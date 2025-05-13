РУС
Новости Иностранные миротворцы в Украине
3 140 46

Косиняк-Камыш ответил на слова Келлога о размещении польских сил в Украине: Польша не отправит своих солдат

Косиняк-Камыш о направлении войск в Украину

В Минобороны Польши отрицают намерения размещать своих военных в Украине в рамках миротворческой миссии.

Соответствующее заявление озвучил Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Косиняк-Камыш заявил, что Польша не планирует и не отправит польских солдат в Украину, и "это однозначная позиция правительства, президента и всех политических сил в Польше".

По словам главы оборонного ведомства Польши, его страна и в дальнейшем будет выполнять свою роль в обеспечении логистики для оказания помощи Украине.

"Польша видит свою очень важную роль - и об этом мы говорим в рамках коалиции под председательством Великобритании, Франции, большинства европейских стран, стран НАТО - в стабилизации ситуации в Украине после такого долгожданного прекращения огня или мира - как государство, поддерживающее логистический хаб, инфраструктурное обеспечение и защиту восточного фланга НАТО",- сказал польский министр.

Отметим, что вышеупомянутое заявление главы Минобороны Польши прозвучало в ответ на слова специальный посланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о том, что в рамках потенциального урегулирования полномасштабной войны России против Украины обсуждается возможность размещения сил союзников к западу от Днепра.

По мнению Косиняка-Камыша, слова Келлога могли подчеркнуть роль, которую в операции по размещению "сил гарантирования" будет играть польская армия.

Читайте также: Кэллог: США рассматривают размещение сил Британии, Франции и Польши на "запад от Днепра"

Автор: 

миротворцы (1189) Польша (8611) Косиняк-Камыш Владислав (50) Келлог Кит (205)
Топ комментарии
+15
Келог поспішив за всіх все вирішити нікого не питавши чи вони хочуть. Вангую що далі будуть домовлятися що польскі війська будуть стояти в Варшаві а якщо ***** нападе то вони миттєво прибіжать на допомогу?
Може хватить вже придумовувати різну дурню, а краще завалити Україну зброєю і ми самі все вирішимо?
13.05.2025 20:53 Ответить
+14
Ссикуни. Чекайте бурятів
13.05.2025 20:46 Ответить
+7
Полякам добряче свербить в одному місці через Бандеру . Вірніше не через нього особисто , а через те що українці не хочуть відмовитись від його вшанування . ! Не бажають прогинатись під польські хотєлки . І це пшеків доводить до сказу .
Вони гадали що під час війни нас прогнути буде легко . А воно - не так сталося як гадалося .!! Таке доводиться чути від наших біженців .
Тема Бандери - головний камінь спотикання .
13.05.2025 21:13 Ответить
13.05.2025 20:46 Ответить
Не потрібно всіх лякати бурятами .
13.05.2025 20:53 Ответить
А ти вже записався в буряти?
13.05.2025 21:06 Ответить
а ти вже родила бурятика?
13.05.2025 21:08 Ответить
вони швидше до тебе приїдуть, бюргер ти всратий.
13.05.2025 21:13 Ответить
13.05.2025 20:53 Ответить
Так, це саме дієве. Всі коментатори як босі без бані кинулися хейтити, західних союзників, що " надають войска".
А що ці війська, крім заголовіків в газетах дадуть? Вони ж не будуть воювати, навіть кордини прикривати не будуть.
Крім витрат мільярду євро на їх утримання в Україні- зеро. На цей мільярд- замовлення на дрони у українських виробників. От і будуть " поляки"
13.05.2025 21:11 Ответить
Не бачиш дисонанс в тому,що критикуєш Келлога за "всіх все вирішити" і водночас сам вирішуєш за всіх українців "і ми самі все вирішимо?"
Що ж ти вирішиш,"купою зброї" якщо цілими днями тут кнопаєш..
13.05.2025 22:07 Ответить
Ні за які плюшки - Польща не відправить польські війська в Україну
13.05.2025 20:55 Ответить
Якщо тільки у Львів. Багато поляків цього хочуть.
13.05.2025 21:05 Ответить
Не бреши. Якась болтовня може й хочуть. Тільки це за пивом на кухні. Як деякі країнці хочуть Кубань, чи Білгородчину. А реально, реальним людям не до фантазій. Гроші заробляти, купити власний будинок, іздити на Мачо-Пікчу. А реальні отморозки у вас, на ординії. Тим без Авдіївки" вєк волі нє відать".
13.05.2025 21:19 Ответить
рузке? Ми знайомі? По моєму свиней разом не пасли.
13.05.2025 21:28 Ответить
Так ти збрехав, як завжди?
13.05.2025 21:34 Ответить
Польське войско на роверах. Нах.. вони потрібні в Україні? Думаю що це приниження для українських військових.
13.05.2025 21:02 Ответить
.. Ніхто й не сумнівався .
Очевидно Келлог Польщу й не мав на увазі , але Косіняк всрався - превентивно .
13.05.2025 21:03 Ответить
Понятно почему не будут в этом учувствовать немецкие солдаты и стран Балтии, но почему поляки та категорично настроены...
13.05.2025 21:04 Ответить
13.05.2025 21:13 Ответить
Тема Бандери-то видуманий привід як польських так і кацапських шовіністів.Їх усіх не Степан Андрійович бентежить,а сама нація українців,котру ні одні ні другі не можуть покорити віками.
13.05.2025 22:12 Ответить
У хімічному складі польського очка відсутній елемент Fe.
)))
13.05.2025 21:05 Ответить
- як розвалити НАТО?
- відправити москальський батальйон окупантів у країни Балтії. А може і роти буде достатньо.
НАТО само розвалиться при задіяні п.5 статуту, коли почнут казати "Ми не маємо намірів посилати свої війська кудись"
13.05.2025 21:07 Ответить
Так регулярные войска и не нужны. Хватит и добровольцев, там просто прописать что они освобождаются от криминальной ответственности
13.05.2025 21:09 Ответить
24 лютого 2022 року угорські війська були готові перетнути кордон України але не на допомогу українцям і це факт.
13.05.2025 21:11 Ответить
Правильно роблять, в Україну війська мають відправляти лише ті країни у яких в арсеналах є ЯЗ, бо перемир'я у війні з країною у якої є ЯЗ можуть забезпечити і гарантувати лише інші країна у яких є ЯЗ.
13.05.2025 21:55 Ответить
"Польща бачить свою дуже важливу роль - ... - як держава, що підтримує логістичний хаб... Джерело: https://censor.net/ua/n3552060
І тому починає чотирьох місячну блокаду кордону "забастовщиками" =( Ну і союзнички =(
13.05.2025 22:06 Ответить
і з я кого це дива українці вороже налаштовані?
то не їм в найважчі часи подляки ножа встромили в спину і заблокували кордон. Не їм ссипали зерно. Не їх таксистів били, бо вони вони українці. Не їх взяли за горлянку терміново кістки розкопувати на укр.території.
При чому до росії 0 ворожих акцій. І по кордонах, і по катині, і по смоленську. Бо як вякнуть, то кацапи подлякам такий х* в ср*ку встромлять, що бігти будуть до португалії. А на українців в найважчий час 2ий фронт відкрити можна.
І чого ж це так подляків почали тут ненавидіти?!
Ви тупий?
14.05.2025 00:01 Ответить
ти таки тупий. Підлих поляків. Це подляки.
14.05.2025 00:29 Ответить
Ніколи не кажи ніколи. Тим більше по такому питанню. Це вже було за останні кілька сот років і не раз. І завжди це була польська державна політика, а внутрішня національна - цьому сприяла. Хоча по своєму життю я сам знаю багатьох дуже хороших поляків, але і трохи отаких затятих шовіністів. Дай їм Галичину зі Львовом і Волинь, бо капєц! І наш Бандера їх страх як дістає, хоча він сам фізично майже не нашкодив Польщі і полякам, бо сидів все по тюрмах польських і німецьких. А чого він їх дістає, бо - символ українського національного спротиву, бо слово Бандера - це Прапор! Звали б його Степан Попандопуло, то не було б такої затятості до нього від поляків і кацапів. Перевели б на рядового персонажа і все. А кляли б Романа Шухевича і Клима Савура, чи ще когось знайшли.
14.05.2025 00:05 Ответить
Те, що ти пишеш всіляку придуману нашвидкуруч маячню, то навіть читати нецікаво. Аби тільки виссану з пальця дурню написати. Українцям - хочеться Люблін і Краків! Навіть не знаєш, що придумати. Українці ніколи не були загарбниками, на відміну від кацапів і поляків. Це вас поєднує ментально - дай сусіда захопити, пограбувати. Не раз у вас таке було. Виправляйтесь потрохи, ставайте добрими, користуйтесь своєю землею. Не захоплюйте чужу - чеську, балтійську, українську тощо. І не пиши мені більше, безграмотний польський шовіністе . Тебе вже, мабуть, тільки щось інше виправить.
14.05.2025 01:41 Ответить
Якщо би укро політики і укро діпломати не були зрадниками і корупціонерами, то вони хоча би змогли примусити тих підписантів "Будапештського меморандуму" виконувати свої гарантії. А вони підспівують тим "гарантам", що цей меморандум начебто якась х#йня.
Не вірьте їм, вони просто гніди продажні, і не виконують свої обов'язки.
13.05.2025 22:46 Ответить
В квітні було опитування поляків чи готові вони воювати в разі нападу росії на Європу. Лише 7% відповіли так. Нахьюя нам такі солдати тут?
14.05.2025 03:01 Ответить
Щоб підлі ляхи та допомогли УКРАЇНЦЯМ??? Ніхто і не чекає від таких "сусідоньок" з заходу нічого доброго, як і зі сходу... Будете самі захищатись, КОЛИ МОСКАЛІ РІЗАТИМУТЬ, ГВАЛТУВАТИМУТЬ та ГРАБУВАТИМУТЬ!!!
14.05.2025 07:25 Ответить
 
 