Косиняк-Камыш ответил на слова Келлога о размещении польских сил в Украине: Польша не отправит своих солдат
В Минобороны Польши отрицают намерения размещать своих военных в Украине в рамках миротворческой миссии.
Соответствующее заявление озвучил Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Косиняк-Камыш заявил, что Польша не планирует и не отправит польских солдат в Украину, и "это однозначная позиция правительства, президента и всех политических сил в Польше".
По словам главы оборонного ведомства Польши, его страна и в дальнейшем будет выполнять свою роль в обеспечении логистики для оказания помощи Украине.
"Польша видит свою очень важную роль - и об этом мы говорим в рамках коалиции под председательством Великобритании, Франции, большинства европейских стран, стран НАТО - в стабилизации ситуации в Украине после такого долгожданного прекращения огня или мира - как государство, поддерживающее логистический хаб, инфраструктурное обеспечение и защиту восточного фланга НАТО",- сказал польский министр.
Отметим, что вышеупомянутое заявление главы Минобороны Польши прозвучало в ответ на слова специальный посланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о том, что в рамках потенциального урегулирования полномасштабной войны России против Украины обсуждается возможность размещения сил союзников к западу от Днепра.
По мнению Косиняка-Камыша, слова Келлога могли подчеркнуть роль, которую в операции по размещению "сил гарантирования" будет играть польская армия.
Може хватить вже придумовувати різну дурню, а краще завалити Україну зброєю і ми самі все вирішимо?
А що ці війська, крім заголовіків в газетах дадуть? Вони ж не будуть воювати, навіть кордини прикривати не будуть.
Крім витрат мільярду євро на їх утримання в Україні- зеро. На цей мільярд- замовлення на дрони у українських виробників. От і будуть " поляки"
Що ж ти вирішиш,"купою зброї" якщо цілими днями тут кнопаєш..
Очевидно Келлог Польщу й не мав на увазі , але Косіняк всрався - превентивно .
Вони гадали що під час війни нас прогнути буде легко . А воно - не так сталося як гадалося .!! Таке доводиться чути від наших біженців .
Тема Бандери - головний камінь спотикання .
)))
- відправити москальський батальйон окупантів у країни Балтії. А може і роти буде достатньо.
НАТО само розвалиться при задіяні п.5 статуту, коли почнут казати "Ми не маємо намірів посилати свої війська кудись"
І тому починає чотирьох місячну блокаду кордону "забастовщиками" =( Ну і союзнички =(
то не їм в найважчі часи подляки ножа встромили в спину і заблокували кордон. Не їм ссипали зерно. Не їх таксистів били, бо вони вони українці. Не їх взяли за горлянку терміново кістки розкопувати на укр.території.
При чому до росії 0 ворожих акцій. І по кордонах, і по катині, і по смоленську. Бо як вякнуть, то кацапи подлякам такий х* в ср*ку встромлять, що бігти будуть до португалії. А на українців в найважчий час 2ий фронт відкрити можна.
І чого ж це так подляків почали тут ненавидіти?!
Ви тупий?
Не вірьте їм, вони просто гніди продажні, і не виконують свої обов'язки.