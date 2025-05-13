Келлог: США рассматривают размещение сил Великобритании, Франции и Польши "западнее Днепра"

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что в рамках потенциального урегулирования полномасштабной войны России против Украины обсуждается возможность размещения сил союзников к западу от Днепра.

Об этом он сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы говорим и о "силах устойчивости" (resilience force)... Речь идет о британцах, французах, а также немцах, а теперь и поляках, которые разместят силы к западу от реки Днепр, что означает, что они вне зоны досягаемости (России. - Ред.)", - сказал посланник Трампа.

По его словам, в то же время на восточной стороне Днепра могут быть размещены миротворческие силы с участием третьих стран - для контроля за соблюдением возможного режима прекращения огня.

Келлог подчеркнул, что первоочередным шагом является достижение всеобъемлющего перемирия, после чего будут обсуждаться другие вопросы - от статуса временно оккупированных территорий до возвращения украинских детей и перспектив вступления Украины в НАТО.

