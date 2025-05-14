УКР
Іноземні миротворці в Україні
Польща не надсилатиме війська в Україну, але допоможе у забезпеченні повітряного мосту та захисті кордону, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Польща не планує відправляти свої війська до України, однак братиме участь у підтримці можливої миротворчої операції через повітряний міст, захист логістичного хабу Ряшів-Ясьонка, а також охорону кордону з Росією та Білоруссю.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.

Він уточнив, що участь Польщі не передбачає безпосередньої присутності польських військових на території України.

"Наша участь у цій операції не включатиме перебування польських військових на українській землі. Це буде підтримка повітряного мосту, це буде гарантування безпеки хабу (Ряшів-Ясьонка), і це буде, насамперед, захист польського понад 600-кілометрового кордону з Росією та Білоруссю для гарантування безпеки військ, які прямуватимуть до України", - повідомив Сікорський.

Ця заява стала відповіддю на слова спецпосланника президента США в Україні Кіта Келлога, який припустив, що Польща може стати частиною "сил стійкості", які розмістять на правому березі Дніпра. Сікорський заперечив будь-який тиск з боку США, зазначивши, що Келлог міг по-своєму інтерпретувати позицію Польщі.

+2
коротше - ******* самі а ми вам якось допоможемо...
показати весь коментар
14.05.2025 14:06 Відповісти
+2
Ну, і за таку підтримку Польщею, ми вдячні їй!
Це ж, все краще, ні ж асфальт з марлієвими масками, від зеленського +ВРУ +КМУ….!!
показати весь коментар
14.05.2025 14:06 Відповісти
+1
коли кацапи підуть на захід Україна забезпечить повітряний міст і моральну підтримку Польщі, зможемо розмістити війська на кордоні для захисту власного кордону.
показати весь коментар
14.05.2025 14:09 Відповісти
ну, добре хоч не провадять політику угорців які зігують путіну..
показати весь коментар
14.05.2025 14:12 Відповісти
Польща зробить все можливе щоб захистити війська країн НАТО на території Польщі. Але жоден поляк не буде ризикувати своїм життям поки 200тисяч українських чоловіків знаходяться в Польщі під її захистом.
показати весь коментар
14.05.2025 14:14 Відповісти
хотілося б глянути скільки чоловіків поляків виіхали б в перші години нападу рашки на польщу і що тоді б говорити польські політики. Чи не просили б вони краіни Нато відправити ім живу силу? Хитрозроблені звичайно.
показати весь коментар
14.05.2025 14:52 Відповісти
будемо сподіватися, що ніхто цього ніколи не побачить. Бо це значитиме, що України нема
показати весь коментар
14.05.2025 16:53 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 14:24 Відповісти
Сірко мене із-заду при-кри-вав! (с)
показати весь коментар
14.05.2025 14:30 Відповісти
Якщо берлога із медведєм, де ж там голова?..
Ведмедя мудро вполювать - то не прості слова,
І бачу я із дірочки на пагорбі щось дмить,
То точно є берлога і там лежіть ведмідь.
Чи може то помилка є, оптіческий обман,
І то є не берлога і там сидить кабан,
Та мені страшно не було, рушницю ж я узяв,
Сірко, собака мій, мене із заду прикривав.
показати весь коментар
14.05.2025 14:38 Відповісти
А скільки відсотків громадян України готові воювати за Польщу?
показати весь коментар
14.05.2025 14:51 Відповісти
 
 