США надеются, что Путин приедет в Стамбул. Тогда туда может прибыть и Трамп, - Келлог
В США надеются, что российский диктатор Владимир Путин таки приедет на переговоры в Стамбул. Тогда туда приедет и лидер США Дональд Трамп.
Об этом заявил специальный посланник Трампа Кит Келлог, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, США стремятся достичь всеобъемлющего прекращения огня в Украине, а уже потом переходить к территориальным вопросам.
Ранее американские СМИ сообщали, что присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле зависит от того, будет ли там Путин.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп отправит Келлога и Уиткоффа в Стамбул на переговоры между Украиной и РФ.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
