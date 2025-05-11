Трамп: Украина должна немедленно согласиться на переговоры с РФ в Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение РФ о прямых переговорах в Турции.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп отметил, что диктатор РФ Владимир Путин "не хочет иметь соглашение о прекращении огня, но стремится встретиться в четверг (15 мая, - ред) в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение войны".

"Украина должна согласиться на это немедленно. По крайней мере, они смогут определить, возможно ли соглашение, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, где все находится, и смогут действовать соответственно! Я начинаю сомневаться, что Украина заключит соглашение с Путиным, который слишком занят празднованием победы во Второй мировой!" США. ВСТРЕЧАЙТЕСЬ СЕЙЧАС!!!", - написал глава Белого дома.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого отметил, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и продолжительного мира в Украине.

