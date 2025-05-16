УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14931 відвідувач онлайн
Новини Фото Атака шахедів на Київщину
2 637 0

Атака "шахедів" на Київщину: уламки впали у двох районах області. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували Київську область безпілотниками. Працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Білоцерківський район

Внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, недіючі будинок культури та освітній заклад.

Бучанський район

Пошкоджено скління приватного будинку.

Читайте: РФ вдарила ФАБом по Слов’янську: пошкоджено будівлі санаторію та автівки. ФОТО

Наслідки атаки шахедів на Київщину 16 травня 2025 року
Наслідки атаки шахедів на Київщину 16 травня 2025 року
Наслідки атаки шахедів на Київщину 16 травня 2025 року

Автор: 

Київська область (4192) обстріл (30425) Шахед (1397)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 