УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9778 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
1 625 17

Туреччина готова прийняти мирні переговори між Україною та РФ, - Ердоган

Ердоган про мирні переговори в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на адміністрацію президента Туреччини.

Як зазначається, сторони обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Францією, регіональні та глобальні питання, серед яких - війна РФ проти України.

Так, президент Ердоган заявив, що на шляху до припинення війни між Україною та Росією досягнуто "історичного поворотного моменту" і цією можливістю слід скористатися.

Також читайте: Трамп попросив Ердогана стати посередником у мирних переговорах між Україною та РФ, - Hürriyet

"Туреччина готова зробити все можливе, включно з проведенням переговорів, для забезпечення припинення вогню та тривалого миру", - йдеться в повідомленні.

Також Ердоган заявив про важливість співпраці з Францією у процесі відновлення України та початку мирних переговорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори у Стамбулі мають відбуватися з урахуванням підсумків перемовин 2022 р. та ситуації "на землі", - помічник Путіна Ушаков

Ердоган про готовність Туреччини прийняти мирні переговори

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.

Автор: 

Туреччина (3664) Ердоган Реджеп Таїп (973) переговори з Росією (1395)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Цей жук на все готовий. Видоїть і парашу і Захід, і нас не забуде облапошити.
показати весь коментар
11.05.2025 14:13 Відповісти
+3
Аброхамія, уже відшукав, своїх подєльніків, зокрема резнікова, по Стамбулу у 2022 році?? Єрмак у стопорі… Це ж йому, не про пивні ларьки, теревенити із замами, помічниками, консультантами, радниками з райдержАдміністраці?!
показати весь коментар
11.05.2025 14:17 Відповісти
+2
лебеді вже на кроватях покрутили,трояндами посипали
показати весь коментар
11.05.2025 14:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цей жук на все готовий. Видоїть і парашу і Захід, і нас не забуде облапошити.
показати весь коментар
11.05.2025 14:13 Відповісти
Світова кон'юнктура проти нас. Всім пох₴й на Україну за великим рахунком. Їм аби за наш рахунок торгувати з кацапнею і насрати на геноцид українців. Треба примусити світ рахуватися з думкою України. Настав час натяків про ЯЗ. Чи мінування АЕС. Скільки можна платити життям українців за розваги покидьків з ******* в Монако? Кожен в цьому світі повинен відчути що таке війна України з кацапською ордою.
показати весь коментар
11.05.2025 14:40 Відповісти
Ще треба взяти на озброєння тактику пуйла, він завжди шантажував західні країни біженцями, тобто треба відкрити кордони України, нехай люди рятуються від геноциду який робить пуйло в Україні
показати весь коментар
11.05.2025 14:44 Відповісти
Біжи-не біжи....від ядерних опадів не сховаєшся.
показати весь коментар
11.05.2025 14:55 Відповісти
Суть не в тому, сховаєшся чи ні. Захід лякає неконтрольований наплив біженців з територій бойових дій, і тоді вони починають якось рішуче реагувати швидше роздупляються.
показати весь коментар
11.05.2025 15:27 Відповісти
Згоден. Мене дуже дивує чому Зінка та Йермак до цього часу навіть 1 слова картавого не бовкнули про це. Непогано б відкрити крим.справу щодо обставин Будапешта,арештувати Кучму,Пінчука,може ще когось,допитувати їх тощо... Але всесвітній Лідор Зінка або тупий або йому пофіг на це....
показати весь коментар
11.05.2025 17:10 Відповісти
лебеді вже на кроватях покрутили,трояндами посипали
показати весь коментар
11.05.2025 14:13 Відповісти
Аброхамія, уже відшукав, своїх подєльніків, зокрема резнікова, по Стамбулу у 2022 році?? Єрмак у стопорі… Це ж йому, не про пивні ларьки, теревенити із замами, помічниками, консультантами, радниками з райдержАдміністраці?!
показати весь коментар
11.05.2025 14:17 Відповісти
Починаючий диктатор пепсіканець Трамп не проти передати естафету постійному діячу і виконавцю Ердогану
показати весь коментар
11.05.2025 14:19 Відповісти
Пєрдоган щє та шлюха
показати весь коментар
11.05.2025 14:24 Відповісти
Йди в сраку.
показати весь коментар
11.05.2025 14:34 Відповісти
зустріч вужа і жаби , або крокодила і зебри про що говорити і який результат?
показати весь коментар
11.05.2025 14:43 Відповісти
А банковать будет Абрамович?
показати весь коментар
11.05.2025 15:36 Відповісти
Треба Ірьмака, Подляка і Люсю Абдристовича знову на лижі ставити...
показати весь коментар
11.05.2025 15:36 Відповісти
Да ні, Едік. Щось переговори в Стамбулі не туди куди треба Україні ведуть. До того ж ФСБ в Турції веде себе як вдома судячи з частих випадків де Турція видає Сосії всіх кого ФСБ зловлять
показати весь коментар
11.05.2025 15:52 Відповісти
хто на лікьороводний? - я
показати весь коментар
11.05.2025 16:13 Відповісти
для переговорів Зінка знов пошле перевірену команду: Агрохімія,Рєзніков -Золоте Яйце, Верещук,Шуфріч?
показати весь коментар
11.05.2025 17:11 Відповісти
 
 