2025 року
Наслідки атаки шахедів на Одещину 16 травня 2025 року

Автор: 

обстріл (30425) Одеська область (3446) Білгород-Дністровський район (18) Одеський район (280)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Совкові бабусі в Одесі розповідають захлинаючись, що "адєса--руцкій горад". Цікаво, чому ж тоді пуйло так завзято "своїх" винищує?
показати весь коментар
16.05.2025 09:25 Відповісти
Пошкодила портрети загиблих військових на Алеї Героїв у Києві: затримано жінку, - поліція. ВІДЕО+ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/v3552501.....теж "совковi бабусi з адєси" винуватi?
показати весь коментар
16.05.2025 09:39 Відповісти
Це ви до чого? сталін такої пиз#оти опісля голодоморів та війни завіз до України дохєра. І саме у великих містах такої прокацапської швалі хоч греблю гати.
показати весь коментар
16.05.2025 15:55 Відповісти
ломаченку ваську и его папашку не приххххрили там для ума ???!!!((( до сих пор у меня перед глазами : стоит оно в РЯСЕ московского каганата !!!!(((
показати весь коментар
16.05.2025 11:12 Відповісти
Додам трошки...А куди чкурнула,як Ви кажете "пиз#ота",з Криму та Бамбасу пiсля 2014 року?P.S.А що до iсторiї так я не вчора народився...Мене вибiшує коли на моє мiсто пiну гонять не помiчаючi що коїться в iнших мiстах...крапка
показати весь коментар
16.05.2025 16:59 Відповісти
 
 