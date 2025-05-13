Косиняк-Камыш ответил на слова Келлога о размещении польских сил в Украине: Польша не отправит своих солдат

В Минобороны Польши отрицают намерения размещать своих военных в Украине в рамках миротворческой миссии.

Соответствующее заявление озвучил Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Косиняк-Камыш заявил, что Польша не планирует и не отправит польских солдат в Украину, и "это однозначная позиция правительства, президента и всех политических сил в Польше".

По словам главы оборонного ведомства Польши, его страна и в дальнейшем будет выполнять свою роль в обеспечении логистики для оказания помощи Украине.

"Польша видит свою очень важную роль - и об этом мы говорим в рамках коалиции под председательством Великобритании, Франции, большинства европейских стран, стран НАТО - в стабилизации ситуации в Украине после такого долгожданного прекращения огня или мира - как государство, поддерживающее логистический хаб, инфраструктурное обеспечение и защиту восточного фланга НАТО",- сказал польский министр.

Отметим, что вышеупомянутое заявление главы Минобороны Польши прозвучало в ответ на слова специальный посланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о том, что в рамках потенциального урегулирования полномасштабной войны России против Украины обсуждается возможность размещения сил союзников к западу от Днепра.

По мнению Косиняка-Камыша, слова Келлога могли подчеркнуть роль, которую в операции по размещению "сил гарантирования" будет играть польская армия.

