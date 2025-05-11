Трамп: Україна повинна негайно погодитися на переговори з РФ в Туреччині

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію РФ щодо прямих переговорів у Туреччині.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп зазначив, що диктатор РФ Володимир Путін "не хоче мати угоду про припинення вогню, натомість прагне зустрітися у четвер (15 травня, - ред) у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кровопролиття".

"Україна повинна погодитися на це негайно. Принаймні, вони зможуть визначити, чи можлива угода, а якщо ні, то європейські лідери й США знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно! Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яку було б неможливо виграти (навіть близько!) без США. ЗУСТРІЧАЙТЕСЯ ЗАРАЗ!!!", - написав глава Білого дому.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Читайте також: Путін відкинув пропозицію перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі: "Без жодних попередніх умов"