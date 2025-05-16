Россия атаковала FPV-дронами Беленькое на Запорожье: повреждены здания. ФОТО

В селе Беленькое Запорожского района в результате вражеских атак FPV-дронами повреждены жилые и нежилые здания.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что за сутки оккупанты совершили 402 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области.

