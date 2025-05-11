Сибіга - РФ: Давайте зробимо конкретні кроки до припинення війни, починаючи з 30-денного припинення вогню

Позиція України щодо перемовин з РФ є послідовною.

ПРо це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Володимир Зеленський про це чітко заявляє. Задекларована Росією готовність до припинення війни - це позитивний знак. Давайте зробимо конкретні кроки до цього. Починаючи з повного 30-денного припинення вогню 12 травня, яке, як ми очікуємо, Росія підтвердить, і переговорів", - зазначив Сибіга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікуємо, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня. Україна готова зустрічатись, - Зеленський

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню. Своєю чергою, Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі. Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.