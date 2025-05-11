Трамп: Україна повинна негайно погодитися на переговори з РФ в Туреччині
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію РФ щодо прямих переговорів у Туреччині.
Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп зазначив, що диктатор РФ Володимир Путін "не хоче мати угоду про припинення вогню, натомість прагне зустрітися у четвер (15 травня, - ред) у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кровопролиття".
"Україна повинна погодитися на це негайно. Принаймні, вони зможуть визначити, чи можлива угода, а якщо ні, то європейські лідери й США знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно! Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яку було б неможливо виграти (навіть близько!) без США. ЗУСТРІЧАЙТЕСЯ ЗАРАЗ!!!", - написав глава Білого дому.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Особо следует отметить, что даже 4-х звёздных генералов увольняют на хрен с военной службы в 60 лет: то есть, считается, что в 60 лет человек уже физиологически и ментально не способен командовать и управлять даже лишь одним родом войск...
А рыжий идиот в 80 лет - Верховный главнокомандующий вооруженными силами мировой сверхдержавы...
майортрамп !
А ще це означає, що та зустріч і той ультиматум про безумовне припинення вогню з 12 числа (сьогодні) - для підтирання дупи, якщо після всіх цих насуплених брів вони просто продовжують грати в кацапську гру.
В четвер ***** просто вигадає чергову відмазку, особливо не заморочиться, просто скаже "Україна не хоче миру" і трамп цьому повірить, бо для нього між кацапією та Україною жодної різниці, обидві йому винні па жизні. а війна тим часом як тривала, так і триває, і жодної відповідальності кацапія за це не несе і не понесе з такими інфантилами у світовій політиці.
Попєр он, как на кассу.-
Козе - баян, попу - гармонь,
Ікону папуасу!..." (с)
1. Трамп такой, какой есть.
2. От Трампа зависит поддержка Украины.
3. Трампу нужно просто подиграть.
До речі і ті, хто назвали себе "Американці", це просто багато колоністів, які вирішили ризикувати життям за ту землю, яку назвали своєю. Ось так і вийшов НАРОД США. Народ це той, хто воює за свою землю.
як завгодно тут кожен може це називати - боротьбою за особисте виживання, боротьбою за своїх нащадків та братів, раціональним прийняттям ризику (прорахований ризик теорія), кличом крові, пристрастю до свободи, патріотизмом, шляхетністю чи націоналістом, прагненням до справедливості - назви вторинні. А ось необхідність ризикувати власним життям зі зброєю в руках - ось це головна та необхідна умова.
Це не порада (я не маю наміру радити іншим людям ризикувати) - це просто факт.
Євреї його наглядно довели за 2000 + 80 років: 2000 років за свою землю не воювали і їх убивали без землі. А останні 80 років за Свою землю воюють зі ЗБРОЮ В РУКАХ і тому є земля.
Поки що Ізраїль жодного разу не зменшив жодного метра своєї землі в жодній з 12 війн - іноді збільшував, а іноді зберігав.
Поки що в Ізраїлю НЕВИЗНАНИЙ, але надійний НЕ-конвенційний шит із близько 300 ракет із особливими зарядами.
Само Населення Ізраїлю росте як на дріжджах - єдина демократія у світі (кроні Індії), що населення зростає щорічно (Для довідки - у всіх країнах Європи та США росте тільки населення міфрантів, а в Ізраїлі своє народжується).