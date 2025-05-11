Туреччина готова прийняти мирні переговори між Україною та РФ, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на адміністрацію президента Туреччини.
Як зазначається, сторони обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Францією, регіональні та глобальні питання, серед яких - війна РФ проти України.
Так, президент Ердоган заявив, що на шляху до припинення війни між Україною та Росією досягнуто "історичного поворотного моменту" і цією можливістю слід скористатися.
"Туреччина готова зробити все можливе, включно з проведенням переговорів, для забезпечення припинення вогню та тривалого миру", - йдеться в повідомленні.
Також Ердоган заявив про важливість співпраці з Францією у процесі відновлення України та початку мирних переговорів.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.
