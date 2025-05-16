Польща закупить для своєї армії дрони Warmate, які зарекомендували себе на війні в Україні

Збройні сили Польщі отримають на озброєння безпілотники Warmate, які показали свою ефективність на війні в Україні.

Про це повідомили в Міноборони Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в четвер, 15 травня, у Варшаві польське Агентство закупівлі озброєнь та компанією-виробником дронів Warmate уклали рамкову угоду про постачання до війська цих БпЛА.

"Ми підписали контракт на закупівлю баражуючих боєприпасів, які абсолютно ідеально виконали свої завдання і в Україні", - сказав заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда.

В оборонному відомстві Польщі розповіли, що баражуючий боєприпас призначений для виявлення та знищення, залежно від використовуваної бойової частини, легкоброньованих цілей або піхоти противника.

Warmate може використовуватися як автономна система, яку носять солдати, або як елемент озброєння, інтегрований в транспортний засіб. Також БпЛА оснащений модулями управління, що дозволяють повністю автоматизувати більшість фаз польоту і підтримувати оператора на етапі наведення на ціль.

Вищезгадана угода, термін дії якої завершується у 2035 році, передбачає придбання приблизно тисячі комплектів цих безпілотних літальних апаратів.

Віцепрем’єр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який був присутній на церемонії підписання угоди, зазначив, що в питанні оснащення армії високотехнологічним озброєнням Польща використовує український досвід.

"Досвід України, виробничі можливості, які Україна отримала під час війни, зміна типів обладнання, що використовується протягом останніх трьох років, та вплив безпілотників та систем боротьби з безпілотниками – це абсолютна революція у сприйнятті дій на полі бою. Польща не залишиться позаду. Польща є одним із лідерів",- сказав глава оборонного відомства Польщі.

