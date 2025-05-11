УКР
Трамп: Україна повинна негайно погодитися на переговори з РФ в Туреччині

Трамп закликав Україну до прямих перемовин з рф

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію РФ щодо прямих переговорів у Туреччині.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп зазначив, що диктатор РФ Володимир Путін "не хоче мати угоду про припинення вогню, натомість прагне зустрітися  у четвер (15 травня, - ред) у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кровопролиття".

"Україна повинна погодитися на це негайно. Принаймні, вони зможуть визначити, чи можлива угода, а якщо ні, то європейські лідери й США знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно! Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яку було б неможливо виграти (навіть близько!) без США. ЗУСТРІЧАЙТЕСЯ ЗАРАЗ!!!", - написав глава Білого дому.

допис Трампа

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

+51
Пациент полностью безнадежен..
показати весь коментар
11.05.2025 19:31 Відповісти
+35
Руде завжди буде на боці кремлівського покидька
показати весь коментар
11.05.2025 19:33 Відповісти
+31
Біполярка врубилася!
показати весь коментар
11.05.2025 19:31 Відповісти
Срач must go on!
показати весь коментар
11.05.2025 22:13 Відповісти
У пампа мозаика.
показати весь коментар
11.05.2025 22:21 Відповісти
Мля .. чудака опять таблетки отпустили!!
показати весь коментар
12.05.2025 00:04 Відповісти
Хоч Рудий і ідіот, але інстинкт самозбереження мощний. Тому і включив задню - хто відмовиться, той і винуватий. Спасає морду ліца. Дєржитє Трампа сємєро.
показати весь коментар
12.05.2025 01:07 Відповісти
табліеткі негайно, старому стало зле, ремісія!!
показати весь коментар
12.05.2025 02:19 Відповісти
Не ремісія, а загострення!
показати весь коментар
12.05.2025 08:20 Відповісти
Штаты немедленно должны согласиться на переговоры с алеутами и передать Чукотку чукчам. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
12.05.2025 02:29 Відповісти
Трамп - это импульсивный необучаемый идиот, впавший в старческую деменцию. Через один месяц идиоту пойдёт 9-ый десяток лет...

Особо следует отметить, что даже 4-х звёздных генералов увольняют на хрен с военной службы в 60 лет: то есть, считается, что в 60 лет человек уже физиологически и ментально не способен командовать и управлять даже лишь одним родом войск...

А рыжий идиот в 80 лет - Верховный главнокомандующий вооруженными силами мировой сверхдержавы...
показати весь коментар
12.05.2025 05:35 Відповісти
тупорилі бидлюки , хитродупі дуполізи не тільки в Україні, дє обрали , хоч не старікашку, а блазня террористичноі паРаши , порношута по визову :" маладци повстанці отжалітанчік у ЗСУ", " нада только перестать стрелять", " они просто двігают граніци вперед", ", а какая разница", " война вигодна только Порошенко", " від'єднання мир в дупло путлера"
показати весь коментар
12.05.2025 08:05 Відповісти
Повністю згодний, що для керівництва державою мають бути обмеження не лише по нижній, а й по верхній віковій межі. Напевно, десь років сімдесят для останнього балотування, максимум. Все ж вік є вік, а природа є природа (хвороби, ментальний та фізичний стан). Винятки зустрічаються, але дуже рідко, щоб на них покладатися. Навіть Рейган, якого вважають успішним президентом, мав цю успішність завдяки команді, яку встиг створити та яка дозволила йому просто певний час бути номінальним главою Штатів та спати на офіційних заходах.
показати весь коментар
12.05.2025 08:52 Відповісти
дал уйлу ляпаса, правильно.
показати весь коментар
12.05.2025 06:26 Відповісти
Ну и **** ты, майор трамп !
показати весь коментар
12.05.2025 07:06 Відповісти
Невже ця команда Трампа не розуміє, що через підтримки пукіна вони програють довибори і втратять большинство! і імпічмент наблизеться.
показати весь коментар
12.05.2025 08:17 Відповісти
Якщо читати весь допис Трампа, а не лише головний посил, то ситуація вимальовується дещо інша та в принципі прийнятна: 'зустрітися, щоб зрозуміти чи можлива угода, яка скоріш за все неможлива'. Напевно можна допомогти Трампу мати можливість сказати: 'Путлер в Істанбулі відкинув наші пропозиції, він хоче воювати, тож має бути покараний і зупинений'. Ідіотський брифінг в Москві глибокої ночі 11 травня, брифінг за темами і змістом, які були варті максимум допису прес-служби десь в соціальній мережі, а не термінового скликання всіх провідних журналістів в Кремль, свідчить про наявність певної паніки в російському керівництві.
показати весь коментар
12.05.2025 08:41 Відповісти
Більшість цього не розуміє і розуміти не бажає. Прошивка мізків "агент краснов" блокує ввімкнення критичного мислення. Соціологія інформує, що лише 11% розуміє, що зупинка по лінії фронту це і є по факту перемога України. Решта адепти кордонів 91 року і кордонів 22 року. Ну і 60% підтримка лідора як вишенька на тортик. Це повне фіаско здорового глузду.
показати весь коментар
12.05.2025 09:54 Відповісти
Якщо читати весь допис, то ситуація вимальовується така, що трамп дебіл і не розуміє, що ***** з ним просто грається, як досвідчений пройдисвіт з наївним дурником.
А ще це означає, що та зустріч і той ультиматум про безумовне припинення вогню з 12 числа (сьогодні) - для підтирання дупи, якщо після всіх цих насуплених брів вони просто продовжують грати в кацапську гру.
В четвер ***** просто вигадає чергову відмазку, особливо не заморочиться, просто скаже "Україна не хоче миру" і трамп цьому повірить, бо для нього між кацапією та Україною жодної різниці, обидві йому винні па жизні. а війна тим часом як тривала, так і триває, і жодної відповідальності кацапія за це не несе і не понесе з такими інфантилами у світовій політиці.
показати весь коментар
12.05.2025 11:21 Відповісти
Трамп прогнув всю ,, коалiцiю незламних" одним постом.....
показати весь коментар
12.05.2025 09:40 Відповісти
трампе попий метадон
показати весь коментар
12.05.2025 11:59 Відповісти
"... Мір-Дружба! Прєкратіть агонь!-
Попєр он, как на кассу.-
Козе - баян, попу - гармонь,
Ікону папуасу!..." (с)
показати весь коментар
12.05.2025 12:58 Відповісти
Д1д за3,14********.....
показати весь коментар
12.05.2025 13:11 Відповісти
https://x.com/i/status/1919752306238611488
показати весь коментар
12.05.2025 13:24 Відповісти
Млять!
1. Трамп такой, какой есть.
2. От Трампа зависит поддержка Украины.
3. Трампу нужно просто подиграть.
показати весь коментар
12.05.2025 13:37 Відповісти
О так!Нам потрібна зброя америки,за відсутність бк піксель своїми житями заплатить!
показати весь коментар
22.05.2025 18:47 Відповісти
Той хто хоче мати Свою рідну країну, то повинен воювати зі зброєю в руках.
До речі і ті, хто назвали себе "Американці", це просто багато колоністів, які вирішили ризикувати життям за ту землю, яку назвали своєю. Ось так і вийшов НАРОД США. Народ це той, хто воює за свою землю.
як завгодно тут кожен може це називати - боротьбою за особисте виживання, боротьбою за своїх нащадків та братів, раціональним прийняттям ризику (прорахований ризик теорія), кличом крові, пристрастю до свободи, патріотизмом, шляхетністю чи націоналістом, прагненням до справедливості - назви вторинні. А ось необхідність ризикувати власним життям зі зброєю в руках - ось це головна та необхідна умова.

Це не порада (я не маю наміру радити іншим людям ризикувати) - це просто факт.

Євреї його наглядно довели за 2000 + 80 років: 2000 років за свою землю не воювали і їх убивали без землі. А останні 80 років за Свою землю воюють зі ЗБРОЮ В РУКАХ і тому є земля.
показати весь коментар
12.05.2025 14:02 Відповісти
Для Ізраїлю це скоро може закінчитися. Занадто агресивно він "бореться", а по факту узурповує те, що йому не належить.
показати весь коментар
12.05.2025 17:40 Відповісти
Він і Він і Вангуєш ти відмінно - (сарказм)
Поки що Ізраїль жодного разу не зменшив жодного метра своєї землі в жодній з 12 війн - іноді збільшував, а іноді зберігав.
Поки що в Ізраїлю НЕВИЗНАНИЙ, але надійний НЕ-конвенційний шит із близько 300 ракет із особливими зарядами.
Само Населення Ізраїлю росте як на дріжджах - єдина демократія у світі (кроні Індії), що населення зростає щорічно (Для довідки - у всіх країнах Європи та США росте тільки населення міфрантів, а в Ізраїлі своє народжується).
показати весь коментар
12.05.2025 19:17 Відповісти
Містер Краснов, ві ест "******". Вітаємо вас з цим почесним званням !!!
показати весь коментар
12.05.2025 15:21 Відповісти
трампа поставив силіконовий корольок тіль з умовою, що віце-корольком буде венс з перспективою на посаду його ші-монархом. Для цього цей орден корольків і поставили свого папу. Дермократи заглохли, тому що інакше їх не допустять до корита!!!!!!
показати весь коментар
12.05.2025 17:38 Відповісти
Завтра трамп буде талдичити, що Україна повинна погодитися на капітуляцію, ТОМУ що він взяв північний потік-2, сахалінську нафту, рідкоземельні мінерали, тиск на Іран. І не потрібно Україні йому заважати торгувати ка*апським газом.
показати весь коментар
12.05.2025 17:43 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 