Новости Иностранные миротворцы в Украине
Польша не будет посылать войска в Украину, но поможет в обеспечении воздушного моста и защите границы, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Польша не планирует отправлять свои войска в Украину, однако будет участвовать в поддержке возможной миротворческой операции через воздушный мост, защиту логистического хаба Жешув-Ясенка, а также охрану границы с Россией и Беларусью.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.

Он уточнил, что участие Польши не предусматривает непосредственного присутствия польских военных на территории Украины.

"Наше участие в этой операции не будет включать пребывание польских военных на украинской земле. Это будет поддержка воздушного моста, это будет обеспечение безопасности хаба (Жешув-Ясенка), и это будет, прежде всего, защита польской более 600-километровой границы с Россией и Беларусью для обеспечения безопасности войск, которые будут направляться в Украину", - сообщил Сикорский.

Это заявление стало ответом на слова спецпосланника президента США в Украине Кита Келлога, который предположил, что Польша может стать частью "сил устойчивости", которые разместят на правом берегу Днепра. Сикорский отрицает какое-либо давление со стороны США, отметив, что Келлог мог по-своему интерпретировать позицию Польши.

Топ комментарии
+2
коротше - ******* самі а ми вам якось допоможемо...
14.05.2025 14:06 Ответить
+2
Ну, і за таку підтримку Польщею, ми вдячні їй!
Це ж, все краще, ні ж асфальт з марлієвими масками, від зеленського +ВРУ +КМУ….!!
14.05.2025 14:06 Ответить
+1
коли кацапи підуть на захід Україна забезпечить повітряний міст і моральну підтримку Польщі, зможемо розмістити війська на кордоні для захисту власного кордону.
14.05.2025 14:09 Ответить
ну, добре хоч не провадять політику угорців які зігують путіну..
14.05.2025 14:12 Ответить
Польща зробить все можливе щоб захистити війська країн НАТО на території Польщі. Але жоден поляк не буде ризикувати своїм життям поки 200тисяч українських чоловіків знаходяться в Польщі під її захистом.
14.05.2025 14:14 Ответить
хотілося б глянути скільки чоловіків поляків виіхали б в перші години нападу рашки на польщу і що тоді б говорити польські політики. Чи не просили б вони краіни Нато відправити ім живу силу? Хитрозроблені звичайно.
14.05.2025 14:52 Ответить
будемо сподіватися, що ніхто цього ніколи не побачить. Бо це значитиме, що України нема
14.05.2025 16:53 Ответить
14.05.2025 14:24 Ответить
Сірко мене із-заду при-кри-вав! (с)
14.05.2025 14:30 Ответить
Якщо берлога із медведєм, де ж там голова?..
Ведмедя мудро вполювать - то не прості слова,
І бачу я із дірочки на пагорбі щось дмить,
То точно є берлога і там лежіть ведмідь.
Чи може то помилка є, оптіческий обман,
І то є не берлога і там сидить кабан,
Та мені страшно не було, рушницю ж я узяв,
Сірко, собака мій, мене із заду прикривав.
14.05.2025 14:38 Ответить
А скільки відсотків громадян України готові воювати за Польщу?
14.05.2025 14:51 Ответить
 
 