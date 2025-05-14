Польща не надсилатиме війська в Україну, але допоможе у забезпеченні повітряного мосту та захисті кордону, - Сікорський

Польща не планує відправляти свої війська до України, однак братиме участь у підтримці можливої миротворчої операції через повітряний міст, захист логістичного хабу Ряшів-Ясьонка, а також охорону кордону з Росією та Білоруссю.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.

Він уточнив, що участь Польщі не передбачає безпосередньої присутності польських військових на території України.

"Наша участь у цій операції не включатиме перебування польських військових на українській землі. Це буде підтримка повітряного мосту, це буде гарантування безпеки хабу (Ряшів-Ясьонка), і це буде, насамперед, захист польського понад 600-кілометрового кордону з Росією та Білоруссю для гарантування безпеки військ, які прямуватимуть до України", - повідомив Сікорський.

Ця заява стала відповіддю на слова спецпосланника президента США в Україні Кіта Келлога, який припустив, що Польща може стати частиною "сил стійкості", які розмістять на правому березі Дніпра. Сікорський заперечив будь-який тиск з боку США, зазначивши, що Келлог міг по-своєму інтерпретувати позицію Польщі.

