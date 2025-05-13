РУС
Новости Иностранные миротворцы в Украине
4 049 43

Келлог: США рассматривают размещение сил Великобритании, Франции и Польши "западнее Днепра"

кіт,келлог

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что в рамках потенциального урегулирования полномасштабной войны России против Украины обсуждается возможность размещения сил союзников к западу от Днепра.

Об этом он сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы говорим и о "силах устойчивости" (resilience force)... Речь идет о британцах, французах, а также немцах, а теперь и поляках, которые разместят силы к западу от реки Днепр, что означает, что они вне зоны досягаемости (России. - Ред.)", - сказал посланник Трампа.

По его словам, в то же время на восточной стороне Днепра могут быть размещены миротворческие силы с участием третьих стран - для контроля за соблюдением возможного режима прекращения огня.

Келлог подчеркнул, что первоочередным шагом является достижение всеобъемлющего перемирия, после чего будут обсуждаться другие вопросы - от статуса временно оккупированных территорий до возвращения украинских детей и перспектив вступления Украины в НАТО.

Автор: 

миротворцы (1189) Келлог Кит (203) война в Украине (5716)
Топ комментарии
+15
А чого це він чужі війська десь там розташовує, а про свої мовчить?
показать весь комментарий
13.05.2025 17:41 Ответить
+12
краще б на схiд вiд волги!
показать весь комментарий
13.05.2025 17:40 Ответить
+9
на захід від Львова краще, в рази безпечніше...
показать весь комментарий
13.05.2025 17:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Келог показує на пальцях розмір західної допомоги!
показать весь комментарий
13.05.2025 17:40 Ответить
Еге ж-на трьох пальцях!
показать весь комментарий
13.05.2025 17:55 Ответить
Нічого так собі заявка. Нагадує момент з мультика, де Шрек з Віслюком болото ділили. "...ета твая палавіна, а ета мая палавіна..."
показать весь комментарий
13.05.2025 18:53 Ответить
краще б на схiд вiд волги!
показать весь комментарий
13.05.2025 17:40 Ответить
А реально будет на запад от Тисы...
показать весь комментарий
13.05.2025 18:02 Ответить
А чого це він чужі війська десь там розташовує, а про свої мовчить?
показать весь комментарий
13.05.2025 17:41 Ответить
Бо дурне думає, що воно хитре.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:46 Ответить
Хто власник Лівого берега?

Віктор Пінчук - власник.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:41 Ответить
"...заявив, що в межах потенційного врегулювання повномасштабної війни Росії проти України обговорюється можливість розміщення сил союзників на захід від Дніпра..." - там уже віддали те, що на схід...?
показать весь комментарий
13.05.2025 17:41 Ответить
Сейчас в Кремле в очередной раз у кого то подгорит и последует истерическая реакция, о недопустимости западных войск в Украине, но западные политики будут продолжать их провоцировать такими заявлениями, что бы привыкали к неизбежному...надеюсь.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:43 Ответить
США розміщує війська інших країн і то на захід від дніпра тіпа все на схід від дніпра це де факто відходить х*йлостану. Як не як але США це такеж кончене створіння як і Соссія особливо на чолі з скаженою рудою мавпою
показать весь комментарий
13.05.2025 17:43 Ответить
тікай з сша, клоун
показать весь комментарий
13.05.2025 18:45 Ответить
Заспокійся федя
показать весь комментарий
13.05.2025 19:22 Ответить
Мабуть десь біля Львова.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:46 Ответить
да да 3 км от границы ес
показать весь комментарий
13.05.2025 18:00 Ответить
ГАНЬБИЩЕ НАТО. Естонію - та ні, усю Балтію здали б і казали б, що не можна злити путіна... ГАНЬБИЩЕ!
показать весь комментарий
13.05.2025 17:48 Ответить
Расказывая что европа хуже китая вы бы вообще **** закрыли про МЫ РАЗРЕШИМ ЕСЛИ ЧТО
показать весь комментарий
13.05.2025 17:51 Ответить
на захід від Львова краще, в рази безпечніше...
показать весь комментарий
13.05.2025 17:53 Ответить
Він не договорив що окрім ,,на захід від Дніпра,, війська ще й будуть постійно знаходитись в аеропортах. Щоб можна було швидко здриснути.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:56 Ответить
А хіба еропорти працюють?
показать весь комментарий
13.05.2025 20:12 Ответить
Якщо буде домовленість про припинення вогню то запрацюють. ,,Гаранти,, якраз там і розташуються.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:16 Ответить
В Україну масово приїжджають іноземні геймери, щоб працювати операторами дронів у ЗСУ і мочити русню, - New York Post "Комп'ютерники зі США, Британії, Канади, Австралії та Франції виявилися майстерними пілотами безпілотників на передовій, що стало "секретною зброєю України".
показать весь комментарий
13.05.2025 17:59 Ответить
А з того боку нема таких? Дітей ЦРУшників
показать весь комментарий
13.05.2025 20:13 Ответить
базікати можно ще років 100. Отой клятий Захід санкції підсилити не може та лад в НАТО і ЄС навести. Де їм особисто з мордором сражатися.? Тільки руками українців. Так було свого часу з Фінляндієй та Польшей. Поки Франція і Брітанія мудрували, Сралін разом з Адольфом захоплювали чужі країни
показать весь комментарий
13.05.2025 17:59 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 18:00 Ответить
Залізобенной електорат зеЛідора така пропозиція має влаштовувати. Вони ж бігли підстрибуючи голосувати в 2019 за того, хто пропонував ху#лу зійтись посередині.
показать весь комментарий
13.05.2025 18:01 Ответить
Європа поставить цей бар'єр для себе. Для свого захисту. Та ще й на чужій території.
показать весь комментарий
13.05.2025 18:03 Ответить
На східному боці треті країни- він їх не назвав. Це хотілки пуйла, тобто: бразильці, венесуельці, кубінці і ще пару в спідницях з пальми. Розірвуть країну і не помітим.
показать весь комментарий
13.05.2025 18:04 Ответить
Трамп з Пуйлом поділили Україну, як Гітлер зі Сталіним Польщу?
показать весь комментарий
13.05.2025 18:04 Ответить
На захід від Дніпра це може бути десь біля Парижу
показать весь комментарий
13.05.2025 18:18 Ответить
У Виноградові розмістіть.

А базу повітряних сил -- біля Рахова.
показать весь комментарий
13.05.2025 18:19 Ответить
Ну а що я казав. Лівобережжя буде потихеньку здаватись. Чи ви думали що Тампон і ***** вдовольняться тільки кримом, дамбасом і Запоріжжям? Це як болото, ступив крок в нього і тебе потягне всього.
показать весь комментарий
13.05.2025 18:30 Ответить
Пост,що на скріну,я написав ще влітку 23 року.

показать весь комментарий
13.05.2025 21:19 Ответить
Яка мєрзость. Не ганьбіться, миротворці, краще дайте зброї та грошей.
показать весь комментарий
13.05.2025 18:48 Ответить
"США розглядають розміщення сил Британії, Франції та Польщі"
Цирк поїхав, клоуни лишились
показать весь комментарий
13.05.2025 18:57 Ответить
вы скaжите где, чтобы люди успели для контингентa понaоткрывaть кaбaков.

ОБСЕ номер 2
показать весь комментарий
13.05.2025 19:06 Ответить
посилати його накуй за рашистським коритом
показать весь комментарий
13.05.2025 19:12 Ответить
Знову житло в Ужгороді подорожчає
показать весь комментарий
13.05.2025 19:26 Ответить
да,да как запрягут осликов ребом так завтра харькове или запоре будут не смешите,нытики)
показать весь комментарий
13.05.2025 20:13 Ответить
Угорців та словаків на Закарпатті, румун - на Буковині.
показать весь комментарий
13.05.2025 19:29 Ответить
Ага...
А Англія , Франція і Польща будуть вирішувати куди послати американські війська?
Це шо, якийсь новий варіант "Міняю жінку" у стилі мілітарі?
показать весь комментарий
13.05.2025 20:08 Ответить
 
 