Атака "шахедів" на Київщину: уламки впали у двох районах області. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували Київську область безпілотниками. Працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
Білоцерківський район
Внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, недіючі будинок культури та освітній заклад.
Бучанський район
Пошкоджено скління приватного будинку.
