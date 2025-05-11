УКР
Новини Мирні перемовини
1 083 8

Сибіга - РФ: Давайте зробимо конкретні кроки до припинення війни, починаючи з 30-денного припинення вогню

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Позиція України щодо перемовин з РФ є послідовною.

ПРо це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Володимир Зеленський про це чітко заявляє. Задекларована Росією готовність до припинення війни - це позитивний знак. Давайте зробимо конкретні кроки до цього. Починаючи з повного 30-денного припинення вогню 12 травня, яке, як ми очікуємо, Росія підтвердить, і переговорів", - зазначив Сибіга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікуємо, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня. Україна готова зустрічатись, - Зеленський

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню. Своєю чергою, Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі. Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

Автор: 

Зеленський Володимир (25118) Сибіга Андрій (610) переговори з Росією (1395)
Ну вже пора зрозуміти що злочинець путін не піде ні на яке припинення війни ,ця рашиська паскуда хоче лише одного капітуляції України нічого не змінилося ,тому і варвар запропонував стамбулські переговори в яких буде йтися про те саме вивід українських військ з чотирьох областей ,розброєння ,денацифікація ітд.
показати весь коментар
11.05.2025 12:00 Відповісти
На публику тоже надо играть. Для тампона золотой дождь в уши, как он любит, а на деле кабзонить московитов с особым рвением.
показати весь коментар
11.05.2025 12:32 Відповісти
Геть зрадників України з влади! Бити по москві та НПЗ кожен день.
показати весь коментар
11.05.2025 12:16 Відповісти
время, а ви чиїх будете?
показати весь коментар
11.05.2025 12:24 Відповісти
чим бити? Ракет за 3 роки та 2,5 місяці повномасштабної агресії так і не спромоглись зробити. Та що там рает, аналогу шахеду немає, якісь пукавки запускають.
показати весь коментар
11.05.2025 13:14 Відповісти
Які ж вони огидні, ці зе-плазуни.
показати весь коментар
11.05.2025 15:42 Відповісти
Ми або робимо крок, або ні.
Як він може бути конкретним?
показати весь коментар
11.05.2025 16:51 Відповісти
 
 