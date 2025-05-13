Келлог: США рассматривают размещение сил Великобритании, Франции и Польши "западнее Днепра"
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что в рамках потенциального урегулирования полномасштабной войны России против Украины обсуждается возможность размещения сил союзников к западу от Днепра.
Об этом он сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы говорим и о "силах устойчивости" (resilience force)... Речь идет о британцах, французах, а также немцах, а теперь и поляках, которые разместят силы к западу от реки Днепр, что означает, что они вне зоны досягаемости (России. - Ред.)", - сказал посланник Трампа.
По его словам, в то же время на восточной стороне Днепра могут быть размещены миротворческие силы с участием третьих стран - для контроля за соблюдением возможного режима прекращения огня.
Келлог подчеркнул, что первоочередным шагом является достижение всеобъемлющего перемирия, после чего будут обсуждаться другие вопросы - от статуса временно оккупированных территорий до возвращения украинских детей и перспектив вступления Украины в НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Віктор Пінчук - власник.
А базу повітряних сил -- біля Рахова.
Цирк поїхав, клоуни лишились
ОБСЕ номер 2
А Англія , Франція і Польща будуть вирішувати куди послати американські війська?
Це шо, якийсь новий варіант "Міняю жінку" у стилі мілітарі?