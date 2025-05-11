УКР
Переговори у Стамбулі мають відбуватися з урахуванням підсумків перемовин 2022 р. та ситуації "на землі", - помічник Путіна Ушаков

Ушаков про мирні перемовини

У Росії заявили, що переговори в Стамбулі щодо війни в Україні мають відбуватися з урахуванням результатів переговорів, перерваних у 2022 році, а також ситуації "на землі".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс, про це заявив радник російського диктатора з національної безпеки Юрій Ушаков.

"З огляду на це, з урахуванням, звісно, з урахуванням реальної ситуації", - сказав Ушаков.

Стосовно того, хто представлятиме Росію на переговорах, він сказав: "Президент дасть команду, тоді оголосимо".

Також читайте: Сибіга - РФ: Давайте зробимо конкретні кроки до припинення війни, починаючи з 30-денного припинення вогню

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.

Ну що,понапідписував арахамія у Стамбкулі? Арахамія виришуе долю Украіни.Це просто капець.Зараз кацапи ухватилися зновц за цей підпис.Дістало вже зрадніцтво.
одно ху.йло говорит без условий, другое мурло уже условия выдвигает, а алко-медведев вообще в жопу всех послал - московский режим не может определится ?
Тоді всі їхні договорняки порушили наші ЗСУ та добровольці, що не дали здати Україну, як і було оговорено ще в Омані і підтверджено в Кабо-Верде, про що нам і до тепер ніхто з ЗЕшобли нічого не розповість, а будуть й надалі кормити отим "а ваш Парашєнка уже давно би всьо сдал". І лох хаває це, та ще й з задоволеням.
одно ху.йло говорит без условий, другое мурло уже условия выдвигает, а алко-медведев вообще в жопу всех послал - московский режим не может определится ?
Царь то -ненастоящій.
Ну що,понапідписував арахамія у Стамбкулі? Арахамія виришуе долю Украіни.Це просто капець.Зараз кацапи ухватилися зновц за цей підпис.Дістало вже зрадніцтво.
Хай краще кацапи згадають що вони підписували в Будапешті
Предположим, кто-то что-то и вправду подписал. Чем эта писулька будет отличаться от будапештского меморандума, статутов оон и иной кипы бумаг на которую поклали хер?
Или ты принципиально будешь выполнять то, что по словам кремлядей кто-то что-то подписал?
Ти знасеш,мене геть не влаштовувае"предположим,кто-то,что-то подписал".Це моя краіна, і підпісуватим можно з дозволу украінцив. Арахамія плювати хотів на Украіну. А зараз побачищ,що буде далі. Так що закрий рота,адвокат арахаміі.Нам тут жити.
ніхто там нічого не підписав. підпичів пуйла і зеленського немає. а переговорів багато буває які нічим не закінчуються
Правда? Так от.Підпісали.Арахамія. Його судити потрибно.
Арахамії сцикотно. Якщо там є його підпис, то вуличні ліхтарі стоять в черзі, за честь потримати тільце цієї мавпочки на шнурочку.
а хто такий арахамія? він президент чи всємагущій бох України? він може шо хоче підписувати - він ніхто.
Дивіться трохи глибше.Украінська делегація їхала у Стамбул с від ЗЕ з директивами і згідно Указу і в підсумку ми маємо чітко визнавати, що за стамбульську змову де-юре несе відповідальність ЗЕ (в першу чергу треба судити саме його)і ця змова де-факто зроблена руками арахаміі , єрмака, умєрова, подоляка , чалого( не путати з Валерієм Чалим), рєзнікова
Кацапи вже прозервативи готовлять в прєдкушеніі.
Та це ж вже було.
Отже зелені щось пообіцяли кацапам тоді,але далі пішли справи не за планом.
То ще з Оману
Тоді всі їхні договорняки порушили наші ЗСУ та добровольці, що не дали здати Україну, як і було оговорено ще в Омані і підтверджено в Кабо-Верде, про що нам і до тепер ніхто з ЗЕшобли нічого не розповість, а будуть й надалі кормити отим "а ваш Парашєнка уже давно би всьо сдал". І лох хаває це, та ще й з задоволеням.
Так а шо Мінські? Текст був підписаний в нашу користь, але русня на Мінські болт клала.
Багато з чого в тих угодах не виконувала і Україна, і це були фактично пункти евтаназії. Порошенко дипломатично брехав, а Зеленський прямо відмовився виконувати, тому і почалась повномасштабка.
100% - просто треба подивитись на "підписантів" - Кучма і Медведчук
В минских реально был написан порядок возвращения Украине оккупированных территорий. Только свидетелям секты этого не растолковали по Г+Г. А вот подписанная в 2019 зеленым гельминтом формула Штайнмаера уже переворачивала их с ног на голову. Будет огромным чудом если Зеле удастся вернутся к первоначальным минским протоколам.
Чудес не бывает.
Ось ти помечтаеш тепер! Мінськи тобі погані були КОЗЕЛ!
А ось і перші "вєснікі апокаліпсіса" тут засвітились! Все очікувано. Чи п'ята колона, чи тупі, чи справжні "работнікі" під егідою ОПи - всі однаково небезпечні для нашої держави. Одним словом - падаль.
слыш ушаков, ты шо в уши долбишься?!! ***** ж само сказало, переговоры без каких-либо предварительных условий.
Так умови вже будуть на переговорах.
Немає у світі ніякої ні законності,ні справедливості.Замість всім світом надягти кайданки на злочинця,який убив мільйони людей просто так,бо йому подобається «двіжуха»,ідуть йому на уступки...
Вже не приколюються над Трампом, а просто харкають йому у морду. А той про "великий тиждень" триндить. Та й Макрону зі Стармером.
Ну коли вже зрозуміють наші барани ,що плани злочинця путіна не змінилися він хоче капітуляції України ,знову якісь стамбульські домовленості знову вимоги ворога демілітаризацію ,денацифікацію ,відмова від територій ітд. Знову єрмаки і арахамії будуть продавати Україну ? Ну невже так важко розставити акценти "найвеличнішому" і чітко заявити ми ніколи не відмовимся від своїх територій ,ми ніколи не будем розброюватись що пропонує ворог ,ми ніколи не підем на зміну Конституції на догоду хотелкам ворога ,ми ніколи не підем на обмеження суверенітету України.
точно те саме хотів написати у відповідь на новину.Тому просто пишу "+1"
Боже яке воно тупе. Просто прочитайте уважно: відбуватися з урахуванням результатів переговорів, перерваних у 2022 році.
Результат перерваних переговорів...
Кацапська логіка далека від здорового глузду
***** сказало без всяких условий, пошел вон, пёс смердящий!!😊🤣🥳🤪🤡😆😂
...сразу - нах"й
Какой смысл встречаться с убийцами / насильниками / грабителями / оккупантами на каких-то переговорах ???

Толку с них не будет . . . Единственный смысл - это опять показать всему миру, что Украина в принципе стремится к миру, что препятствием к миру является россия . . . Но толку не будет, 100%.
Не может быть прочного и справедливого мира до полной деоккупации наших территорий (включая Крымский полуостров), до того момента, когда россия и публично, и внутренне (для себя) не откажется от идеи захвата Украины (любого её куска).
Поки просуваються, ніякого перемірря не буде. Гірка правда. Буде взаємне балабольство. Зельман буде організовувати корпоративи з лідерами та толкать промови, відосікі писать з Хрещатику, ну тобто ніхрена не робить, а особливо не робить ракети.
Іншими словами(поки москалі будуть вбивати та захоплювати нові і нові кавалки української землі,вони будуть вдавати що перемовляються і хочуть якогось миру,що для нас і заходу є повною капітуляцією(дивує,що наші партнери чи не розуміють,чи так бояться і вдають що не розуміють,що ***** влаштує лиш повна капітуляція і нас,і їх(але якими ж треба бути стратегами ,щоб не розуміти,що ось тільки розвал рашки і є виходом з безвиходу(((
Без представників Європи зелених на переговори не пускати.
На що чекати поки за нас все вирішать, а ми тільки виконувати будемо
Ви, ідіоти зелені, вже сьомий рік вирішуєте. Все тільки гірше стає.
На Марсі!Там -тарам -там -та -там!
Санкції, торгова блокада, і далекобійна зброя, інакше росіяни будуть тримати ноги на переговорному столі, толку ніякого.
Нема припинення вогню - які можуть бути переговори?
Наші мовчать шо раніше нарішали - кацапи можуть огласити весь список
Ситуація на землі.
На землі громадянин ***** оголошений міжнародним злочинцем і має бути арештований. Тож предметом переговорів може бути про те, щоб надати гр. ***** одиночну камеру та нижню шконку.
Ви або хрестик зніміть,або труси одягніть.Кожна бл...ь кремлівська буде диктувати як і що.Запомни, сучий потрох,рашистський оркостан повинен бути розвалений. Це закон природи,якщо хочеш-аксіома.Маховик зупинити неможливо!
Головний підсумок "переговорів"-22 це те, що кацапи залишаються на лінії розмежування-21.

Чи кацапські пацюки після модифікації своєї гімно-"канстітуциі" про це різко забули?
Вывод один - никакого перемирия не будет. А цель этих балаболов - тянуть время, но не отказываться от переговоров.
А почему не с учетом:
"Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной" - в котором закреплялся принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.
Договор был подписан президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным 31 мая 1997 года в ходе государственного визита последнего в Киев. Верховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года.

??????????????
Коротше,немає про що говорити з кацапнею.
Вот и узнаем что это бенино Нарко Недоразумение наобещало + Оман ....да Зе Быдло??? Хотя все адекватные и так знают, что проект кремля Буратино поставлен через бенин слуга урода за бабки кремля для сдачи и уничтожения Украины.
А ти з якого бидла, такий розумний
і шо ця падлюча зеленська шобла, у Стамбулі наворожила ?...
Один московский придурок сказал " ... готово к переговорам без предварительных условий" и его процитировал Ван И (глава мид КНР).
Теперь "готовность к переговором, но ..., нюансы ..., с учетом ..."
Товарищ Ван И, Вам не кажется, что Вас жестко на#бали? Привселюдно?
Диванні війська не тільки у військовій справі та економіці єксперди, а і на дипломатії знаються краще за всіх.
А ось вам і друга умова через дуже короткий проміжок часу і їх ще буде багато.
абхазька бібізяна буде вірішувати долю багатоміліоного народу у самому серці Європи.
Завтра прилетить горіховий переговорний підсилювач.
