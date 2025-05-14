Польша не будет посылать войска в Украину, но поможет в обеспечении воздушного моста и защите границы, - Сикорский
Польша не планирует отправлять свои войска в Украину, однако будет участвовать в поддержке возможной миротворческой операции через воздушный мост, защиту логистического хаба Жешув-Ясенка, а также охрану границы с Россией и Беларусью.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.
Он уточнил, что участие Польши не предусматривает непосредственного присутствия польских военных на территории Украины.
"Наше участие в этой операции не будет включать пребывание польских военных на украинской земле. Это будет поддержка воздушного моста, это будет обеспечение безопасности хаба (Жешув-Ясенка), и это будет, прежде всего, защита польской более 600-километровой границы с Россией и Беларусью для обеспечения безопасности войск, которые будут направляться в Украину", - сообщил Сикорский.
Это заявление стало ответом на слова спецпосланника президента США в Украине Кита Келлога, который предположил, что Польша может стать частью "сил устойчивости", которые разместят на правом берегу Днепра. Сикорский отрицает какое-либо давление со стороны США, отметив, что Келлог мог по-своему интерпретировать позицию Польши.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це ж, все краще, ні ж асфальт з марлієвими масками, від зеленського +ВРУ +КМУ….!!
Ведмедя мудро вполювать - то не прості слова,
І бачу я із дірочки на пагорбі щось дмить,
То точно є берлога і там лежіть ведмідь.
Чи може то помилка є, оптіческий обман,
І то є не берлога і там сидить кабан,
Та мені страшно не було, рушницю ж я узяв,
Сірко, собака мій, мене із заду прикривав.