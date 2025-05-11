Переговори у Стамбулі мають відбуватися з урахуванням підсумків перемовин 2022 р. та ситуації "на землі", - помічник Путіна Ушаков

У Росії заявили, що переговори в Стамбулі щодо війни в Україні мають відбуватися з урахуванням результатів переговорів, перерваних у 2022 році, а також ситуації "на землі".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс, про це заявив радник російського диктатора з національної безпеки Юрій Ушаков.

"З огляду на це, з урахуванням, звісно, з урахуванням реальної ситуації", - сказав Ушаков.

Стосовно того, хто представлятиме Росію на переговорах, він сказав: "Президент дасть команду, тоді оголосимо".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.