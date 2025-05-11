Трамп: Украина должна немедленно согласиться на переговоры с РФ в Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение РФ о прямых переговорах в Турции.
Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп отметил, что диктатор РФ Владимир Путин "не хочет иметь соглашение о прекращении огня, но стремится встретиться в четверг (15 мая, - ред) в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение войны".
"Украина должна согласиться на это немедленно. По крайней мере, они смогут определить, возможно ли соглашение, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, где все находится, и смогут действовать соответственно! Я начинаю сомневаться, что Украина заключит соглашение с Путиным, который слишком занят празднованием победы во Второй мировой!" США. ВСТРЕЧАЙТЕСЬ СЕЙЧАС!!!", - написал глава Белого дома.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого отметил, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и продолжительного мира в Украине.
Особо следует отметить, что даже 4-х звёздных генералов увольняют на хрен с военной службы в 60 лет: то есть, считается, что в 60 лет человек уже физиологически и ментально не способен командовать и управлять даже лишь одним родом войск...
А рыжий идиот в 80 лет - Верховный главнокомандующий вооруженными силами мировой сверхдержавы...
майортрамп !
А ще це означає, що та зустріч і той ультиматум про безумовне припинення вогню з 12 числа (сьогодні) - для підтирання дупи, якщо після всіх цих насуплених брів вони просто продовжують грати в кацапську гру.
В четвер ***** просто вигадає чергову відмазку, особливо не заморочиться, просто скаже "Україна не хоче миру" і трамп цьому повірить, бо для нього між кацапією та Україною жодної різниці, обидві йому винні па жизні. а війна тим часом як тривала, так і триває, і жодної відповідальності кацапія за це не несе і не понесе з такими інфантилами у світовій політиці.
Попєр он, как на кассу.-
Козе - баян, попу - гармонь,
Ікону папуасу!..." (с)
1. Трамп такой, какой есть.
2. От Трампа зависит поддержка Украины.
3. Трампу нужно просто подиграть.
До речі і ті, хто назвали себе "Американці", це просто багато колоністів, які вирішили ризикувати життям за ту землю, яку назвали своєю. Ось так і вийшов НАРОД США. Народ це той, хто воює за свою землю.
як завгодно тут кожен може це називати - боротьбою за особисте виживання, боротьбою за своїх нащадків та братів, раціональним прийняттям ризику (прорахований ризик теорія), кличом крові, пристрастю до свободи, патріотизмом, шляхетністю чи націоналістом, прагненням до справедливості - назви вторинні. А ось необхідність ризикувати власним життям зі зброєю в руках - ось це головна та необхідна умова.
Це не порада (я не маю наміру радити іншим людям ризикувати) - це просто факт.
Євреї його наглядно довели за 2000 + 80 років: 2000 років за свою землю не воювали і їх убивали без землі. А останні 80 років за Свою землю воюють зі ЗБРОЮ В РУКАХ і тому є земля.
Поки що Ізраїль жодного разу не зменшив жодного метра своєї землі в жодній з 12 війн - іноді збільшував, а іноді зберігав.
Поки що в Ізраїлю НЕВИЗНАНИЙ, але надійний НЕ-конвенційний шит із близько 300 ракет із особливими зарядами.
Само Населення Ізраїлю росте як на дріжджах - єдина демократія у світі (кроні Індії), що населення зростає щорічно (Для довідки - у всіх країнах Європи та США росте тільки населення міфрантів, а в Ізраїлі своє народжується).