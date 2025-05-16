РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14872 посетителя онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Запорожье
687 0

Россия атаковала FPV-дронами Беленькое на Запорожье: повреждены здания. ФОТО

В селе Беленькое Запорожского района в результате вражеских атак FPV-дронами повреждены жилые и нежилые здания.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

В Запорожском районе дроны РФ повредили дома

Как отмечается, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что за сутки оккупанты совершили 402 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша закупит для своей армии дроны Warmate, которые зарекомендовали себя на войне в Украине

Автор: 

обстрел (29099) Запорожская область (3440) дроны (4457) Запорожский район (217) Беленькое (11)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 