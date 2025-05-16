Россия атаковала FPV-дронами Беленькое на Запорожье: повреждены здания. ФОТО
В селе Беленькое Запорожского района в результате вражеских атак FPV-дронами повреждены жилые и нежилые здания.
Об этом сообщает начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что за сутки оккупанты совершили 402 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области.
