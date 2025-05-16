УКР
Атака безпілотників на Запоріжжя
Росія атакувала FPV-дронами Біленьке на Запоріжжі: пошкоджено будівлі. ФОТО

У селі Біленьке Запорізького району внаслідок ворожих атак FPV-дронами пошкоджено житлові й нежитлові будівлі. 

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

У Запорізькому районі дрони РФ пошкодили будинки

Як зазначається, обійшлося без постраждалих. 

Раніше повідомлялося, що за добу окупанти здійснили 402 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.

