Трамп: Украина должна немедленно согласиться на переговоры с РФ в Турции

Трамп заявив що врятував Україну

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение РФ о прямых переговорах в Турции.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп отметил, что диктатор РФ Владимир Путин "не хочет иметь соглашение о прекращении огня, но стремится встретиться в четверг (15 мая, - ред) в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение войны".

"Украина должна согласиться на это немедленно. По крайней мере, они смогут определить, возможно ли соглашение, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, где все находится, и смогут действовать соответственно! Я начинаю сомневаться, что Украина заключит соглашение с Путиным, который слишком занят празднованием победы во Второй мировой!" США. ВСТРЕЧАЙТЕСЬ СЕЙЧАС!!!", - написал глава Белого дома.

допис Трампа

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого отметил, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и продолжительного мира в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин отверг предложение перемирия с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле: "Без всяких предварительных условий"

переговоры (5120) россия (96899) Трамп Дональд (6342)
Топ комментарии
+51
Пациент полностью безнадежен..
показать весь комментарий
11.05.2025 19:31 Ответить
+35
Руде завжди буде на боці кремлівського покидька
показать весь комментарий
11.05.2025 19:33 Ответить
+31
Біполярка врубилася!
показать весь комментарий
11.05.2025 19:31 Ответить
Срач must go on!
показать весь комментарий
11.05.2025 22:13 Ответить
У пампа мозаика.
показать весь комментарий
11.05.2025 22:21 Ответить
Мля .. чудака опять таблетки отпустили!!
показать весь комментарий
12.05.2025 00:04 Ответить
Хоч Рудий і ідіот, але інстинкт самозбереження мощний. Тому і включив задню - хто відмовиться, той і винуватий. Спасає морду ліца. Дєржитє Трампа сємєро.
показать весь комментарий
12.05.2025 01:07 Ответить
табліеткі негайно, старому стало зле, ремісія!!
показать весь комментарий
12.05.2025 02:19 Ответить
Не ремісія, а загострення!
показать весь комментарий
12.05.2025 08:20 Ответить
Штаты немедленно должны согласиться на переговоры с алеутами и передать Чукотку чукчам. 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
12.05.2025 02:29 Ответить
Трамп - это импульсивный необучаемый идиот, впавший в старческую деменцию. Через один месяц идиоту пойдёт 9-ый десяток лет...

Особо следует отметить, что даже 4-х звёздных генералов увольняют на хрен с военной службы в 60 лет: то есть, считается, что в 60 лет человек уже физиологически и ментально не способен командовать и управлять даже лишь одним родом войск...

А рыжий идиот в 80 лет - Верховный главнокомандующий вооруженными силами мировой сверхдержавы...
показать весь комментарий
12.05.2025 05:35 Ответить
тупорилі бидлюки , хитродупі дуполізи не тільки в Україні, дє обрали , хоч не старікашку, а блазня террористичноі паРаши , порношута по визову :" маладци повстанці отжалітанчік у ЗСУ", " нада только перестать стрелять", " они просто двігают граніци вперед", ", а какая разница", " война вигодна только Порошенко", " від'єднання мир в дупло путлера"
показать весь комментарий
12.05.2025 08:05 Ответить
Повністю згодний, що для керівництва державою мають бути обмеження не лише по нижній, а й по верхній віковій межі. Напевно, десь років сімдесят для останнього балотування, максимум. Все ж вік є вік, а природа є природа (хвороби, ментальний та фізичний стан). Винятки зустрічаються, але дуже рідко, щоб на них покладатися. Навіть Рейган, якого вважають успішним президентом, мав цю успішність завдяки команді, яку встиг створити та яка дозволила йому просто певний час бути номінальним главою Штатів та спати на офіційних заходах.
показать весь комментарий
12.05.2025 08:52 Ответить
дал уйлу ляпаса, правильно.
показать весь комментарий
12.05.2025 06:26 Ответить
Ну и **** ты, майор трамп !
показать весь комментарий
12.05.2025 07:06 Ответить
Невже ця команда Трампа не розуміє, що через підтримки пукіна вони програють довибори і втратять большинство! і імпічмент наблизеться.
показать весь комментарий
12.05.2025 08:17 Ответить
Якщо читати весь допис Трампа, а не лише головний посил, то ситуація вимальовується дещо інша та в принципі прийнятна: 'зустрітися, щоб зрозуміти чи можлива угода, яка скоріш за все неможлива'. Напевно можна допомогти Трампу мати можливість сказати: 'Путлер в Істанбулі відкинув наші пропозиції, він хоче воювати, тож має бути покараний і зупинений'. Ідіотський брифінг в Москві глибокої ночі 11 травня, брифінг за темами і змістом, які були варті максимум допису прес-служби десь в соціальній мережі, а не термінового скликання всіх провідних журналістів в Кремль, свідчить про наявність певної паніки в російському керівництві.
показать весь комментарий
12.05.2025 08:41 Ответить
Більшість цього не розуміє і розуміти не бажає. Прошивка мізків "агент краснов" блокує ввімкнення критичного мислення. Соціологія інформує, що лише 11% розуміє, що зупинка по лінії фронту це і є по факту перемога України. Решта адепти кордонів 91 року і кордонів 22 року. Ну і 60% підтримка лідора як вишенька на тортик. Це повне фіаско здорового глузду.
показать весь комментарий
12.05.2025 09:54 Ответить
Якщо читати весь допис, то ситуація вимальовується така, що трамп дебіл і не розуміє, що ***** з ним просто грається, як досвідчений пройдисвіт з наївним дурником.
А ще це означає, що та зустріч і той ультиматум про безумовне припинення вогню з 12 числа (сьогодні) - для підтирання дупи, якщо після всіх цих насуплених брів вони просто продовжують грати в кацапську гру.
В четвер ***** просто вигадає чергову відмазку, особливо не заморочиться, просто скаже "Україна не хоче миру" і трамп цьому повірить, бо для нього між кацапією та Україною жодної різниці, обидві йому винні па жизні. а війна тим часом як тривала, так і триває, і жодної відповідальності кацапія за це не несе і не понесе з такими інфантилами у світовій політиці.
показать весь комментарий
12.05.2025 11:21 Ответить
Трамп прогнув всю ,, коалiцiю незламних" одним постом.....
показать весь комментарий
12.05.2025 09:40 Ответить
трампе попий метадон
показать весь комментарий
12.05.2025 11:59 Ответить
"... Мір-Дружба! Прєкратіть агонь!-
Попєр он, как на кассу.-
Козе - баян, попу - гармонь,
Ікону папуасу!..." (с)
показать весь комментарий
12.05.2025 12:58 Ответить
Д1д за3,14********.....
показать весь комментарий
12.05.2025 13:11 Ответить
https://x.com/i/status/1919752306238611488
показать весь комментарий
12.05.2025 13:24 Ответить
Млять!
1. Трамп такой, какой есть.
2. От Трампа зависит поддержка Украины.
3. Трампу нужно просто подиграть.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:37 Ответить
О так!Нам потрібна зброя америки,за відсутність бк піксель своїми житями заплатить!
показать весь комментарий
22.05.2025 18:47 Ответить
Той хто хоче мати Свою рідну країну, то повинен воювати зі зброєю в руках.
До речі і ті, хто назвали себе "Американці", це просто багато колоністів, які вирішили ризикувати життям за ту землю, яку назвали своєю. Ось так і вийшов НАРОД США. Народ це той, хто воює за свою землю.
як завгодно тут кожен може це називати - боротьбою за особисте виживання, боротьбою за своїх нащадків та братів, раціональним прийняттям ризику (прорахований ризик теорія), кличом крові, пристрастю до свободи, патріотизмом, шляхетністю чи націоналістом, прагненням до справедливості - назви вторинні. А ось необхідність ризикувати власним життям зі зброєю в руках - ось це головна та необхідна умова.

Це не порада (я не маю наміру радити іншим людям ризикувати) - це просто факт.

Євреї його наглядно довели за 2000 + 80 років: 2000 років за свою землю не воювали і їх убивали без землі. А останні 80 років за Свою землю воюють зі ЗБРОЮ В РУКАХ і тому є земля.
показать весь комментарий
12.05.2025 14:02 Ответить
Для Ізраїлю це скоро може закінчитися. Занадто агресивно він "бореться", а по факту узурповує те, що йому не належить.
показать весь комментарий
12.05.2025 17:40 Ответить
Він і Він і Вангуєш ти відмінно - (сарказм)
Поки що Ізраїль жодного разу не зменшив жодного метра своєї землі в жодній з 12 війн - іноді збільшував, а іноді зберігав.
Поки що в Ізраїлю НЕВИЗНАНИЙ, але надійний НЕ-конвенційний шит із близько 300 ракет із особливими зарядами.
Само Населення Ізраїлю росте як на дріжджах - єдина демократія у світі (кроні Індії), що населення зростає щорічно (Для довідки - у всіх країнах Європи та США росте тільки населення міфрантів, а в Ізраїлі своє народжується).
показать весь комментарий
12.05.2025 19:17 Ответить
Містер Краснов, ві ест "******". Вітаємо вас з цим почесним званням !!!
показать весь комментарий
12.05.2025 15:21 Ответить
трампа поставив силіконовий корольок тіль з умовою, що віце-корольком буде венс з перспективою на посаду його ші-монархом. Для цього цей орден корольків і поставили свого папу. Дермократи заглохли, тому що інакше їх не допустять до корита!!!!!!
показать весь комментарий
12.05.2025 17:38 Ответить
Завтра трамп буде талдичити, що Україна повинна погодитися на капітуляцію, ТОМУ що він взяв північний потік-2, сахалінську нафту, рідкоземельні мінерали, тиск на Іран. І не потрібно Україні йому заважати торгувати ка*апським газом.
показать весь комментарий
12.05.2025 17:43 Ответить
