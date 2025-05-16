Росія атакувала FPV-дронами Біленьке на Запоріжжі: пошкоджено будівлі. ФОТО
У селі Біленьке Запорізького району внаслідок ворожих атак FPV-дронами пошкоджено житлові й нежитлові будівлі.
Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обійшлося без постраждалих.
Раніше повідомлялося, що за добу окупанти здійснили 402 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль