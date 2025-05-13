РУС
США надеются, что Путин приедет в Стамбул. Тогда туда может прибыть и Трамп, - Келлог

Трамп заявил, что спас Украину

В США надеются, что российский диктатор Владимир Путин таки приедет на переговоры в Стамбул. Тогда туда приедет и лидер США Дональд Трамп.

Об этом заявил специальный посланник Трампа Кит Келлог, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, США стремятся достичь всеобъемлющего прекращения огня в Украине, а уже потом переходить к территориальным вопросам.

Ранее американские СМИ сообщали, что присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле зависит от того, будет ли там Путин.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп отправит Келлога и Уиткоффа в Стамбул на переговоры между Украиной и РФ.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

